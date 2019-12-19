 ВСК по убийству Гандзюк будет изучать нападения на активистов за последние три года

Об этом сообщила председатель Центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера было первое заседание новой ВСК по расследованию убийства Екатерины Гандзюк и других активистов. На учредительном заседании избрали председателя ВСК, которым стал народный депутат от "Слуги народа" Игорь Васылив . Его заместителем - депутат от "Голоса" Соломия Бобровская, которая была инициатором постановления о создании ВСК. Комиссия согласилась включить в фокус своего внимания не только дела из "списка Гандзюк" за 2017-2018 год, но и нападения, произошедшие в течение 2019 года. Мы передали ВСК список из десяти нынешних случаев, к процессу расследования которых больше всего вопросов", - рассказала она.

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"На учредительном заседании члены ВСК решили до конца недели сформировать и озвучить с трибуны Верховной Рады запросы в Генпрокуратуру, СБУ и МВД о состоянии расследований как нападений, над которыми работала аналогичная комиссия в парламенте предыдущего созыва, так и нападений из нового предложенного списка. После получения ответов ВСК будет определяется с ключевыми делами, которым уделит особое внимание, и городами, где, вероятно, проведет выездные заседания. Следующее заседание ВСК произойдет не раньше, чем во второй половине января, поскольку по плану работы Верховной Рады до тех пор депутаты будут работать в округах. В состав комиссии вошли 13 депутатов. Срок деятельности ВСК составляет один год. С первым отчетом комиссия выступить через полгода со времени создания", - добавила она.