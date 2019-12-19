 Надеюсь, в следующем году восстановят обязательный техосмотр автотранспорта, - Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий выступил за возобновление технического осмотра автомобильного транспорта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сегодня.
"В директиве и в соглашении об ассоциации с ЕС есть это положение – среди обязательных. Надеюсь, что в следующем году законопроект будет принят. Возможно, там будет постепенный ввод – начиная с переоборудованных машин, тех, которые впервые ввозят, бывшие в употреблении, ввезеные из-за границы автомобили, проверка раз в два года… Надо это постепенно внедрять, чтобы подготовить среду", – заявил Владислав Криклий.
Министр инфраструктуры обратил внимание на то, что сейчас в Украине есть только 500 объектов, осуществляющих технический осмотр, тогда как в Польше, к примеру, 1,5-2 тысячи.
Владислав Криклий считает, что в нынешних условиях удастся избежать почвы для взяток, чтобы не повторялись схемы, когда техосмотр проводился под контролем ГАИ.
Сейчас, по мнению Владислава Криклия, с коррупцией в этой сфере позволит бороться видеофиксация процедур техосмотра.
Владислав Криклий подчеркнул, что техосмотр автомобилей – это вопрос не только безопасности движения, но и защиты экологии.
"Я уже не говорю о проблематике экологической, у нас об этом не очень заботятся, тогда как в Европе ставят это одним из приоритетов", – заявил министр инфраструктуры Украины.
А выплачивать 2,5 тысяч евро за обмен старого авто на новый?
А привести дороги к европейским нормам?
А ввести драконовские штрафы за кустарную установку ксенона, чтобы та ****, которая его всунула в жигуль, например, и сделала из фары паровозный прожектор, продал этот автохлам, чтобы штраф оплатить?
Нельзя им дать это протащить, каждая коррупционная копейка потом возвращается гречкой и голосами благодарных недоумков. ЕС тут не причем и требования такого нету.
Самолеты в аэропортах проходят
предполетную подготовку каждый раз перед вылетом и
2 инспектора ставят свои подписи на разрешение вылета борта .
Летчики проходят двойной медицинский осмотр и
тем не
менее самолеты тяжелее воздуха п а д а ю т ( для ботов недавно 2 новейших боинга 737 разбились после вылета из порта ), погибло 350 человек .
А сколько бортов разбились из- за плохого самочуствия э к и п а ж е й!
В новом авто можно сразу найти 20 (двадцать ) неисправностей Карл !
Поэтому , вся эта затея гешефтников - доходы бывших гаишников затмили им г л а з а !
отЪем денех у Граждан Украины для своего блага (ГЕШЕФТА),