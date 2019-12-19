 Провал бюджета: Кабмин остановил финансирование строительства по всей стране. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.
"Ну что, приехали? Фактически с сегодняшнего дня, впервые за последние годы, в стране введена "КАРТОТЕКА". Кто знает, тот поймёт. В двух словах, это происходит тогда, когда госбюджет съезжает в "красное" и не в состоянии выполнять одновременно все обязательства. Тогда всех ставят в очередь. Местное самоуправления пока нижеопубликованный документ коснётся лишь в части ДФРР (Державного фонду регіонального розвитку. - Ред.), но что будет дальше", - рассказал мэр Днепра.
"Хотя и так не сладко. Соцэконом на территории эти мальчики на самокатах уже грохнули, ДФРР - становитесь в очередь за деньгами. По всей стране остановлены сотни строек: больницы, школы, детские сады, которые местное самоуправление делало совместно с госбюджетом или за его счёт. Доброе утро. Слов нет. Остались одни выражения. Но для отечественных медиа это не информповод, что зазвонили первые звонки всеобъемлющего п@здеца, их больше интересует далекий Трамп", - резюмировал Филатов.
Напомним, ранее премьер Гончарук заявил, что есть недопоступления в госбюджет, ряд программ до конца года не будет профинансирован. Также стало известно, что Кабмин ограничивает проведение платежей до конца текущего бюджетного года.
Промвиробництво у березні 2019 виросло на 5% порівняно з березнем 2018, у жовтні 2019 впало на 5% порівняно із жовтнем 2019...
ВВП у 2 кварталі 2019 виріс на 4,6%, у 3 кварталі темпи зменшились до 3,5%...
Ясно, що бюджет недоотримує, тим більше, реформа митниці восени на певний час зменшила надходження...
тоже достижения
Чистый "расеянин"!
- мамо!, прекращяйте продажу! гроші кончились! в мене здачу нема чим давать!))
"Официальной статистики пока нет, но уже в ближайшие дни объем ОВГЗ на руках у нерезидентов может достичь 100 млрд грн", - допускает финансовый аналитик ICU Михаил Демкив. В последние два месяца портфель иностранцев задержался на отметке 83-86 млрд грн.
ТО ЕСТЬ ЧТО ПРОИСХОДИТ? Украину ВТИХУЮ распродают в долг по дешевому курсу.
Потом курс вырастит - и ростовщики предъявят Украине долговые бумаги. И ВСЕ УКРАИНЦЫ БУДУТ РАСПОАЧИВАТЬСЯ ПО БОЛЕЕ ДОРОГОМУ ДОЛЛАРУ
Украина не производит практически ничего,если бы она продавала зарубеж собственную продукцию - технику, материалы, товары- то она бы в бюджет зарабатывала. Но поскольку этого нет, а в бюджете дыра, хитрые зебилы распродают Украину в долг.
Потому и спешат с землей, чтобы перекрыть эту аферу
Это только по заявляниям в открытом доступе спикера и премьера!
А сколько украли на приостановке закупок для ВСУ?
Вот это темпы! Янек обзавидовался со своим жалким и мелким Межигорьем с золотым батоном и автопарком.
(c) Гончарук
Привыкай, такой "обломс" конечно впервые для вас-помоечников, но, надеюсь, не в последний раз!
Нафик отдавать налоги в бюджет, если служанки урода на них какую то хрень себе покупают и ездят по Трускавцам и прочим Ницам?