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Все про:акция (1998) Нацполиция (10599)

 Правоохранители продолжают в усиленном режиме обеспечивать безопасность в центре Киева, - Нацполиция

Полицейские продолжают в усиленном режиме обеспечивать общественную безопасность и порядок во время проведения акций в центре Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что третий день подряд работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога несут службу в усиленном режиме во время проведения ранее анонсированных мероприятий с массовым участием граждан, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение акций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время столкновений под Радой 17 декабря пострадали 23 правоохранителя, один из них в тяжелом состоянии, - Яровой

Правоохранители в очередной раз обращаются к организаторам и участникам мероприятий с просьбой соблюдать нормы действующего законодательства, акции проводить исключительно мирным путем, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.

Напомним, 17 декабря под ВР митинговали против рынка земли. Там произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое журналистов. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.

Митингующие под парламентом установили палатки, что привело к новым столкновениям - есть пострадавшие и задержанные. В полиции позже сообщили, что задержаны наиболее активные участники акции, палатки демонтированы и конфискованы. 

По данным полиции, в стычках под Радой пострадали 23 правоохранителя.

Источник: https://censor.net.ua/n3166228
 
 
 Топ комментарии
 
Тимошенко удалось продержаться еще один день. Она с ОПЗЖ вчера ночью смогла заблокировать "комитет" аграрной политики, который к утру должен был "рассмотреть" около четырех тысяч правок, чтобы уже сегодня принять закон о Земле, который поставил бы точку в вопросе уничтожения нашей страны. Цензор удивительно мало уделяет внимания тому, что сегодня ночью происходило в Раде.
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На аграрном комитете ночью был беспредел! Тоже будет и сегодня. Устала.
Опять иду под Раду. Отступать некуда. За нами украинская земля и судьба страны! Правоохранители продолжают в усиленном режиме обеспечивать безопасность в центре Киева, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 657
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те. що було вчора на комітеті інакше як цирком не назовеш
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Тимошенко удалось продержаться еще один день. Она с ОПЗЖ вчера ночью смогла заблокировать "комитет" аграрной политики, который к утру должен был "рассмотреть" около четырех тысяч правок, чтобы уже сегодня принять закон о Земле, который поставил бы точку в вопросе уничтожения нашей страны. Цензор удивительно мало уделяет внимания тому, что сегодня ночью происходило в Раде.
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те. що було вчора на комітеті інакше як цирком не назовеш
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ты уже нашел буржуина которому продашь свой шмат Украинского чернозема?
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Я думаю, що окрім бєні він свою землю не віддасть.
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Святому Миколаю

Святий Миколаю,
Молю, мя вонми.
Дав діткам цукерки,
Радіють вони.
Дорослих, благаю,
Ти теж не минай:
Безпутнім - спокути
Та розуму дай.
Дай гордим смирення,
Науки горіх
Дай лускати юні -
Це скарб молодих.
Дай злидням роботу
Й старання плоди.
Хай срібло та злото
Уродять труди.
Дай отроку книжку,
Плугам - чорнозем.
Великую різку
Для Путіна й ЗЕ ...
Якщо знахабніє
Наш ,,блазнегетьмАн".
То що вже подієш -
Веди на Майдан!
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аваковская беркутня на работу пошла - тварины
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Цікаво, чи в тримають вони напругу? Майдан у 2014 році виграв саме тому, що обмежена кількість Беркут ні просто не витримала напруги. У певний час їх просто ніким було замінити, щоб вони елементарно змогли посипати. В той час, як у майданівців за рахунок Багато чисельності і загальній підтримці така можливість була. Саме тому у про тестах, якщо вони є всенародним і масовими, влада завжди програє. У неї малий запас витривалості.
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Желтые жилеты приедут из Франции,жаб привезут плешивый кгбист бабла не жалеет для зели.100 ярдов Беня пообещал за лояльность,знач получит
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На аграрном комитете ночью был беспредел! Тоже будет и сегодня. Устала.
Опять иду под Раду. Отступать некуда. За нами украинская земля и судьба страны! Правоохранители продолжают в усиленном режиме обеспечивать безопасность в центре Киева, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 657
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Жаль, что Тимошенко не стала президентом, очень жаль. Газ был по цене себестоимость+, женщины в 55 лет на пенсию, мамочки получали бы денежку на новорожденных детей и Земля была бы государственной собственности и игорного бизнеса НЕ БЫЛО БЫ ВООБЩЕ, таможня не борзела бы и многое чего.
Тимошенко единственный опытный политик, а льют на нее грязь те, кто не хочет, чтоб стала крепкой экономической и политической державой.
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Если люди Авакова не организуют провокации, то их и не будет.

"Учасник протестів під Верховною Радою в Києві 17 грудня, який став героєм інтернет-мемів через свій "акробатичний" трюк на мітингу, - це Іван Старостенко.

У мережі його називають главою Національного корпусу в Херсоні та фермером, повідомила на своїй сторінці у Facebook журналістка Ірина Ромалійська.

"У Нацкорпусі стверджують, що він - фермер. Ну, "фермер" - дуже розтяжне, звичайно, поняття.
На ім'я "Старостенко Іван Сергійович" жодного ФОП не зареєстровано.

У фінансовому звіті Національного корпусу зазначено, що Іван Старостенко в 2018 році зробив три внески по майже 1000 гривень", - з'ясувала журналістка.

https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/protest-pid-radoyu-za-zemlyu-foto-starostenka-stalo-memom-novini-ukraini.htm
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В интервью американскому изданию,известный украинский бандит Леня Длинный сказал такое: А Кучма никуда и не уходил,с 1994 года и по сегодня она управляет реально всеми процессами,а мы грешным делом думали Ющенко,Янукович,Порошенко,Зеленский
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холуй в погонах это затычки жидо-свинячих корупционеров , которые окупировали все органы "власти" . жидо-свинячьи корупционеры сдалали всё что их холуи в погонах не получили наказание за расстрел Народа Украины на Майдане в 2014 году . без затычек холуёв в погонах жидо-свинячьи корупционеры не смогут уничтожать людей . граждане записывайте и разпостраняйте адреса семей холуёв в погонах .
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На Київщині обурений робітник жбурнув гранату на подвір'я роботодавця (фото)

19-12-19 09:49
Надзвичайні новини

У селі Велика Салтанівка, Васильківського району на подвір'ї приватного будинку стався вибух. Про це повідомляє полція Київської області
"Працівники кримінальної поліції одразу провели низку невідкладних оперативно-розшукових заходів, під час яких встановили особу підозрюваного та затримали його у порядку ст. 208 КПК України за місцем проживання. У його затриманні приймали участь бійці КОРДу та оперативники.
Зловмисником виявився 46-річний житель столиці, який неодноразово мав проблеми із законом за скоєння тяжких злочинів.
Встановлено, що упродовж кількох років киянин працював на будівництві у Васильківському районі і вирішив, що роботодавець не розрахувався за роботу. Чолов'яга неодноразово вимагав у підприємця повного розрахунку, після чого чоловік кинув на подвір'я гранату РГД. Її
рештки криміналісти виявили та вилучили під час огляду місця події та направили на проведення експертизи",-йдеться у повідомленні
За фактом вибуху слідчі Васильківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Триває слідство.https://nnovosti.info/news/na_kijivschini_oburenij_robitnik_zhburnuv_granatu_na_podvirja_robotodavtsja_foto-42308.html
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Кива пообещал резать на куски депутатов "слуг".
Когда будет открыто уголовное дело против него?

"Я вас, врагов Украины, на куски резать буду!", "Рот закрой, женщина!", "Предатели и Иуды!, "Не трогай меня руками с*ка" - кричал Кива.
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Ківа не ворог СН, тому за ці погрози з ним нічого не зроблять
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Приберить аваківських подонків і провокації зникнуть. Мусора самі провокують громадян. А сама велика проблема це то що зелений залишив Сабакова.
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А тітушки по-Вашому це хто: ті, що пікетують ВР чи ті, що її охороняють.
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Як завжди, простий народ боїться влада. І це добре...
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ну шо тупые слуги и их выборщики зебилы - навели порядок в алко отрасли - вот уже пошли первые результаты - радуйтесь дебилы - Виготовляти та збувати самогон - справа досить прибуткова. Так, дані ЄРСР містять інформацію про те, що в середньому 0,5 літрів продукту коштує близько 30-35 грн. Це - втричі дешевше, аніж коштує сьогодні офіційно вироблена пляшка горілки.
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Я на Форумі Цензора запитував вартість самогону по різним областям України. Мені назвали вартість 0,5 літрів продукту 25 грн.
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Ще когось вбили? Чи за сьогодні ще не встигли?
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