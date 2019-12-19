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Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 Политика Украины
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Все про:переговоры (3741) Сайдик (197) нормандская четверка (1052) пленные (652)

 "Придется сделать еще шаги, чтобы достичь этого", - Сайдик об обмене пленными

На заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу 18 декабря в Минске не удалось договориться об обмене пленными по формуле "всех на всех".

Об этом сообщил по итогам переговоров Специальный представитель председателя ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Стороны основательно обсуждали вопросы обмена пленными, чтобы реализовать договоренности в Париже. Придется сделать еще шаги, чтобы достичь этого", - сказал Сайдик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сайдик призвал стороны конфликта на Донбассе выполнять решения саммита "нормандской четверки"

Источник: https://censor.net.ua/n3166216
 
 
 Топ комментарии
 
Договора о транзите газа не будет.
Прекращения огня не будет.
Обмена пленными не будет.
Бюджет секвестирован - зарплат бюджетникам под новый год не будет...

Зебилы! - а вам не кажется, что вы "зробылы разом" не совсем то?
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И по каким пунктам Украина должна будет прогнуться и капитулировать, ради этого обмена: транзит, федерализации, Луганская и Донецкая области, вода в Крым?!
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по всем этим пунктам... - бо все за ради зе-Мира...
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Всё верно Был уже один большой успешный обмен. Будет и ещё.
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Хай Же вчиться на своїх помилках, може навчиться...
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Вот только еще одного Цемаха у нас нет.
А без него на кой Уйлу те обмены?
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нету, значит, будет, поймают кого-то. всё будет хорошо.
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о ваш оптимизм зашкаливает, вы не со слуг случайно, хотя может вы знаете больше о поймать...
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Она из рашистских ботов. На службе. "Доведеться зробити ще кроки, щоб досягти цього", - Сайдік про обмін полоненими - Цензор.НЕТ 5375
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Цемах поумнел и подал иск в еспч на Украину и Нидерланды..
https://www.ukr.net/#news/cluster/main/42513842/
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Этого и стоило ожидать и зебы это подтверждали, что Цемах не представляет никакой ценности для трибунала...
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Одночасно Цемах заявив, що погоджується і готовий давати свідчення слідчим з Нідерландів.
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Другие есть:
"СБУ отказалось выдать 28 человек содержащихся в блоке "Д" (особо важные) для обмена из списка России. Россия отказалась от обмена.
Ждем сообщений от полиции про участие СБУ в убийстве Шеремета. "
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
от 13.12.2019)
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Это те,которые по програме и особо ценные свидетели. Если их отдадут зеленые пи#ары - хрен кто пойдет. Шоб его выдали и пристрелили?
Настолько тупых наверно нет.
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Які мля ще кроки... Є полонені, є списки беріть і обмінюйте. Що мля орки ще хочуть.
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Вони хочуть тих,хто прийшов за програмою,та свідків,яким безпечніше сидіти там,ніж гуляти по вулиці.
Що незрозуміло?
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И по каким пунктам Украина должна будет прогнуться и капитулировать, ради этого обмена: транзит, федерализации, Луганская и Донецкая области, вода в Крым?!
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по всем этим пунктам... - бо все за ради зе-Мира...
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Договора о транзите газа не будет.
Прекращения огня не будет.
Обмена пленными не будет.
Бюджет секвестирован - зарплат бюджетникам под новый год не будет...

Зебилы! - а вам не кажется, что вы "зробылы разом" не совсем то?
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Так доведеться робити ще уроки і лише від Зєлєнского залежить, чи це буде хода "рачком", чи "біг на місці", чи впевнена хода вперед. Якщо знову будуть відведення на наступних ділянках, амністія і відпускання під підписку сепаратистів, відкриття кримінальних справ проти патріотів, то це і є задеування, яке до мети не приведе, хіба що віддалить. Нові зустрічі з пуциним, дзвінки і словоблудля - тупцювання на місці. І лише захоплення таких "птахів", як Цемах і поповнення обмінного фонду пропагандистом типу Вишинського дозволить витягнути наших хлопців. Потрібно вчитися у ворога, який обмінний фонд поповнює одразу після обміну. А Зєлєнскій віддав всіх, хто був для кацапів цінним. Він ду ав, що Сєнцова йому віддали за його миролюбність. А от і ні - за важливого свідка для Гааги і за сумісництвом терориста Цемаха. Тому пане Зєлєнскій думай. Те. Якщо є чим.
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а ***** своїм імєнєм назвати язик не повертаєця?
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Надаб перервагу слову пуцин, від українського "пуцька" - маленький недорозвинутий член.
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зелупенский уже 100 раз показал, как и что от него "залежыть", и на что он "способен", и каким местом он "думает".
и бег он показал, и рачком его видели (перед ху...ом сракой кверху).

уж с кем-кем, а с зелупенским давно ясно все - там еще до выборов все было ясно.
=====
тут вопрос в том, как от этой парх...ой манды поскорее избавиться.
это - вопрос.
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Ну, на деякі запитання відповіді відомі і вже обкатані. Тільки нарід ще не дійшов до кондиції. Розумієте, у нормальних демократичних державах існують противаги і запобіжник у вигляді законів проти узурпації всієї влади, законів про імпічмент, законів про незалежні слідчі комісії. Це як у фірмового газового котла існує щривницюй клапан, виставлений на певний тиск. Якщо досягається у системі тиск скажімо 3 бари, клапан випускає напругу. У кустарних котла цього може не бути і при надлишковий напрузі той котел просто розриває до бісової мами. Україна зараз нагадує саме кустарних котел, де запобіжний клапан лише імітація. Тому постання часу, коли зірве.
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В нього є чим,але для нього росринок медіа,з якого він годується разом з кварталом важливіший.
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Я не понял, вместо этого поца вроде бы назначили другого. Почему этот клоун по-прежнему что-то комментирует?
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Все обвиняют друг друка, а пленные сидят! Сами посидели с недельку переговоры пошли б быстрей!
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Після такої заяви Сайдіка в когось ще є сумніви , що Вофка Янелох насправді є справжній Лох? - З ****** домовлятися себе не поважати 😕
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Закон о федерализации Украины Клоун уже внёс вроде бы. Что еще Путин просит?
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Если у руководства есть мозги,а не одни хотелки,то оно сделает шаги - объявит ордло оккупированной территорией,прекратит финансировать эти недообразования,вместо преследования ВСУ,добровольцев и волонтеров начнет сотрудничать с ними.Тогда получит поддержку практически всей страны.Рядом с аморфной вышиватой,способной только бюлетени бросать, станут патриоты,способные РЕАЛЬНО поддержать и страну и президента-патриота.
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Мабуть, ще кілька законів для ***** потрібно прийняти, тоді він дасть добро на обмін.
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Хочеця почути, про "кроки", зроблені мордором та їх кишеньковими сепарами
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Путин кинул Зеленского по обмену пленных, а Зеленский кинул 73% своих избирателей и ничего....продолжают верить!
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Москалі бють по слабому місці Зе, хочеш обміну - добазарюйся з республіками. І воно зробить так, бо нелох.
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И кто должен сделать эти шаги по мнению Сайдика?
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