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 37% украинцев считают результаты встречи в "нормандском формате" успехом Зеленского, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

37% опрошенных считают результаты проведения саммита скорее успехом президента Зеленского, 49% - ни успехом, ни неудачей. 7% считают результаты саммита "нормандской четверки" негативными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг" за 13-17 декабря 2019 года.

Опрос проводился среди населения Украины старше 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

66% опрошенных отметили, что хорошо осведомлены о саммите в "нормандском формате", который состоялся 9 декабря. Из них 37% считают результаты проведения саммита скорее успехом президента Зеленского, 49% - ни успехом, ни неудачей. Только 7% считают результаты саммита отрицательными.

20% респондентов что-то слышали о саммите, лишь 12% - не знают ничего. Наиболее информированы о саммите старше респонденты

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37% украинцев считают результаты встречи в нормандском формате успехом Зеленского, - опрос Рейтинга 01

Источник: https://censor.net.ua/n3166239
 
 
 Топ комментарии
 
Т.е. совсем упоротых дегенератов уже осталось 37%.
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На моем производственном предприятии работает 15 человек. Такого пиздеца не было даже в 14-15годах!!! 8 из них голосовали за зеленского.
Ситуация критичная по всем направленим как по продажам так и поставщикам материалов. К весне если ситуация не решится, а она скорее всего не решится, есть только два варианта развития:
1. Уволить около 10 человек и сократить производство на 60-70%
2. Остановиться на пару месяцев и всех отправить в отпуск за свой счет.
На собрании в открытую сказал что всех кто голосовал за зеленского первыми идут в отпуск и на выход!
И это не фантазии это реальность в 10км от Киева!
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Надо полагать вы в составе 7%.
Можете аргументировать "зраду" и поражение?
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Подивіться форум за 10-11 грудня,та й дізнаєтесь.
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По итогам саммита санкции путиноидам продлили.
РФ не продавила ничего из своих хотелок.
А вы, свиноферма, что скажете в поддержку своей версии - кроме "сам дурак".
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«Жи», «Ши» пиши с буквой И
В сочетаниях «Жи» и «Ши» после шипящих согласных всегда пишется буква «И».
Эта ошибка выдает в тебе малограмотного касапа, а безпричинная бесноватость - идейного путиноида, ну или двоюродного брата - порохобота.
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Я имел в очко трубой от паравоза знатоков кацапской грамматики Тебе,кацапскому копрофилу срочно надо косоглазие. Раньше только косабы принимали синантропные черты,а теперь и бульбоеды стремятся туда же по стакановски
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А ти що, підслуховував на зустрічі ЗЕ і ***** тет-а-тет?
Звідки ти знаєш, про що вони там на цій зустрічі домовилися чи не домовилися?
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Ні. М'ятий анал про це ще не розповів.
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Ну нормально. Учитывая, что изначально от этой встречи не приходилось ждать великой перемоги.
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рано еще рейтинги лепить,о том чего не знаем и не узнаем
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Как-то странно: вчера, сегодня резко снизилась активность ботов свинофермы.
Что кантору разогнали?
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Т.е. совсем упоротых дегенератов уже осталось 37%.
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Осталось 7-8% как и было.
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О скоко кацапской падали повылазило
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Как быстро циферки местами поменялись с 73 на 37,дальше ждем между ними запятую 😀
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49% это тех кто вообще без дупля что там было. Ты я так понимаю из 37,подскажи хоть что то положительное для Украины от встречи?
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Это те 37 процентов, которые плакали от счастья когда Зе-Зе ел шаурму на камеру!)
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Й сім відсотків ортодоксальних дякул!)))
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)))) карманные опросики теперь даже 40% не могут дописать не то что 70%...
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На моем производственном предприятии работает 15 человек. Такого ******* не было даже в 14-15годах!!! 8 из них голосовали за зеленского.
Ситуация критичная по всем направленим как по продажам так и поставщикам материалов. К весне если ситуация не решится, а она скорее всего не решится, есть только два варианта развития:
1. Уволить около 10 человек и сократить производство на 60-70%
2. Остановиться на пару месяцев и всех отправить в отпуск за свой счет.
На собрании в открытую сказал что всех кто голосовал за зеленского первыми идут в отпуск и на выход!
И это не фантазии это реальность в 10км от Киева!
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Правильное решение-голосовал за ,,изменения,,- почуствуй их на своей сраке первым.
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Самым первым их на своей сраке почувствовал я. То на что потрачено более десятка лет катится в сраку благодаря отморозкам...!
Мне это все вообще нахер не надо было при таких раскладах!
Если так как сейчас все развивается то как по мне и янукович был бы тоже неплохой вариант... потому что разници особой нету уже на сегодня, а в 14-15года потеряно очень много!
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За 5 лет Украина откатилась на 50 лет назад, ВВП и уровень жизни упали в 2-3 раза.
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Стёпа ты идиот, вот просто ИДИОТ!!! а судя по флажку ты кацапский идиот!
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Да это ольгинский.
Типичный ольгинский дебилизм
Вдобавок он сидил на бутылке для злости в комментах. Поэтому послесменная даговская шняга ему в качестве отдыха и массажа простаты
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Аналогично, только с противоположным знаком. В цеху тоже человек 15, тоже 10 км от Киева. За поросёнка топил только начальник цеха, приставал ко всем, "вы что, не понимаете, это же трындец будет, если не выберут Порошенко?". Был послан ВСЕМИ. Результат: заказов столько, что цех почти каждую субботу работает, и иной раз и в воскресенье, сейчас вот как раз на Охмадет красим тройнички. Так что пошёл ваш барыга!
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Хорошая сказка, цех который красит охмадет... сам то понял что тут нафантазировал?!
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Грамотный?Читать умеешь?Написано: красим НА Охмадет, а не сам Охмадет красим. Ещё раз, специально для тебя-детали красим на Охмадет.
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Начинайте себе концы красить. Это жабам очень пригодится
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Еще раз спрашиваю у тупейшей твари - жабы: ты за свой базар твечаеш,недоношенный? У тебя,выкидыша головастика зебелизм твоего же отсутствующего мозга Но для зебнявых отсутствие мозга это норма
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Я то отвечу, могу хоть сейчас сходить на линию сходить, сделать фото того, что красим и выложить сюда в подтверждение своих слов. А вот объясни мне, с какого я должен "за базар атвичать" какой-то убогой нулёвке-порохоботине?Ты *********, обтекай.
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Опущенная тварь,раз уж ты раззявил свой калоприемник - точда доказывай свою правоту.
А нука метнулся кабанчиком и начеш де-нибуть,что я хвалю петю
Время пошло,убогий.
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Краще відправте їх на вихід, не втрачайте зайві кошти.
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37% клинических идиотов, сепаров и малороссов....
Страна без будущего...
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успех это резултат ,а какой результат у этой встречи?встреча ради встречи?
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Ура! Высер засчитан. В копилочке что-то звякнуло)
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Редакция Цензора заголовки статей делает более "сенсационными", чем сам смысл статьи. В данном случае выбросила слово "скорее" (успехом)
Вот только не пойму - с целью поиздеваться над тупыми порохоботами, читающими только заголовки?
Или в симбиозе с ними разгоняет фейковую зраду и срач на форуме?
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Это называется гибридная война или проще брехня.
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Да тут все заголовки в последнее время такие. Мягко говоря, не всегда соответствуют содержанию статьи.
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Сміх та й годі з тих "рейтингів". Вже спостерігається цікава закономірність - як лише Вофка Сцикун в черговий раз навалить купу лайна в свої памперси то наступного ж дня відразу з'являються задоволені тими "результатами" так звані опитувані.. Це що, робиться навмисно аби те 42 річне дитя не плакало чи це така форма сексуальної переверзії в прихильників так званого "слуги народа"? 😕
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Не надоело ещё воевать с реальностью?! Вы и перед выборами на рейтинги грешили. Всё они не то продажные показывали. А когда вам и ЦВК те же цифры выдала, вся страна у вас в зебилов превратилась.)) Выдыхайте уже. Ничем Зеленский не хуже вашего Порошенки. И хуже точно не станет, ибо некуда. А стать лучше время ещё есть.
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Успех, это когда о чем-то выгодном для страны договорился. С другой стороны и не усрался. Так что скорее нейтрально - на переговорах переговорили и все.
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Ну так уже не 73..у бараньих головах просветление..
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Показательный опрос! Говорит о том, что в стране всё стабильно. Цифра реальных сторонников Зеленского- 35-40%. Ещё половина страны, наевшись Петиной мивины, готова предоставить карт-бланш Зеленскому на ближайшие пару лет, хотя и не видит в нём мессию. Ну и конечно же неизменные 7-8% скаженых порохоботов.))) Обстреливающих ветряные мельницы зрады из собственных пуканов.)))
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у "биомассы" профессора папы все стабильно?вы так считаете?ну и ладушки,будем считать что эпоха благополучия началась!
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Это говорит о том,что у дебилов холодильник начинает побеждать тиливизар
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Не правда. Их всё ещё 7-9%. Они продолжают смотреть прямой и пятый. А у фанатов Зе наоборот пополнение +5%. Их уже 48%, а не 43%. Там выше Цензор новый опросник выложил. Продажный, разумеется.)
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интересная контора

Соціологічна група «Рейтинг» об'єднала в один колектив фахівців з соціології, маркетингу і політології, досвід роботи яких на ринку нараховує понад 10 років. Вони ж і стали засновниками компанії. Директор Соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович раніше (2000-2007) очолював найбільший соціологічний центр у Західній Україні «Соціоінформ».
У 2010 компанія провела близько 70 досліджень, понад 50 000 особистих інтерв'ю[джерело?]. У 2010 році Соціологічна група «Рейтинг» провела три екзит-поли на місцевих виборах у Львові, Івано-Франківську та Тернополі, результати яких найточніше зійшлися (порівняно з іншими компаніями)[джерело?] з фактичними результатами волевиявлення.
Впродовж 2012 року Соціологічна група «Рейтинг» не передбачала проходження партії «Свобода» на виборах до Верховної Ради України[джерело?]. В 2015-2018 роках соціологічна група «Рейтинг» займається дослідженням рейтингів кандидатів на виборах Президента України в 2019 році. В грудні 2017 року проведено одне з найбільших соцопитувань - вибірка склала 30 тисяч осіб, по 1200 респондентів у кожному регіон
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особоупоротых зебилов стало символично не 73%, а 37%..
в следующем году станет 3,7% или даже 0,0000073% - тобто мама Римма, папа-прохФФесор і кріпаки з кварталу та сватів
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це тупі порохоботи кричали повсюди що зеленський їде в нормандію здавати україну. тому коли там нічого не відбулося в цьому побачили успіх. люди ******* несправедливо "скривджених".
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ВОЗик потиснув краба окурку, як і хотів - це дійсно для нього успіх. А от чи є це успіхом для України?
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