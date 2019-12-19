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Все про:импичмент (451) Конгресс США (533) США (15933) Трамп (2702)

 Трамп назвал голосование за импичмент "политическим самоубийством" Демпартии

Президент США Дональд Трамп назвал голосование в Палате представителей конгресса по вопросу импичмента "политическим самоубийством" Демократический партии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру, с таким заявлением он выступил перед своими сторонниками в штате Мичиган.

По его словам, решение нижней палаты американского парламента является "беззаконным и политически ангажированным". Он отметил, что обвинения против него являются попыткой отменить результаты президентских выборов.

"Демократы в Палате представителей пытаются аннулировать голоса десятков миллионов американских патриотов", — предупредил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Палата представителей США одобрила импичмент Трампу

Позднее в Белом доме также прокомментировали решение парламентариев. По словам представителя администрации президента, Трамп уверен, что верхняя палата конгресса — Сенат — восстановит справедливость и оправдает его.

Ранее 19 декабря Палата представителей США, фактически подконтрольная Демократической партии, проголосовала за импичмент Трампу. Его признали виновным в злоупотреблении властью и в "воспрепятствовании конгрессу".

Дальнейшие слушания по этому вопросу пройдут в Сенате — верхней палате парламента.

Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским: члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена. В то же время Байдена считают самым перспективным оппонентом Трампа на выборах в 2020 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3166212
 
 
 Топ комментарии
 
Как можно удачно прикрыться демократией ,когда поигрываешь оккупантам и убийцам.
Несомненно ,именно демократия сподвигла Трампа закатить итерику ,требуя вернуть лаптеногих в большую восьмерку.
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Смішний цей Трампушка. Спочатку з Монікою Зелінскі шури-мури закрутив. Потім новорічну мелодію збацав на піаніно своїм саксофоном на сцені 95 сортиру. А тепер ще ображається і людей ображає. Раз йому сказали "гуляй чувак" , значить час гуляти . І нічого тепер йому бульки в калюжу своєю дупою пускати
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Как можно удачно прикрыться демократией ,когда поигрываешь оккупантам и убийцам.
Несомненно ,именно демократия сподвигла Трампа закатить итерику ,требуя вернуть лаптеногих в большую восьмерку.
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Смішний цей Трампушка. Спочатку з Монікою Зелінскі шури-мури закрутив. Потім новорічну мелодію збацав на піаніно своїм саксофоном на сцені 95 сортиру. А тепер ще ображається і людей ображає. Раз йому сказали "гуляй чувак" , значить час гуляти . І нічого тепер йому бульки в калюжу своєю дупою пускати
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Зеленский получил гораздо бОльшую военную поддержку. Причем от обеих партий. При том, что Порошенко-Луценко играли против Украины. Да и здесь порохоботы мочат Зеленского больше, чем Путина, подрыв страны изнутри
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Запам'ятай лахта раз і назавжди - Українці те педофільне плішиве чмо називають ****** 😃
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Когда хотел стать презом думал будет как ***** в *********! Теперь вертеться как вошь на банане. после Буша младшего думал дураки у амеров закончились а нет превзошел !
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Трамп такой смелый, потому что знает, что в Сенате республиканское большинство, которое чтобы у воасти остаться, готово и рыжего с пуцькой поддерживать
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вот что случается с теми, кто так, или иначе, связывается с путиноидами......
макарон - следующий....
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Трамп на втором сроке - политическое и международное убийство США.
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Те що містер Трамп назвав демократами, вже давно ними не є. Зграя лєваків-брехунів, за мінімальними виключенями. Такі ж самі пустодзвони, як і зелені слуги. Бажаю Дональду Трампк перемоги, а "демократам" того самого, політичного.
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ДОПОМОГАЮТЬ Україні в війні з фашистською імперією зла-фєдєрастією пукіна(шаломова) США а протедіє тій допомозі президент Трамп.
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"политическим самоубийством" відбудеться тоді коли верхня палата конгресу попробує його відмазувати...
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чий Трамп президент? Трамп назвав голосування за імпічмент "політичним самогубством" Демпартії - Цензор.НЕТ 5015
Таке враження що воно "президент лише"богообраної частини"народа США", яка шахрайськими методами(+ХУЦПА) разом з пукіним(шаломовим) впхала його на посаду... Трамп назвав голосування за імпічмент "політичним самогубством" Демпартії - Цензор.НЕТ 3258
І ОЧЕВИДНО що сторічча панування "богообраних" в політикумі ВСІОГО СВІТУ добігає кінця...
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Хабадник Трамп помогает хабаднику путину. Чем не причина для импичмента ?
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Политическим самоубийством было выдвижение Трампа кандидатом в президенты США. Для республиканцев. Неужели у них не нашлось более адекватной кандидатуры, были же например Тед Круз, Марк Рубио - вполне нормальные республиканцы.
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И что это Трамп-слабак там вякает!Вот был бы Порошенко-он бы этого Байдена-давай миллиард или в Мексику попёр и границу заминировал,а внесли-бы оппозиционера на руках-Петро бы средь бела дня ногами отдубасил,в самолёт посадил и снова в Пустыню за границей выкинул,как собаку.Век живи Трамп-век учись,дубина!Педро-мафия бессмертна!
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Не сомневаюсь, что Трамп бы с удовольствием отдал приказ спецслужбам пристрелить того Байдена как собаку. Но он хоть и неадекват, но не полный же идиот.
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Вот тут и возникает вопрос, кому был выгоден трамп?! И кто его поддерживал и почему?!
И кто из республиканцев руками трампа помогает .уйлу
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Не всегда неприятности случаются от чьей-то выгоды, иногда достаточно чьей-то глупости.
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Но не в большой политике... и не в ставках на большие деньги
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В бизнесе да, глупость редко рулит, а вот в политике - сплошь и рядом.
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В политике в отличии от бизнеса существует такой фактор, как электоральные симпатии, который не всегда подчиняется здравому смыслу. Как говорится: любовь зла и козлы этим часто пользуются
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Вооот, а в чем обвиняли трампа?!
Что в выборы вмешивались русские и манипулировали не только результатами, но и бщественным мнением.
На что трамп ответил, что русские этого не делали, он им верит 🤪
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Общественным мнением можно пытаться манипулировать, иногда это даже получается. Но гарантировать результат никто не возьмется. Вот надоели американцам демократы за два срока, так они выбрали республиканца, хоть и не совсем адекватного. Вмешательство кацапов может и дало какие-то жалкие доли процента (и то, неизвестно в какую сторону), но вряд ли стало решающим фактором.
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Ну, во-первых такие выборы уже не лигитимны.
Во-вторых, там было и манипулирование избирателями всеми средствами. И плюс подтасовка самих результатов.
Я верю, что в Америке все таки большинство адекватных людей. Поэтому не верю в победу рыжего.
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Дон Непредсказуемость в противовес Пупину ***************.Шампанское в студию и все в Ас сад!
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За него проголосовало 63 миллиона включая меня
Если бы вы отбросили излишнюю эмоциональность то увидели бы что он неукоснительно выполняет обещания - уменьшить налоги, убрать обамовскую медицину, ограничивать миграцию , строить стену, пересмотреть все невыгодные торговые соглашения в первую очередь с Китаем и прекратить бессмысленные войны
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Ой, не смешите меня... я еще и американские медиа читаю, а особенно комменты американцев.
Всё это туфта... политика трампа скоро аукнется всем рядовым американцам
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У вас явная предубеждённость
Я и есть тот просто американец и если отбросить идеологические заморочки то жить стало лучше и среднему классу и бизнесу
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А то что при трампе- полный провал международной политики и с хутиным в десны целуются, вам ничего??
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Раша слаба и недостойна траты американских сил и средств на борьбу с
Она загнётся сама
Враг Китай все остальное мелочи
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Как оказалось, вы недооценили парашу
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Я недооцени сколько в Украине латентных совков и сепаров не готовых с Рашей воевать
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А ты хотел, чтобы я вместо тебя пошла воевать?? Или твоя жизнь ценнее, чем какого-то пацана из украинского села?
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А вы хотели чтобы Трамп Нату прислал и негров на абрамсах?
Не хотите воевать сдавайтесь
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А ты особой национальности, что вопросом на вопрос отвечаешь??
Еще раз: хочешь воевать - иди воюй, а не оскорбляй других. А .опу греть в америках и говорить украинцам, что делать, это такой же совок- " страна советов"
Мне всё равно каким образом с 2014 года Америка бы выполняла свои обязательства. Могли Свифт отключить, могли заблокировать все руцкие счета и сращу предоставить военную помощь. А так все это видимость помощи и озабоченность
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Ну сорри я хотел как лучше посоветовать
Даже если бы предоставили военную помощь вы бы все равно не пошли воевать о чём тогда говорить
А Свифт частная компания ей нельзя приказать
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И потом американские солдаты больше не гибнут в ненужных конфликтах
Разве это не успех американской внешней политики?
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Ну да... а то что из-за нарушения международных обящательств Америки гибнут люди, это нормально...
Выберете трамп еще на пять лет, и тогда все его достижения почувствуете на собственной шкуре
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А причем тут Порох?
Фобия или флуд?
За Трампу абина?Или боишь что зебобу также турнут?
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??? Если он получит импичмент...то х кто его допустит до през гонки....
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Открою тебе большую тайну.
В США еще ни один президент не получал импичмент.
Даже тот, кому делали минет прямо на рабочем месте.
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Ну да,если Трамп успеет срулить с поста президента до завершения процедуры импичмента,как Никсон.
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Трампу вообще никакой импичмент не грозит.
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Поедь и скажи ему это, а то его еще инфаркт хватит и месяц будем слушать его бред из Белого дома.Импичмент как импичмент ,но на выборах зачтется,так что кацапам пичалька.
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Не смеши мои колени.
Обидно за зря выпитое шампанское?
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Скорее тебе абидна,по мне -радостно что Трампе уже не светит президентство.
А ,да! Я когда прочитала твой комент так и поняла, для кацапы колени это - все!
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Ты на флажок его глянь,это кацапы блейфуют.
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Да нет, рыжий маразматик, - это тебе замаячила одиночная камера на горизонте. Измена Родине, - это всегда плохо, а измена Родине с плешивым закомплексованным карликом, - это противоприродное извращение. I yield back
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Сенат в основном "республиканский", сомневаюсь, что поддержит импичмент. В любом случае погляжу что будет дальше.
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Американці розберуться самі. Головне зараз стримати українських ідіотів від втручання в політичні процеси США.
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О каком "политическом самоубийстве" вещает этот политический мертвец на подсосе у кремлядей?
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Демократы " всё поставили " на рукотворный -смехотворный Импичмент" а Трампу надо только в январе 2020 года" закатать их окончательно в асфальт" Ибо у него в" колоде и Генеральный прокурор США и большинство в Сенате США..и много документов против Байдена-клинтон-пелоси и свей демократической" тусовке" замешанной в массе "коррупционных скандалах и махинациями "
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К сожалению рыжий прав. Неизбежный провал голосования в Сенате будет выглядеть победой Трампа, а не поражением. Следующего хода у демократов нет. Зачем они всё это затевали? ХЗ! Выглядит как жест отчаяния.
В Украине кстати были поучительные прецеденты для американских демократов. Триумфальное переизбрание Черновецкого мером Киева сразу же после неудачного отстранения. Или тот же Янукович, против которого была целая "помаранчевая революция", которая не помешала ему на следующих же выборах стать президентом. "Не уверен, не наезжай!"
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Я бачу знов як противники Трампа підключили московітськи методички для шизофреників про евреїв, хабад і тп. Мабуть знають що Сенат не дасть зробити Трампу імпічмент.
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