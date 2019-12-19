 96-й "гумконвой" из России въехал на оккупированную часть Донбасса, - Госпогранслужба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.
Перемещение этих российских автоколонн, как и предыдущих, происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным Комитетом Красного Креста модальностей.
В грузовиках якобы перевозили оборудование, медикаменты, детские наборы. Однако украинская межведомственная группа из пограничников и таможенников не могла получить истинную информацию о фактическом содержании грузовиков и могла осуществлять только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций.
Кроме того, загруженность транспортных средств в среднем составляла около 75%.
Отмечается, что в этом году это двенадцатый такой "гумконвой".
Как известно, начиная с 2014 года, с начала российской агрессии против Украины, Россия незаконно отправляет на Донбасс колонны грузовиков, которые называет "гуманитарным конвоем".
Официальный Киев не раз заявлял, что российский "гумконвой" попадает на территорию Украины с нарушением всех процедур, поскольку его не проверяют должным образом ни украинские пограничники и таможенники, ни представители Международного комитета Красного Креста.
МИД Украины не раз требовал от России прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи".
Тушками.
А ведь записываются в Юнармию то, там больше 600 тысяч человек.
На "мир", что-ли, хотят посмотреть.
Или все-таки не агент, а "занес" "кому надо" и ВНЕЗАПНО стал "агентом"?
Так нагло соврамши что просто удивительно.
Янки могли бы распечатать эти колонны давно(у них беспилотники там летают) и сказать: Этонемы, тм.)
А щас - дякуемо даже за три эвро от балтийцев!