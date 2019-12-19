 37% украинцев считают результаты встречи в "нормандском формате" успехом Зеленского, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг" за 13-17 декабря 2019 года.

Опрос проводился среди населения Украины старше 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

66% опрошенных отметили, что хорошо осведомлены о саммите в "нормандском формате", который состоялся 9 декабря. Из них 37% считают результаты проведения саммита скорее успехом президента Зеленского, 49% - ни успехом, ни неудачей. Только 7% считают результаты саммита отрицательными.

20% респондентов что-то слышали о саммите, лишь 12% - не знают ничего. Наиболее информированы о саммите старше респонденты

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