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 ВСК по убийству Гандзюк будет изучать нападения на активистов за последние три года

18 декабря на заседание новой Временной следственной комиссии по контролю за расследованием нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов было решено изучить также нападения, которые произошли и в 2019 году.

Об этом сообщила председатель Центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера было первое заседание новой ВСК по расследованию убийства Екатерины Гандзюк и других активистов. На учредительном заседании избрали председателя ВСК, которым стал народный депутат от "Слуги народа" Игорь Васылив . Его заместителем - депутат от "Голоса" Соломия Бобровская, которая была инициатором постановления о создании ВСК. Комиссия согласилась включить в фокус своего внимания не только дела из "списка Гандзюк" за 2017-2018 год, но и нападения, произошедшие в течение 2019 года. Мы передали ВСК список из десяти нынешних случаев, к процессу расследования которых больше всего вопросов", - рассказала она.

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"На учредительном заседании члены ВСК решили до конца недели сформировать и озвучить с трибуны Верховной Рады запросы в Генпрокуратуру, СБУ и МВД о состоянии расследований как нападений, над которыми работала аналогичная комиссия в парламенте предыдущего созыва, так и нападений из нового предложенного списка. После получения ответов ВСК будет определяется с ключевыми делами, которым уделит особое внимание, и городами, где, вероятно, проведет выездные заседания. Следующее заседание ВСК произойдет не раньше, чем во второй половине января, поскольку по плану работы Верховной Рады до тех пор депутаты будут работать в округах. В состав комиссии вошли 13 депутатов. Срок деятельности ВСК составляет один год. С первым отчетом комиссия выступить через полгода со времени создания", - добавила она.

ВСК по убийству Гандзюк будет изучать нападения на активистов за последние три года 01

Источник: https://censor.net.ua/n3166214
 
 
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Изучите гибель воинов ВСУ, черти. Активисты - эти пушечное мясо в разборках между олигархами; они знают на что идут. А воины ВСУ - это защитники Родины.
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Для депутатов Зе уродов гибель украинцев это фигня, как сказал профффеессор-папа Зе не клоуна. Другими словами он может все это бросить и пойти снимать фильмы для парашостана. Для них Украина и украинцы это фигня. Как говорил Грушевский Украиной управляют те кому украина не нужна - судьба украинцев это фигня.
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Этот режим холуёв Коломойского уже заработал себе на несколько статей, включая 111-ю.
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Батин поток подсознания напомнил сорокинскую "Норму"😀
"Я буду писать чтоб уничтожили и всё и я не професор а вы ####! Вы на нас как на собак а мы на вас чтоб вас не были больше и уничтожить. Ты не професор а ты нас ### а мы скажем что ###сор #### #### и мы напишем." (с)
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За последние 20 лет хоть одна ВСК добилась хоть какого-то результата?!
Я такого что-то вспомнить не смог.
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А не могла б ще ТСК щодо вбивства Гандзюк, дослідити факти нападів на активістів Грінпісу?
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