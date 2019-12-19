 "Придется сделать еще шаги, чтобы достичь этого", - Сайдик об обмене пленными

Об этом сообщил по итогам переговоров Специальный представитель председателя ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Стороны основательно обсуждали вопросы обмена пленными, чтобы реализовать договоренности в Париже. Придется сделать еще шаги, чтобы достичь этого", - сказал Сайдик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сайдик призвал стороны конфликта на Донбассе выполнять решения саммита "нормандской четверки"