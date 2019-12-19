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Все про:демография (216) Госстат (156)

 Численность населения Украины составляет 41,9 млн человек. Смертность превысила рождаемость в два раза, - Госстат. Таблица

В течение января-октября 2019 года численность населения в Украине сократилась на 212,5 тыс. человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госстата.

Так, по данным Госстата, численность населения в Украине, по оценке на 1 ноября 2019 г. составила 41 940,7 тыс. человек.

В течение января-октября 2019 г. численность населения уменьшилась на 212,5 тыс. человек.

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Также отмечается, остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 54 живорожденные.

Численность населения Украины составляет 41,9 млн человек. Смертность превысила рождаемость в два раза, - Госстат 01

Как сообщили в Госстате, данные по расчету (оценке) численности населения охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя. Данные по природному и
миграционному движению населения сформированы на основе имеющихся административных данных без учета
временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части временно
оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областей.

Источник: https://censor.net.ua/n3166234
 
 
 Топ комментарии
 
Повезло Зелемойскому, а то при Порошенко у уЗеленских было насчитано миллионов 30...
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это правда....
можно еще ускорить, внедряя ЛГБТ стандарты которые продвигаются сейчас активно в Украине...
Женщины эгоистичны и не хотят рожать..., а мужчины не настаивают....
Скоро эти земли заселят другие народы.... - бедные, но с культом семьи...
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это правда....
можно еще ускорить, внедряя ЛГБТ стандарты которые продвигаются сейчас активно в Украине...
Женщины эгоистичны и не хотят рожать..., а мужчины не настаивают....
Скоро эти земли заселят другие народы.... - бедные, но с культом семьи...
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да ******** оно такое Чисельність населення України становить 41,9 млн осіб. Смертність перевищила народжуваність удвічі, - Держстат - Цензор.НЕТ 376
ишшо и майдановцев корчит ))
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Повезло Зелемойскому, а то при Порошенко у уЗеленских было насчитано миллионов 30...
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36 максимум, смысл считать те кто уехал и получает или получил 2е гражданство
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данные потолочные Чисельність населення України становить 41,9 млн осіб. Смертність перевищила народжуваність удвічі, - Держстат - Цензор.НЕТ 4921
по моим данным 25 нас
откуда успели посчитать - мне очень интересно Чисельність населення України становить 41,9 млн осіб. Смертність перевищила народжуваність удвічі, - Держстат - Цензор.НЕТ 7994
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внутрішня окупація, розвал практично всіх галузей економіки, зниження медичної допомоги, забруднення навколишнього середовища, невміння керування державою президентів та урядів - це все веде до знищення народу.
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Не понял, как так!? При Порошенко было 25 млн и кричали геноцид, пришел отец Зе и сразу стало 42, такое даже Ынам не снилось
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порох либо его сынок - быки-производители ))
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Это данные Держстата, а не переписи. Не особо верится.
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Та шото я не поняф - це уже перемога чи ще зрада? ))
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канєшено перемога, при пороху біло 30 лямів. А тут за 7 міцяців 11 лямів на стругали.
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5 років голодомору = 25 років незалежності?!
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