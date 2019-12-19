 Рада сегодня планирует рассмотреть Избирательный кодекс, законопроекты о ВСК и легализации азартных игр

Об этом говорится в повестке дня пленарного заседания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Новый Избирательный кодекс был принят 11 июля 2019 года Верховной Радой VIII созыва. Он предусматривает введение пропорциональной избирательной системы с открытыми партийными списками на выборах народных депутатов, а также изменение избирательной системы на местных выборах.
27 августа тогдашний Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал новый Избирательный кодекс. Однако Президент Зеленский 13 сентября ветировал документ. Впоследствии глава государства направил в Верховную Раду свои предложения в Избирательный кодекс. Депутаты собираются рассмотреть его предложения третьим вопросом.
Начнут же заседание парламентарии с продолжения рассмотрения поправок к законопроекту №2490-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг". После этого Рада приступит ко второму чтению законопроекта №2288 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного порядка применения статей 470 и 481".
Повестка дня 19 декабря предусматривает рассмотрение в первом чтении правительственного законопроекта №2285 восьми альтернативных ему "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".
Также в повестки дня значится повторное рассмотрение закона "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины" с предложениями Президента Украины. Этот закон, который предусматривает процедуру импичмента, Верховная Рада восьмого созыва приняла 6 июня 2019 года. Однако Президент Украины Владимир Зеленский ветировал его 24 сентября.
Прекращения огня не будет.
Обмена пленными не будет.
Бюджет секвестирован - зарплат бюджетникам под новый год не будет...
Зебилы! - а вам не кажется, что вы "зробылы разом" не совсем то?
придется запускать в прокат очередного Слугу в 3д формате....
так удастся зе-стадо продержать еще какое то время...
Просто - при власти был не смишной-************, п Президент с большой буквы.
Так мож стОит таво? взад повернуть?
не?
Аграрный комитет Рады возобновил свою работу в 8 утра, но уже ушёл на перерыв до 17-30. То есть, сегодня в Раду законопроект по земле точно уже не внесут.
Шансы на его принятие до Нового года приближаются к нулю.
Политика Страны, [19.12.19 09:23]
Тем временем нардеп от Оппоплатформы Папиев написал заявление в ГБР на главу комитета Николая Сольского по факту препятствования его депутатской деятельности в связи с исчезновением двух третей поправок, который Папиев внёс к законопроекту о продаже земли ко второму чтению.
Любопытно, что Сольский, который активно проталкивает законопроект, является давним соратником и партнёром по аграрному бизнесу главы Офиса президента Андрея Богдана.
Исходя из размеров конвертов, старшие групп на аграрном комитете сегодня должны драться за троих.
Или что победит - справка Кивы или конверт Слуги?
А якщо чесно то у 36% зебілов, що обрали собі вождя, входили і "медіки" і "педіки" і бабки з базару, і евробляхери.......... Це їх перемога.
А ОН....
Он нікому ничего не должен.
Зокрема 2-3.