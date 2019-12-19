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 Политика Украины
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Все про:ВР (24210) ВСК (203) избирательный закон (192) импичмент (451) азартные игры (58)

 Рада сегодня планирует рассмотреть Избирательный кодекс, законопроекты о ВСК и легализации азартных игр

Верховная Рада 19 декабря планирует принять новый Избирательный кодекс с предложениями Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом говорится в повестке дня пленарного заседания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Новый Избирательный кодекс был принят 11 июля 2019 года Верховной Радой VIII созыва. Он предусматривает введение пропорциональной избирательной системы с открытыми партийными списками на выборах народных депутатов, а также изменение избирательной системы на местных выборах.

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27 августа тогдашний Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал новый Избирательный кодекс. Однако Президент Зеленский 13 сентября ветировал документ. Впоследствии глава государства направил в Верховную Раду свои предложения в Избирательный кодекс. Депутаты собираются рассмотреть его предложения третьим вопросом.

Начнут же заседание парламентарии с продолжения рассмотрения поправок к законопроекту №2490-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг". После этого Рада приступит ко второму чтению законопроекта №2288 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного порядка применения статей 470 и 481".

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Повестка дня 19 декабря предусматривает рассмотрение в первом чтении правительственного законопроекта №2285 восьми альтернативных ему "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".

Также в повестки дня значится повторное рассмотрение закона "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины" с предложениями Президента Украины. Этот закон, который предусматривает процедуру импичмента, Верховная Рада восьмого созыва приняла 6 июня 2019 года. Однако Президент Украины Владимир Зеленский ветировал его 24 сентября.

Источник: https://censor.net.ua/n3166219
 
 
 Топ комментарии
 
Договора о транзите газа не будет.

Прекращения огня не будет.
Обмена пленными не будет.
Бюджет секвестирован - зарплат бюджетникам под новый год не будет...

Зебилы! - а вам не кажется, что вы "зробылы разом" не совсем то?
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шо оне могут там умного принять эти набранные по лотерее "слуги народа"?реально-шо?у нас не государство а сплошной бля дский 95 квартал!надежды нет
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Договора о транзите газа не будет.

Прекращения огня не будет.
Обмена пленными не будет.
Бюджет секвестирован - зарплат бюджетникам под новый год не будет...

Зебилы! - а вам не кажется, что вы "зробылы разом" не совсем то?
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с хлебом скоро будет совсем не айс....
придется запускать в прокат очередного Слугу в 3д формате....
так удастся зе-стадо продержать еще какое то время...
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а газ будет, но дорогой, оплата учителям будет, но в 3 раза ниже...а бюджет будет, но только полным для слуг
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шо оне могут там умного принять эти набранные по лотерее "слуги народа"?реально-шо?у нас не государство а сплошной *** дский 95 квартал!надежды нет
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ну почему же "нет"? - еще 8 месяцев назад промпроизводство росло, сепары сидели под шконкой, рфию ипли санкциями и т.д. и т.п.

Просто - при власти был не смишной-************, п Президент с большой буквы.

Так мож стОит таво? взад повернуть?
не? Рада сьогодні планує розглянути Виборчий кодекс, законопроєкти про ТСК і легалізацію азартних ігор - Цензор.НЕТ 7757
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кто будет возвращать?"занебужылые"? им нассут в уши они за жопоблок побегут голосовать-это ж хохлы бл ядь тупие
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Политика Страны, [19.12.19 09:17]
Аграрный комитет Рады возобновил свою работу в 8 утра, но уже ушёл на перерыв до 17-30. То есть, сегодня в Раду законопроект по земле точно уже не внесут.
Шансы на его принятие до Нового года приближаются к нулю.

Политика Страны, [19.12.19 09:23]
Тем временем нардеп от Оппоплатформы Папиев написал заявление в ГБР на главу комитета Николая Сольского по факту препятствования его депутатской деятельности в связи с исчезновением двух третей поправок, который Папиев внёс к законопроекту о продаже земли ко второму чтению.
Любопытно, что Сольский, который активно проталкивает законопроект, является давним соратником и партнёром по аграрному бизнесу главы Офиса президента Андрея Богдана.
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О, уже ЗаЖОП стал близок петикам. Рада сьогодні планує розглянути Виборчий кодекс, законопроєкти про ТСК і легалізацію азартних ігор - Цензор.НЕТ 5141 С Юлей они вообще целуются взасос. Конечно, это все временно...
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Тёмный Рыцарь, [19.12.19 09:03]
Исходя из размеров конвертов, старшие групп на аграрном комитете сегодня должны драться за троих.
Или что победит - справка Кивы или конверт Слуги? Рада сьогодні планує розглянути Виборчий кодекс, законопроєкти про ТСК і легалізацію азартних ігор - Цензор.НЕТ 3936
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Тимошенко удалось продержаться еще один день. Она с ОПЗЖ вчера ночью смогла заблокировать "комитет" аграрной политики, который к утру должен был "рассмотреть" около четырех тысяч правок, чтобы уже сегодня принять закон о Земле, который поставил бы точку в вопросе уничтожения нашей страны. Цензор удивительно мало уделяет внимания тому, что сегодня ночью происходило в Раде. Рада сьогодні планує розглянути Виборчий кодекс, законопроєкти про ТСК і легалізацію азартних ігор - Цензор.НЕТ 5831
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Так цензор ныне бенин, что он будет освещать? То что нужно бене.
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А бене нужна земля вместо голого привата.
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Здесь нет петиков, зебаран. Есть люди, которые хотят, чтоб Украинв была свободной, а не вылизывала кремлядей, как столетия до этого. Сейчас ваш главЗЕ грозно приказывает подписывать транзит с рашкой на любых условиях, но вам пофиг, вы продолжаете пускать зеленые слюни и обсирать Пороха и "петиков". "Дебилы, ***..."
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73% безсмертних заробітна плата не потрібна.
А якщо чесно то у 36% зебілов, що обрали собі вождя, входили і "медіки" і "педіки" і бабки з базару, і евробляхери.......... Це їх перемога.
А ОН....
Он нікому ничего не должен.
Зокрема 2-3.
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сначала легализация и законы в ВР можно в карты разыгрывать!
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