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 СММ ОБСЕ 17 декабря зафиксировала около 105 взрывов на Донбассе, - отчет

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ 17 декабря зафиксировали более 100 взрывов в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативном отчете СММ ОБСЕ.

"В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав при этом больше взрывов (около 105), по сравнению с предыдущим отчетным периодом (примерно 75 взрывов). Наибольшее количество нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к юго-востоку от н. п. Пищевик (подконтрольный правительству, 84 км к югу от Донецка), а также к северо-востоку, юго-востоку и западу от н. п. Каменка (подконтрольный правительству, 20 км к северу от Донецка)", - говорится в отчете.

В Луганской области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, в частности зафиксировала меньше взрывов (2) по сравнению с предыдущим отчетным периодом (11 взрывов). Со своей позиции в 1,5 км северу от н. п. Круглик (неподконтрольный правительству, 31 км к юго-западу от Луганска) наблюдатели слышали множественные перекрестные очереди из стрелкового оружия (по оценке, учения с боевой стрельбой за пределами зоны безопасности).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 7 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе: ранен один украинский воин, погиб мирный житель, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/n3166218
 
 
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Новая Война - наблюдатель агрессор Россия и фиксатор взрывов ОБСЕ
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Хтось скаже яка ціль мета їхньої фіксації? Може вони просто вчуться рахувати?
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ОБСЄ,це є рашистська шарага,яка робить облік обстрілів і звітує в Кремль ,про виконання завдань ,котрі рашист ставить перед сепаратистами і на котрі витрачає гроші...
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Нужно просто перестать стрелять... (с)
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САЙДИК шо каже?Украина должна еще отвести войска?
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обсе там все уже миллионеры на войне им командировочные капают,а еще и приплачивают из кремля им чем дольше война тем лучше
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