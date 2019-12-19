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 Палата представителей США одобрила импичмент Трампу

Члены палаты представителей США объявили в четверг импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Речь идёт о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Согласно результатам голосования, за оба пункта проголосовало более половины членов палаты представителей.

Дебаты перед голосованием в Палате представителей продлились более шести часов.

Теперь ожидается, что в начале 2020 года в Сенате США решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.

В верхней палате Конгресса в таких случаях проводится судебный процесс, в котором сенаторы становятся присяжными, а члены палаты представителей выступают в качестве стороны обвинения. В конце процесса проводится голосование: чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов.

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Большинство в сенате США сейчас принадлежит республиканцам, поэтому, вероятнее всего, на этом этапе процедура отстранения президента от власти будет заблокирована.

Сам Трамп ранее называл проходящий процесс "попыткой переворота", а также "охотой на ведьм".

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

С середины ноября в Конгрессе США проходят публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа.

3 декабря представители демократической партии США в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса обнародовали отчет о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/n3166205
 
 
 Топ комментарии
 
Клинтону собирались объявить импичмент за игру Моники на флейте, Трампу объявили за его игру на флейте у Ху*ла. Зеля, я бы на твоём месте поосторожнее был- как с роялем, так и с ху*ловской флейтой. Палата представителей США одобрила импичмент Трампу - Цензор.НЕТ 9766
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вернет производство назад в США

что конкретно вернулось из производств в Америку?
не бла,бла,бла, а конкретно, по отраслям и предприятиям, ранее закрытым?





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Давно пора этого "кремлевского дядю" в стойло отправить!
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Взагалі-то Трамп наш, маю надію що він вистоїть.
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одна, руда рашистська консерва, велика та нахабна, давно вже вибухнула в Америцi з ганьбою та тiльки псує повiтря...

а тут консерва набагато меньша, але також нахабна та вертлява.
Монiка також вже давно заробила на iмпiчмент та ганьбу.

Коли вже наше Зебанько на Ростов, до своїх кураторів?
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Досягнення Трампа, на яких побудована його підтримка в Америці, насправді, дуже ілюзорні, не мають комплексної оцінки і справжню ціну за них Америка ще заплатить і вже платить. Половина всіх звинувачень проти Трампа пов'язані з Україною і вона, навіть, могла б цим пишатися якби не скандальний характер цих зв'язків. Так чи інакше, багато з тих, хто виступав у вчорашньому багатогодинному марафоні, називали Україну союзником в протистоянні Америки з її стратегічним суперником і звинувачували Трампа в зрадницькій поведінці щодо України. На жаль, нема достатньо вагомих аргументів на користь того, що вони абсолютно праві в своїх симпатіях до України.
Представники республіканців в своїх виступах виглядали нещирими і вдавалися до апломбу або демонстрували крайню емоційну відсутність у процесі, в якому їхня роль зводилася до тупого перетягування каната.
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Давайте нелоха прокатим по импичменту как на самокате ??? уже давно пора.
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Эпатажный клоун-дедушка пердунишка пошел на поводу у карликового рашенфюрера-педофила, пытаясь скрыть позорный компромат, и вот он результат! Кремлевский идиот токсичен и общение с ним приносит только негатив. Нужно помнить об этом всяким макронам, земанам и прочим ********.
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ковровыми бомбежками по Палате, и все успокоятся...
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