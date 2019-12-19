 96-й "гумконвой" из России въехал на оккупированную часть Донбасса, - Госпогранслужба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.

Перемещение этих российских автоколонн, как и предыдущих, происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным Комитетом Красного Креста модальностей.

В грузовиках якобы перевозили оборудование, медикаменты, детские наборы. Однако украинская межведомственная группа из пограничников и таможенников не могла получить истинную информацию о фактическом содержании грузовиков и могла осуществлять только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций.

Кроме того, загруженность транспортных средств в среднем составляла около 75%.

Отмечается, что в этом году это двенадцатый такой "гумконвой".

Как известно, начиная с 2014 года, с начала российской агрессии против Украины, Россия незаконно отправляет на Донбасс колонны грузовиков, которые называет "гуманитарным конвоем".

Официальный Киев не раз заявлял, что российский "гумконвой" попадает на территорию Украины с нарушением всех процедур, поскольку его не проверяют должным образом ни украинские пограничники и таможенники, ни представители Международного комитета Красного Креста.

МИД Украины не раз требовал от России прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи".

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