 СММ ОБСЕ 17 декабря зафиксировала около 105 взрывов на Донбассе, - отчет

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативном отчете СММ ОБСЕ.

"В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав при этом больше взрывов (около 105), по сравнению с предыдущим отчетным периодом (примерно 75 взрывов). Наибольшее количество нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к юго-востоку от н. п. Пищевик (подконтрольный правительству, 84 км к югу от Донецка), а также к северо-востоку, юго-востоку и западу от н. п. Каменка (подконтрольный правительству, 20 км к северу от Донецка)", - говорится в отчете.

В Луганской области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, в частности зафиксировала меньше взрывов (2) по сравнению с предыдущим отчетным периодом (11 взрывов). Со своей позиции в 1,5 км северу от н. п. Круглик (неподконтрольный правительству, 31 км к юго-западу от Луганска) наблюдатели слышали множественные перекрестные очереди из стрелкового оружия (по оценке, учения с боевой стрельбой за пределами зоны безопасности).

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