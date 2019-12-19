 Палата представителей США одобрила импичмент Трампу

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Речь идёт о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.
Согласно результатам голосования, за оба пункта проголосовало более половины членов палаты представителей.
Дебаты перед голосованием в Палате представителей продлились более шести часов.
Теперь ожидается, что в начале 2020 года в Сенате США решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.
В верхней палате Конгресса в таких случаях проводится судебный процесс, в котором сенаторы становятся присяжными, а члены палаты представителей выступают в качестве стороны обвинения. В конце процесса проводится голосование: чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов.
Большинство в сенате США сейчас принадлежит республиканцам, поэтому, вероятнее всего, на этом этапе процедура отстранения президента от власти будет заблокирована.
Сам Трамп ранее называл проходящий процесс "попыткой переворота", а также "охотой на ведьм".
Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.
С середины ноября в Конгрессе США проходят публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа.
3 декабря представители демократической партии США в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса обнародовали отчет о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.
что конкретно вернулось из производств в Америку?
не бла,бла,бла, а конкретно, по отраслям и предприятиям, ранее закрытым?
а тут консерва набагато меньша, але також нахабна та вертлява.
Монiка також вже давно заробила на iмпiчмент та ганьбу.
Коли вже наше Зебанько на Ростов, до своїх кураторів?
Представники республіканців в своїх виступах виглядали нещирими і вдавалися до апломбу або демонстрували крайню емоційну відсутність у процесі, в якому їхня роль зводилася до тупого перетягування каната.