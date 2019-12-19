 "Самый позорный политический эпизод в истории нации", - в Белом доме отреагировали на решение Палаты представителей об импичменте Трампа

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Президент уверен, что Сенат восстановит порядок, справедливость и надлежащую процедуру, которых были проигнорированы Палатой представителей. Он готов к следующим шагам и уверен, что будет полностью оправдан", - подчеркивается в нем.
Белый дом отметил, что "президент Трамп будет продолжать неустанно работать над удовлетворением потребностей и приоритетов американского народа, как он это делал со дня своего вступления в должность".
Объявленный палатой представителей импичмент президенту Белый дом назвал "самым позорным политическим эпизодом в истории нации", отметив, что решение было принято в условиях, когда "ни один республиканец" не проголосовал за него, когда "не было представлено ни одного доказательства" по сути обвинений в адрес Трампа.
В заявлении говорится, что "на протяжении всего фиктивного импичмента демократов Палаты представителей президенту было отказано в фундаментальной справедливости и надлежащей правовой процедуре в соответствии с законом".
"Американский народ нельзя обмануть таким позорным поведением", - считает Белый дом.
Как сообщалось, члены палаты представителей США объявили импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения.
Речь идёт о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил конгресс.
Согласно результатам голосования, за оба пункта проголосовало более половины членов палаты представителей.
Дебаты перед голосованием в Палате представителей продлились более шести часов.
Теперь ожидается, что в начале 2020 года в Сенате США решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.
Большинство в сенате США сейчас принадлежит республиканцам, поэтому, вероятнее всего, на этом этапе процедура отстранения президента от власти будет заблокирована.
Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.
С середины ноября в Конгрессе США проходят публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа.
3 декабря представители демократической партии США в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса обнародовали отчет о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.
Dow и Nasdaq 100 c начала процедуры в сентябре почти +13%
собакикацапа хата, казламордий...
Коболе
-заработная плата за ноябрь месяц -2019 года 27 (ДВАДЦАТЬ СЕМЬ ) повтор для б о т о в .миллионов г р и в е н !
Почему
упырь Коболев
продавая Нам Н А Ш газ
получает в
30 раз больше
Президента USA Дональда Трампа?
Родственникам президента США не платят ни копейки из бюджета.
Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/groshi/belyy-dom-obnarodoval-zarplaty-sotrudnikov-administracii-trampa-888177.html
Не наш...
Вы о чем ? Продавшие уже и флаг Украины!
Нет Земли - -
нет у этого народа будущего и Государства .