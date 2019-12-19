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Все про:авто (3694) техосмотр (117) Криклий (62)

 Надеюсь, в следующем году восстановят обязательный техосмотр автотранспорта, - Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что закон о техосмотре – это требование ЕС.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий выступил за возобновление технического осмотра автомобильного транспорта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сегодня.

"В директиве и в соглашении об ассоциации с ЕС есть это положение – среди обязательных. Надеюсь, что в следующем году законопроект будет принят. Возможно, там будет постепенный ввод – начиная с переоборудованных машин, тех, которые впервые ввозят, бывшие в употреблении, ввезеные из-за границы автомобили, проверка раз в два года… Надо это постепенно внедрять, чтобы подготовить среду", – заявил Владислав Криклий.

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Министр инфраструктуры обратил внимание на то, что сейчас в Украине есть только 500 объектов, осуществляющих технический осмотр, тогда как в Польше, к примеру, 1,5-2 тысячи.

Владислав Криклий считает, что в нынешних условиях удастся избежать почвы для взяток, чтобы не повторялись схемы, когда техосмотр проводился под контролем ГАИ.

Сейчас, по мнению Владислава Криклия, с коррупцией в этой сфере позволит бороться видеофиксация процедур техосмотра.

Владислав Криклий подчеркнул, что техосмотр автомобилей – это вопрос не только безопасности движения, но и защиты экологии.

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"Я уже не говорю о проблематике экологической, у нас об этом не очень заботятся, тогда как в Европе ставят это одним из приоритетов", – заявил министр инфраструктуры Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3166223
 
 
 Топ комментарии
 
я тоже не носил... пока машины не было.
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Об экологии забота?! Повыносите из городов хим комбинаты, выбрасывающин сотни и тысячи тонн в год сажи и другой гадости жителям городов в легкие. Тогда и техосмотр ввоодите, после.
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Лиш би пукнути...На цілу країну 500 сто де можна провести ТО. І тут після прийняття закону вони раптом масово з"являться. Тільки це будуть гаражі з відеокамерами і кабінет з прінтером. Зразу щезнуть димлячі корита, яких мільйони і погаснуть димлячі поля, вода стане чистою, корупції не буде, буде дешевий газ, пенсіонери нізащо не платитимуть і стануть вчителями. Аабирвалг...
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А привести зарплаты в соответствие с "нормами ЕС" почему не требуют?
А выплачивать 2,5 тысяч евро за обмен старого авто на новый?
А привести дороги к европейским нормам?
А ввести драконовские штрафы за кустарную установку ксенона, чтобы та ****, которая его всунула в жигуль, например, и сделала из фары паровозный прожектор, продал этот автохлам, чтобы штраф оплатить?
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Нужно съехатся под рабу чтобы Грушевского встало, другого ********* и воры не понимают! ЕС здесь непричем, это тупо прорыв к кормушке, обворовывание, потом за эти деньги будут раздавать гречку и спонсировать засир мозгов домохозяек и бабок. Кто забыл и хочет увидеть "экологию" в деле - посмотрите на чадящие сажей маршрутки и автобусе которые "проходят" техосмотр.
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У общественного транспорта обязательный техосмотр, помогает с экологией?
Нельзя им дать это протащить, каждая коррупционная копейка потом возвращается гречкой и голосами благодарных недоумков. ЕС тут не причем и требования такого нету.
Сподіваюся, наступного року відновлять обов'язковий техогляд автотранспорту, - Криклій - Цензор.НЕТ 8446
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к стати не только для пассажирского транспорта есть то но и для спецтехники он присутствует. Но не ясно при чем здесь обычные автовладельцы? И так ответственность за исправность авто у них лежит на владельце. Или изголодались штейны просто и хотят деньжат подрубить?
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Опять корупцию хочет вернуть - Криклий! Надо не допустить этого! НАБУ и САП сколько этой гн-де заплатили за лобирование чьихто интересов?
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*****

Самолеты в аэропортах проходят

предполетную подготовку каждый раз перед вылетом и

2 инспектора ставят свои подписи на разрешение вылета борта .
Летчики проходят двойной медицинский осмотр и

тем не

менее самолеты тяжелее воздуха п а д а ю т ( для ботов недавно 2 новейших боинга 737 разбились после вылета из порта ), погибло 350 человек .
А сколько бортов разбились из- за плохого самочуствия э к и п а ж е й!
В новом авто можно сразу найти 20 (двадцать ) неисправностей Карл !
Поэтому , вся эта затея гешефтников - доходы бывших гаишников затмили им г л а з а !

отЪем денех у Граждан Украины для своего блага (ГЕШЕФТА),
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Никакой тех. осмотр этим бедным людям на борту уже не поможет .

Сподіваюся, наступного року відновлять обов'язковий техогляд автотранспорту, - Криклій - Цензор.НЕТ 7144
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