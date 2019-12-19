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Все про:импичмент (451) США (15933) Трамп (2702)

 "Самый позорный политический эпизод в истории нации", - в Белом доме отреагировали на решение Палаты представителей об импичменте Трампа

Президент США Дональд Трамп считает, что Сенат американского конгресса не допустит отстранения его от власти, и он останется на посту главы государства, говорится в распространенном заявлении Белого дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Президент уверен, что Сенат восстановит порядок, справедливость и надлежащую процедуру, которых были проигнорированы Палатой представителей. Он готов к следующим шагам и уверен, что будет полностью оправдан", - подчеркивается в нем.

Белый дом отметил, что "президент Трамп будет продолжать неустанно работать над удовлетворением потребностей и приоритетов американского народа, как он это делал со дня своего вступления в должность".

Объявленный палатой представителей импичмент президенту Белый дом назвал "самым позорным политическим эпизодом в истории нации", отметив, что решение было принято в условиях, когда "ни один республиканец" не проголосовал за него, когда "не было представлено ни одного доказательства" по сути обвинений в адрес Трампа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В Америке никто не может быть над законом", - Пелоси призвала конгрессменов утвердить импичмент Трампу

В заявлении говорится, что "на протяжении всего фиктивного импичмента демократов Палаты представителей президенту было отказано в фундаментальной справедливости и надлежащей правовой процедуре в соответствии с законом".

"Американский народ нельзя обмануть таким позорным поведением", - считает Белый дом.

Как сообщалось, члены палаты представителей США объявили импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения.

Речь идёт о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил конгресс.

Согласно результатам голосования, за оба пункта проголосовало более половины членов палаты представителей.

Дебаты перед голосованием в Палате представителей продлились более шести часов.

Теперь ожидается, что в начале 2020 года в Сенате США решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.

Большинство в сенате США сейчас принадлежит республиканцам, поэтому, вероятнее всего, на этом этапе процедура отстранения президента от власти будет заблокирована.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

С середины ноября в Конгрессе США проходят публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа.

3 декабря представители демократической партии США в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса обнародовали отчет о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/n3166206
 
 
 Топ комментарии
 
Меньше с пуйлом нужно было заигрывать, старый дурак...
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Самым позорным эпизодом в истории США был незаконный приход к власти предателя в результате манипуляций злейшего врага США, козломордой параши.
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Так, з хуйлом поведешся - горя не оберешся.
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Самым позорным эпизодом в истории США был незаконный приход к власти предателя в результате манипуляций злейшего врага США, козломордой параши.
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рабсийские "отмазки", типа ваши доказательства - не доказательства.. не признание вины, гопники они везде такие.
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Биржа на объявление импичмента не отреагировала - фьючерсы основных биржевых индексов на четверг в плюсах
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не спеши, процедура идет давно, и обвал после начала уже ощутим на уровне 10% минус
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Ты точно на нашей планете живешь?
Dow и Nasdaq 100 c начала процедуры в сентябре почти +13%
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Меньше с пуйлом нужно было заигрывать, старый дурак...
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Так, з ****** поведешся - горя не оберешся.
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Он спалился на монике зебильски ( наш парень/девушка войдет в историю "Найбільш ганебний політичний епізод в історії нації", - у Білому домі відреагували на рішення Палати представників про імпічмент Трампа - Цензор.НЕТ 6414 )
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Авжеж спалився на ..., але крива доріжка почалася з ...

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Минфин россии закупил у США Гособлигаций на суму 650 миллионов долляров.Подымать экономику пиндосов главная задача путлерской помойки.хи хи
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Обидно тебе чубатой тупице что Трамп не только сохранит свой пост но и переизберется на новый срок
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Что зря за него Жирик шампанское пил?
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Імпічмент Клінтону теж був оголошений на день св.Миколая.
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в сенате лузеры-демократы видсмокчуть.
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*****
Коболе -заработная плата за ноябрь месяц -2019 года 27 (ДВАДЦАТЬ СЕМЬ )
повтор для б о т о в .миллионов г р и в е н !

Почему
упырь Коболев
продавая Нам Н А Ш газ

получает в
30 раз больше
Президента USA Дональда Трампа?
Родственникам президента США не платят ни копейки из бюджета.

Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/groshi/belyy-dom-obnarodoval-zarplaty-sotrudnikov-administracii-trampa-888177.html
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Существо без флага . о чём ты говоришь ? Как много на форуме мокшанских биоотходов.
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О - левой - !

Не наш...

Вы о чем ? Продавшие уже и флаг Украины!
Нет Земли - -
нет у этого народа будущего и Государства .
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Зеленский получил гораздо бОльшую военную поддержку. Причем от обеих партий. При том, что Порошенко-Луценко играли против Украины. Да и здесь порохоботы мочат Зеленского больше, чем Путина, подрыв страны изнутри
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зеленский и ко уже убивают украинцев. Надо было твою голову подставить на Майдане. Только вооруженный отпор исправит ситуацию. И выпускать никого нельзя, как януковоща.
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Вся порохосрань работает на ослабление Украины.
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а зедебилы за уничтожение самих себя и превращение своих детей в рабов и мясо.
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..власне, це проблеми американців, але з презом у нас така сама напасть - походу, дебіли перемагають тверезих людей по всьому світі і Мокша тут - лідер (хоч у чомусь) і каталізатор чуми популізма-дебілізма
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Ой, никогда импичментов не было и вот опять. "Найбільш ганебний політичний епізод в історії нації", - у Білому домі відреагували на рішення Палати представників про імпічмент Трампа - Цензор.НЕТ 6753
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Американці розберуться самі. Головне зараз стримати українських ідіотів від втручання в політичні процеси США.
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Вони вже обпеклися на гарячому молоці, а тепер будуть дмухати і на холодну воду... "Найбільш ганебний політичний епізод в історії нації", - у Білому домі відреагували на рішення Палати представників про імпічмент Трампа - Цензор.НЕТ 1039
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Це якщо розуму вистачить. А от щодо розуму - питання на мільйон (і не один). Єдине що їх може втримати від втручання - яничар з нагостреним палашем за спиною.
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Можливо так воно і є, але ж після такого геволту треба бути зовсім несповна розуму, щоб знову відбивати гопака на тих самих граблях...
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Це потрібно було робити ще 3 роки назад. І не допускати щоб він повністю зруйнував зовнішню політику США та порушив світовий порядок по команді з кремля.
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Трамп - нормальный президент. Его пытаются скинуть американские коррупционеры - демократы. При нем Украине помогают больше всего. Надеюсь, Сенат не утвердит это провокационное решение демократов, которых большинство в Палате Представителей. В Сенате большинство республиканцев.
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