 "Мина" из квартиры фигуранта дела об убийстве Шеремета Антоненко - учебная копия, - Синицын

Об этом сообщил в Facebook волонтер и председатель аттестационной комиссии МВД Украины Роман Синицын, передает Цензор.НЕТ.
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
18 декаюря полиция обнародовала подробности выноса мины из квартиры, в которой жил подозреваемый по делу об убийстве Шеремета Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
обвинить в заказном убийстве, а потом брать на поруки и это, внимание !,
по отношению к СОЛДАТУ, который рискует своей жизнью каждый день, защищая нас !
это ПОЗОР КАЖДОМУ УКРАИНЦУ !
ЗЕленский это клоунский реманент
Сабаков, невдобно с "миной" вышло!
"плохая мина при хорошей игре"
Он знакомился с материалами?
Вопрос не в том какая " мина " у него была,а в том какую нашли в банкомате.
Все таки это серьезные вещи,а они еще не готовы.