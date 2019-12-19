 Трамп назвал голосование за импичмент "политическим самоубийством" Демпартии

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру, с таким заявлением он выступил перед своими сторонниками в штате Мичиган.
По его словам, решение нижней палаты американского парламента является "беззаконным и политически ангажированным". Он отметил, что обвинения против него являются попыткой отменить результаты президентских выборов.
"Демократы в Палате представителей пытаются аннулировать голоса десятков миллионов американских патриотов", — предупредил президент.
Позднее в Белом доме также прокомментировали решение парламентариев. По словам представителя администрации президента, Трамп уверен, что верхняя палата конгресса — Сенат — восстановит справедливость и оправдает его.
Ранее 19 декабря Палата представителей США, фактически подконтрольная Демократической партии, проголосовала за импичмент Трампу. Его признали виновным в злоупотреблении властью и в "воспрепятствовании конгрессу".
Дальнейшие слушания по этому вопросу пройдут в Сенате — верхней палате парламента.
Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским: члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена. В то же время Байдена считают самым перспективным оппонентом Трампа на выборах в 2020 году.
Несомненно ,именно демократия сподвигла Трампа закатить итерику ,требуя вернуть лаптеногих в большую восьмерку.
макарон - следующий....
https://vinograd.us/ssha-pomogaet-ukraine-ne-blagodarja-trampu-a-vopreki/
Таке враження що воно "президент лише"богообраної частини"народа США", яка шахрайськими методами(+ХУЦПА) разом з пукіним(шаломовим) впхала його на посаду...
І ОЧЕВИДНО що сторічча панування "богообраних" в політикумі ВСІОГО СВІТУ добігає кінця...
И кто из республиканцев руками трампа помогает .уйлу
Что в выборы вмешивались русские и манипулировали не только результатами, но и бщественным мнением.
На что трамп ответил, что русские этого не делали, он им верит 🤪
Во-вторых, там было и манипулирование избирателями всеми средствами. И плюс подтасовка самих результатов.
Я верю, что в Америке все таки большинство адекватных людей. Поэтому не верю в победу рыжего.
Если бы вы отбросили излишнюю эмоциональность то увидели бы что он неукоснительно выполняет обещания - уменьшить налоги, убрать обамовскую медицину, ограничивать миграцию , строить стену, пересмотреть все невыгодные торговые соглашения в первую очередь с Китаем и прекратить бессмысленные войны
Всё это туфта... политика трампа скоро аукнется всем рядовым американцам
Я и есть тот просто американец и если отбросить идеологические заморочки то жить стало лучше и среднему классу и бизнесу
Она загнётся сама
Враг Китай все остальное мелочи
Не хотите воевать сдавайтесь
Еще раз: хочешь воевать - иди воюй, а не оскорбляй других. А .опу греть в америках и говорить украинцам, что делать, это такой же совок- " страна советов"
Мне всё равно каким образом с 2014 года Америка бы выполняла свои обязательства. Могли Свифт отключить, могли заблокировать все руцкие счета и сращу предоставить военную помощь. А так все это видимость помощи и озабоченность
Даже если бы предоставили военную помощь вы бы все равно не пошли воевать о чём тогда говорить
А Свифт частная компания ей нельзя приказать
Разве это не успех американской внешней политики?
Выберете трамп еще на пять лет, и тогда все его достижения почувствуете на собственной шкуре
Фобия или флуд?
За Трампу абина?Или боишь что зебобу также турнут?
Трампа переизберут
В США еще ни один президент не получал импичмент.
Даже тот, кому делали минет прямо на рабочем месте.
Обидно за зря выпитое шампанское?
А ,да! Я когда прочитала твой комент так и поняла, для кацапы колени это - все!
В Украине кстати были поучительные прецеденты для американских демократов. Триумфальное переизбрание Черновецкого мером Киева сразу же после неудачного отстранения. Или тот же Янукович, против которого была целая "помаранчевая революция", которая не помешала ему на следующих же выборах стать президентом. "Не уверен, не наезжай!"