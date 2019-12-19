EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 Происшествия
  415  8
Материалы по теме:
Все про:обстрел (8521) ранение (2274) смерть (6304) Донбасс (20257) операция Объединенных сил (1905)

 Враг за сутки 7 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе: ранен один украинский воин, погиб мирный житель, - штаб ОС

18 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили два обстрела. Оба - вблизи Новолуганского. Противник примени гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Пять обстрелов позиций украинских защитников были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

- в районе населенного пункта Березовое - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- рядом с Водяным - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- трижды неподалеку от Марьинки - из подствольных гранатометов, вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": От пули российских оккупантов в Марьинке погиб гражданский, - штаб ОС. ФОТО

"Вчера, 18 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Кроме того, в населенном пункте Марьинка, в результате огня вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия, погиб гражданский житель", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с украинской стороны нет.

Враг за сутки 7 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе: ранен один украинский воин, погиб мирный житель, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3166207
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! Одужання пораненному воїну України!!! Співчуття родині загиблого мешканця(((
 показать весь комментарий
 
 
Главное не стрелять. Рябая шапка с Зе не клоуном взял под "особыстый" контроль убийство украинского воина ?????
 показать весь комментарий
 
 
А что скажет по этому поводу Шмаркля?
 показать весь комментарий
 
 
"Враг за сутки 7 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе: ранен один украинский воин, погиб мирный житель" - это про такое перемирие Зеленский с Путиным в Париже договорился? Про обмен пленными не договорился, про транзит газа не договорился, про перемирие не договорился. Чего он в Париж ездил за наши деньги, фотографироваться?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх