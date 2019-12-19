 37% украинцев считают результаты встречи в "нормандском формате" успехом Зеленского, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг" за 13-17 декабря 2019 года.
Опрос проводился среди населения Украины старше 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.
66% опрошенных отметили, что хорошо осведомлены о саммите в "нормандском формате", который состоялся 9 декабря. Из них 37% считают результаты проведения саммита скорее успехом президента Зеленского, 49% - ни успехом, ни неудачей. Только 7% считают результаты саммита отрицательными.
20% респондентов что-то слышали о саммите, лишь 12% - не знают ничего. Наиболее информированы о саммите старше респонденты
Можете аргументировать "зраду" и поражение?
РФ не продавила ничего из своих хотелок.
А вы, свиноферма, что скажете в поддержку своей версии - кроме "сам дурак".
В сочетаниях «Жи» и «Ши» после шипящих согласных всегда пишется буква «И».
Эта ошибка выдает в тебе малограмотного касапа, а безпричинная бесноватость - идейного путиноида, ну или двоюродного брата - порохобота.
Звідки ти знаєш, про що вони там на цій зустрічі домовилися чи не домовилися?
Что кантору разогнали?
Ситуация критичная по всем направленим как по продажам так и поставщикам материалов. К весне если ситуация не решится, а она скорее всего не решится, есть только два варианта развития:
1. Уволить около 10 человек и сократить производство на 60-70%
2. Остановиться на пару месяцев и всех отправить в отпуск за свой счет.
На собрании в открытую сказал что всех кто голосовал за зеленского первыми идут в отпуск и на выход!
И это не фантазии это реальность в 10км от Киева!
Мне это все вообще нахер не надо было при таких раскладах!
Если так как сейчас все развивается то как по мне и янукович был бы тоже неплохой вариант... потому что разници особой нету уже на сегодня, а в 14-15года потеряно очень много!
Типичный ольгинский дебилизм
Вдобавок он сидил на бутылке для злости в комментах. Поэтому послесменная даговская шняга ему в качестве отдыха и массажа простаты
А нука метнулся кабанчиком и начеш де-нибуть,что я хвалю петю
Время пошло,убогий.
Страна без будущего...
Вот только не пойму - с целью поиздеваться над тупыми порохоботами, читающими только заголовки?
Или в симбиозе с ними разгоняет фейковую зраду и срач на форуме?
Соціологічна група «Рейтинг» об'єднала в один колектив фахівців з соціології, маркетингу і політології, досвід роботи яких на ринку нараховує понад 10 років. Вони ж і стали засновниками компанії. Директор Соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович раніше (2000-2007) очолював найбільший соціологічний центр у Західній Україні «Соціоінформ».
У 2010 компанія провела близько 70 досліджень, понад 50 000 особистих інтерв'ю[джерело?]. У 2010 році Соціологічна група «Рейтинг» провела три екзит-поли на місцевих виборах у Львові, Івано-Франківську та Тернополі, результати яких найточніше зійшлися (порівняно з іншими компаніями)[джерело?] з фактичними результатами волевиявлення.
Впродовж 2012 року Соціологічна група «Рейтинг» не передбачала проходження партії «Свобода» на виборах до Верховної Ради України[джерело?]. В 2015-2018 роках соціологічна група «Рейтинг» займається дослідженням рейтингів кандидатів на виборах Президента України в 2019 році. В грудні 2017 року проведено одне з найбільших соцопитувань - вибірка склала 30 тисяч осіб, по 1200 респондентів у кожному регіон
в следующем году станет 3,7% или даже 0,0000073% - тобто мама Римма, папа-прохФФесор і кріпаки з кварталу та сватів