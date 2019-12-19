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 Политика Украины, Экономика
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 Сегодня в Берлине пройдут трехсторонние переговоры по газу между Украиной, Россией и ЕС

В Берлине 19 декабря должен возобновиться очередной раунд переговоров по транзиту российского газа через территорию Украины в ЕС после окончания 2019 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".

Ожидается, что в переговорах примет участие вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович.

Накануне переговоров глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев назвал очень низкой вероятность подписания нового контракта по транзиту с российским "Газпромом". Если контракта с 1 января 2020 не будет, то стороны могут возобновить переговоры только в апреле 2020-го, добавил он. Украина, по его словам, имеет около 20 млрд кубометров газа в подземных хранилищах, чего достаточно, чтобы пережить зиму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приоритет Украины - долгосрочный контракт с четким объемом газа, - Оржель

Срок действия заключенного 2009 года контракта на поставку газа истекает 1 января 2020. Украина, Россия и Европейский союз до сих пор не договорились об условиях транзита российского газа украинским газопроводам в ЕС.

Осложняет дело то, что Россия на 90% построила трубопровод "Северный поток-2", который технически даст ей возможность прекратить транспортировку газа через Украину.

Напомним, предыдущие политические трехсторонние переговоры состоялись 17 июля 2018 года, 21 января, 19 сентября и 28 октября нынешнего года.

Источник: https://censor.net.ua/n3166210
 
 
 Топ комментарии
 
Cocиянсская федерастия не перестает смешить мир...Сканлал с Мельдонием дополнился скандалом с Японией. Не так давно , роSSИЯ по условиям договоренностей передала Японии останки ее солдат 2 мировой.. После анализов ДНК ,- Япония заявила , что они НЕ ПРИНАДЛЕЖАТ японсскому этносу ВООБЩЕ !. Короче роSSИЯ выкопала с местных кладбищ своих дедов и передавала их Японии..
.
НО !.

Скрепоносность на это м не оканчиваеться..
.
Так как , - за передачу останков Япония платила не малую сумму деньжат,- - Останков " японсских " солдат оказалось в разы больше чем прогнозировали японсские власти.
.
. На такое КОЩУНСТВО способна только высокодуховная скрепно-дедовоевательная роSSИЯ !!!.
.
.

.
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"Ну чо тут таково?... У нас в Севастополе, на рехверендуме, прогаласавало больше людей, чем ваабще жителей! Даже мертвые из могил, поднялись... И ничё, "прокатило"...".
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С такими потеплениями цена на газ должна снизиться раз в десять.
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бесплатно и насильно газ выдавать будут
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Cocиянсская федерастия не перестает смешить мир...Сканлал с Мельдонием дополнился скандалом с Японией. Не так давно , роSSИЯ по условиям договоренностей передала Японии останки ее солдат 2 мировой.. После анализов ДНК ,- Япония заявила , что они НЕ ПРИНАДЛЕЖАТ японсскому этносу ВООБЩЕ !. Короче роSSИЯ выкопала с местных кладбищ своих дедов и передавала их Японии..
.
НО !.

Скрепоносность на это м не оканчиваеться..
.
Так как , - за передачу останков Япония платила не малую сумму деньжат,- - Останков " японсских " солдат оказалось в разы больше чем прогнозировали японсские власти.
.
. На такое КОЩУНСТВО способна только высокодуховная скрепно-дедовоевательная роSSИЯ !!!.
.
.

.
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"Ну чо тут таково?... У нас в Севастополе, на рехверендуме, прогаласавало больше людей, чем ваабще жителей! Даже мертвые из могил, поднялись... И ничё, "прокатило"...".
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Вижу что памяти у тебя как у аквариумной рыбки-на две минуты.
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Я УЖЕ ЗНАЮ РЕЗУЛЬТАТ, ДОГОВОРЯТСЯ ДОГОВАРИВАТСЯ
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Любые переговоры с Россией необходимо начинать с вопроса о Крыме, если делегация России не желает обсуждать деоккупацию Крыма, необходимо вставать и покидать эти переговоры.
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Так ведь Украина сама желает эти переговоры.
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Потом как агресорский газ качать желает.
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