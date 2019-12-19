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Все про:госбюджет (723) финансирование (1378) Филатов (386)

 Провал бюджета: Кабмин остановил финансирование строительства по всей стране. ДОКУМЕНТ

Из-за проблем с Госбюджетом на текущий год запланированные проекты поставили в очередь на получение финансирование. В результате по всей стране остановлены сотни строек

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

"Ну что, приехали? Фактически с сегодняшнего дня, впервые за последние годы, в стране введена "КАРТОТЕКА". Кто знает, тот поймёт. В двух словах, это происходит тогда, когда госбюджет съезжает в "красное" и не в состоянии выполнять одновременно все обязательства. Тогда всех ставят в очередь. Местное самоуправления пока нижеопубликованный документ коснётся лишь в части ДФРР (Державного фонду регіонального розвитку. - Ред.), но что будет дальше", - рассказал мэр Днепра.

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"Хотя и так не сладко. Соцэконом на территории эти мальчики на самокатах уже грохнули, ДФРР - становитесь в очередь за деньгами. По всей стране остановлены сотни строек: больницы, школы, детские сады, которые местное самоуправление делало совместно с госбюджетом или за его счёт. Доброе утро. Слов нет. Остались одни выражения. Но для отечественных медиа это не информповод, что зазвонили первые звонки всеобъемлющего п@здеца, их больше интересует далекий Трамп", - резюмировал Филатов.

Провал бюджета: Кабмин остановил финансирование строительства по всей стране 01
Провал бюджета: Кабмин остановил финансирование строительства по всей стране 02

Напомним, ранее премьер Гончарук заявил, что есть недопоступления в госбюджет, ряд программ до конца года не будет профинансирован. Также стало известно, что Кабмин ограничивает проведение платежей до конца текущего бюджетного года.

Источник: https://censor.net.ua/n3166237
 
   
 Топ комментарии
 
Что не понятно?
Власть перестала воровать, вот и не хватает на все.
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смотри на сколько гройсман разместил а на сколько слуги с гермофродитом на самокате
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Та все вони правильно роблять! Зараз по заниженому курсу та підвищеню цін зстригають з баранів валюту, а потім фур і улетіли, а вам дефолт і гіпер інфляцію з усіма прелістями.... А у них валюта на руках і ще більше впливу та влади над баранами.
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Снова проблемы с бюджетом 2019, принятым соевой шарашкой, а у порохоботов виноват Зеленский. Зачем искать логику, если можно найти зраду.
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Клятый порошенко срет бубочке в штаны?
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Оце Петро стратег - прям знав ще в жовтні 2018, що Зебубочка піде на вибори і там виграє, тому дав Гройсману відмашку прийняти завідомо нереалістичний бюджет. Так все було ви думаєте?)
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нет просто воры и стратеги из бепепе и розеньлятей - хотят жить и воровать по-новому ))
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Пацак, доходная часть начала недовыполняться с осени. Рулил страной президент-еврей и парламент идиотов-неучей. Провал бюджету: Кабмін зупинив фінансування будівництва по всій країні - Цензор.НЕТ 1595 Провал бюджету: Кабмін зупинив фінансування будівництва по всій країні - Цензор.НЕТ 1595 Провал бюджету: Кабмін зупинив фінансування будівництва по всій країні - Цензор.НЕТ 1595
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просто рисовать недовыполнение и откровенные провалы изза воровства сои перестали Провал бюджету: Кабмін зупинив фінансування будівництва по всій країні - Цензор.НЕТ 5965
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Фантазируешь, потому что нет аргументов, пацак Провал бюджету: Кабмін зупинив фінансування будівництва по всій країні - Цензор.НЕТ 2748
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Просто цифри:
Промвиробництво у березні 2019 виросло на 5% порівняно з березнем 2018, у жовтні 2019 впало на 5% порівняно із жовтнем 2019...

ВВП у 2 кварталі 2019 виріс на 4,6%, у 3 кварталі темпи зменшились до 3,5%...

Ясно, що бюджет недоотримує, тим більше, реформа митниці восени на певний час зменшила надходження...
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да здравствует контрабандная жрачка из Польши и других стран ЕС ))
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Нечем крыть факты, ишак мордовский? Провал бюджету: Кабмін зупинив фінансування будівництва по всій країні - Цензор.НЕТ 5132
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бепепе и грося стратег напринимали буджетей )))
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От чертополоха яблок не дождешься! Крылатая фраза "я ваш приговор" была адресована не Порошенко, а народу Украины.
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Слов нет... на короленко снесли больничек на пару гектар и строят офисы... а тут зрада-зрадная...бюджетной кормушки урезали!)))
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Бюджетную кормушку урезали,бо слуги украли из бюджета раньше,шоб для себя построить офисы! Перемога ЗеКоМанды!
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ПОЗДРАВЛЯЮ! предлагаю Маркаровой назначить зарплату в 2 млн гривней... свинья есть, а зарплаты нет
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Разом! Зелене бидло, ви зробили це разом!
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Ну да,коснется только незащищенные статьи...стройки остановят))))Воровать Филатову будет не с чего.
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Хорошая политика. Слуги украли все деньги,шоб другие НЕ украли!
Чистый "расеянин"!
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А что у нас,при сокращающемся населении,стоят школы,больницы и детсады?
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опять анекдот вспомнил, где мамо з сыною торговали. мамо отпускала товар, а сына расчитывался с покупателями. пока в один прекрасный мамент на весь базарь крик:
- мамо!, прекращяйте продажу! гроші кончились! в мене здачу нема чим давать!))
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Украину РАСПРОДАЮТ ПО ДОЛГОВЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

"Официальной статистики пока нет, но уже в ближайшие дни объем ОВГЗ на руках у нерезидентов может достичь 100 млрд грн", - допускает финансовый аналитик ICU Михаил Демкив. В последние два месяца портфель иностранцев задержался на отметке 83-86 млрд грн.
ТО ЕСТЬ ЧТО ПРОИСХОДИТ? Украину ВТИХУЮ распродают в долг по дешевому курсу.
Потом курс вырастит - и ростовщики предъявят Украине долговые бумаги. И ВСЕ УКРАИНЦЫ БУДУТ РАСПОАЧИВАТЬСЯ ПО БОЛЕЕ ДОРОГОМУ ДОЛЛАРУ
Украина не производит практически ничего,если бы она продавала зарубеж собственную продукцию - технику, материалы, товары- то она бы в бюджет зарабатывала. Но поскольку этого нет, а в бюджете дыра, хитрые зебилы распродают Украину в долг.
Потому и спешат с землей, чтобы перекрыть эту аферу
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И убивают промпроизводство дешевым $!
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Молодая команда прохфесионалов докерувалась.. Самокатчик, - становись на самокат и с горочки! Зебилы думали хуже не будет=)))
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Грати ..... на піаніно - це смішно, а керувати ... це страшно!
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Це ж просто зупинили злочинні схеми розкрадання Порошенка
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Саме так. Бо там перед Новим Роком вже всі присіли і чекають "відкатів".
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так понимаю, "расценки" (суммы доначислений) у ГНС при проверках резко возрастут...
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Упоротые зелебаны типа напрочь отбитой бостууги любую лажу будут отмазывать.
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Я рад, что ****** наступает быстрее, чем ожидалось. И по зебилам это ****** в первую очередь Провал бюджету: Кабмін зупинив фінансування будівництва по всій країні - Цензор.НЕТ 3590
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Зато покончили с воровством.Нет денег-нечего воровать
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Що,чесстные зеленые успели украсть и вывезти более 20 лярдов гр. дефицита бюджета,и порядка 500 лярдов гр. через банки?
Это только по заявляниям в открытом доступе спикера и премьера!
А сколько украли на приостановке закупок для ВСУ?
Вот это темпы! Янек обзавидовался со своим жалким и мелким Межигорьем с золотым батоном и автопарком.
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стратили зебилы.. надо было голосовать сразу за Деда Мороза (навіть не Миколая)
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Соевые идиоты, а чего вы весной летом спамили подобные коменты, радуясь потужным рехвормам, а ныне у вас из ушей моча течет от негодования:

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Ты идиот? Недовыполнение бюджета ударит не по "соевым", а по зебилам! Провал бюджету: Кабмін зупинив фінансування будівництва по всій країні - Цензор.НЕТ 2866 Провал бюджету: Кабмін зупинив фінансування будівництва по всій країні - Цензор.НЕТ 2866 Провал бюджету: Кабмін зупинив фінансування будівництва по всій країні - Цензор.НЕТ 2866
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У соевых все в шоколаде, а зелебобики последний х.р с солью доедают. Где справедливость? Провал бюджету: Кабмін зупинив фінансування будівництва по всій країні - Цензор.НЕТ 9539
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День Св.Миколая.Сунул руку под подушку,а там Вооот такой хер
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"Коррупция в верхних эшелонах власти практически полностью побеждена!"
(c) Гончарук
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Что, Филатов, не обломилось привычно "под елочку" молотнуть пару мешков денег госбюджетных?

Привыкай, такой "обломс" конечно впервые для вас-помоечников, но, надеюсь, не в последний раз!
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Идиот как он есть без прикрас.
Нафик отдавать налоги в бюджет, если служанки урода на них какую то хрень себе покупают и ездят по Трускавцам и прочим Ницам?
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За полгода слуги урода разокрали все до чего дотянулись
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