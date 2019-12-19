 Зеленский назначил Кислицу постпредом при ООН, а Ельченко - послом в США

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ №916/2019 от 18 декабря опубликован на официальном сайте Президента.
"Назначить Кислицу Сергея Олеговича Постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций", - говорится в тексте документа.
При этом Указом № 911/2019 глава государства назначил Владимира Ельченко чрезвычайным и полномочным послом Украины в США.
"Назначить Ельченко Владимира Юрьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенных Штатах Америки", - говорится в документе.
а почему значка нету? на пиджаке то, у актера. писали что в сериале - "герой" всегда носит значок.
«Це, скоріше, відображає збочену природу всієї ситуації. Спочатку зі звільненням Цемаха українським судом в рамках обміну полоненими між Україною і Росією, незважаючи на те, що він українець. Потім його втечу безпосередньо в Росію, а потім відмову Росії співпрацювати з Нідерландами щодо його затримання, а тепер ось це», - сказав Хіггінс, пише «Укрінформ»." - 95 квартал жартує...