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 96-й "гумконвой" из России въехал на оккупированную часть Донбасса, - Госпогранслужба

Через российские пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк" с 05.00 до 06.00 19 декабря на въезд в Украину последовало 2 колонны так называемого российского "гумконвоя".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.

Перемещение этих российских автоколонн, как и предыдущих, происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным Комитетом Красного Креста модальностей.

В грузовиках якобы перевозили оборудование, медикаменты, детские наборы. Однако украинская межведомственная группа из пограничников и таможенников не могла получить истинную информацию о фактическом содержании грузовиков и могла осуществлять только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций.

Кроме того, загруженность транспортных средств в среднем составляла около 75%.

Отмечается, что в этом году это двенадцатый такой "гумконвой".

Как известно, начиная с 2014 года, с начала российской агрессии против Украины, Россия незаконно отправляет на Донбасс колонны грузовиков, которые называет "гуманитарным конвоем".

Официальный Киев не раз заявлял, что российский "гумконвой" попадает на территорию Украины с нарушением всех процедур, поскольку его не проверяют должным образом ни украинские пограничники и таможенники, ни представители Международного комитета Красного Креста.

МИД Украины не раз требовал от России прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СММ ОБСЕ 17 декабря зафиксировала около 105 взрывов на Донбассе, - отчет

Источник: https://censor.net.ua/n3166232
 
 
 Топ комментарии
 
а шо зє ? 96-й "гумконвой" из России въехал на оккупированную часть Донбасса, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4831 хотя бы для приличия выразил бы обеспокоенность не 96-й "гумконвой" из России въехал на оккупированную часть Донбасса, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2408
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96-й "гумконвой" з Росії в'їхав на окуповану частину Донбасу, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3407прапорщиков отменили,а так бы "гумконвой!стой!раз-два!"
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а шо зє ? 96-й "гумконвой" из России въехал на оккупированную часть Донбасса, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4831 хотя бы для приличия выразил бы обеспокоенность не 96-й "гумконвой" из России въехал на оккупированную часть Донбасса, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2408
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ага постучал бы хоть в рельсу шнобелем (((
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Похоже он у тебя забыл спросить , шо ему делать )))
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хоть бы губки надул и публу позвонил,и сказал нежно так как он может "выйди отсюда прааативный!"
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ну так пропускает же граница, че ж не ездить...шестой год пропускаем, непонятно что от страны агрессора...
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"Гумконвой" приїхав та привіз "подарунки" від В.В.Хуйла.
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Обратно "юнармейцев" повезет.
Тушками.
А ведь записываются в Юнармию то, там больше 600 тысяч человек.
На "мир", что-ли, хотят посмотреть.
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Кто-то писал что в Краснодоне(вроде Днобасс?) были тиры, и каждый там мог пострелять со всей стрелкотни совковой за смешные деньги(а СБУ наверное курила в сторонке). И так странно что так мало боевиков из местных насобирали руснявые то.
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Супер армия с новейшими ракетами и минометами и с кучей мусоров недорехформированых с сбушниками - могут как то этот гумконвой остановить или восприпятствовать вьезду на територию Украины ?
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96-й "гумконвой" з Росії в'їхав на окуповану частину Донбасу, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3407прапорщиков отменили,а так бы "гумконвой!стой!раз-два!"
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наверное, есть приказ не останавливать
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уже 96 если что и при пеци и при зели ..это как много или мало и если сцым это сделать то надо смотреть правде в глаза а не 1+1
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Так писало шо у нас там 5 лет был агент, типо мер горловки, или как там - че, не мог скрыто изобличить на камеру "конвои"?
Или все-таки не агент, а "занес" "кому надо" и ВНЕЗАПНО стал "агентом"?

Так нагло соврамши что просто удивительно.
Янки могли бы распечатать эти колонны давно(у них беспилотники там летают) и сказать: 96-й "гумконвой" з Росії в'їхав на окуповану частину Донбасу, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9671 Этонемы, тм.)
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На фига нам это пишут,когда уничтожите ,тогда пиите.что уничтожен очередной "гумконвой"
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То на следующий день, почитаем, что уничтожен ты.
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Да уж...Был Донбасс рабочим краем, а стал гуманитарной пoбиpyшкой...
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Украина 28 лет назад была шестой экономикой Европы.
А щас - дякуемо даже за три эвро от балтийцев!
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пограничники у нас теперь подконтрольны МВД? и министр со времен начала войны не менялся, до него погран. были сбу...
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Если бы на месте того, что называют "президент" сидело бы хоть что-то из отряда приматов, а не зе-леных рептилий, то по поводу этих-самых говно-комвоев можно было бы "чесать" весь нормандИ (пожалуйста, ударение - на последний слог, дИ, этот тренд принесла нам наша простуженная крыса с оттудова, короче, щас так гАвАрят) он бы на теме официальных несанкционированных вторжений на суверенную территорию "чесал" бы путяру "со всех сторон". Но.. маемо те шчо маемо... Вместо этого оно потешно заламывало лапки и что-то умильно похрюпывало в ладошки
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