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 "Мина" из квартиры фигуранта дела об убийстве Шеремета Антоненко - учебная копия, - Синицын

"Мина", которую военный и музыкант Андрей Антоненко хранил дома и просил вывезти, - учебная копия.

Об этом сообщил в Facebook волонтер и председатель аттестационной комиссии МВД Украины Роман Синицын, передает Цензор.НЕТ.

Мина из квартиры фигуранта дела об убийстве Шеремета Антоненко - учебная копия, - Синицын 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокаты подозреваемых в убийстве Шеремета Кузьменко и Антоненко подали апелляции на арест

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

18 декаюря полиция обнародовала подробности выноса мины из квартиры, в которой жил подозреваемый по делу об убийстве Шеремета Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3166203
 
   
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СВОБОДУ ЯНЕ ДУГАРЬ !

обвинить в заказном убийстве, а потом брать на поруки и это, внимание !,

по отношению к СОЛДАТУ, который рискует своей жизнью каждый день, защищая нас !

это ПОЗОР КАЖДОМУ УКРАИНЦУ !
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...та фигня, которая сейчас сидит в президентском кресле - походу, тоже учебная копия, причем явно низкокачественная...
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это даже не учебная копия,

ЗЕленский это клоунский реманент "Мина" из квартиры фигуранта дела об убийстве Шеремета Антоненко - учебная копия, - Синицын - Цензор.НЕТ 8430
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председатель аттестационной комиссии МВД Украины Роман Синицын

Сабаков, невдобно с "миной" вышло!

"плохая мина при хорошей игре" "Мина" из квартиры фигуранта дела об убийстве Шеремета Антоненко - учебная копия, - Синицын - Цензор.НЕТ 7134
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А откуда он знает?
Он знакомился с материалами?
Вопрос не в том какая " мина " у него была,а в том какую нашли в банкомате.
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"молекулярная экспертиза по походке" засвидетельствовала ПОЛНОЕ ФУФЛО !
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Тогда министр и президент должны уйти в отставку.
Все таки это серьезные вещи,а они еще не готовы.
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щас, уже ушли, покаялись, сгорели от стыда, а ветер развеял их прах
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потому что ,,эксперты" из МВД не отличают игрущку от настоящей монки=))
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шо и вышло, нужно было лучше прятать, меньше шума бы было.
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