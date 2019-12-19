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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Конгресс США (533) помощь (3161)

 В Конгрессе США поддержали выделение Украине $698 млн помощи в 2020 году

Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение финансовой помощи в сумме $698 млн, которая поступит в Украине в 2020 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Отмечается, что это решение должен еще рассмотреть Сенат США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты, - Минобороны рассказало, что Украина планирует получить в рамках помощи от США

"В настоящее время, когда весь мир озадачен политизацией вопроса финансовой поддержки Украины со стороны администрации США, эти новые меры со стороны последовательного Конгресса дают сигнал о надежной и мощной двухпартийной поддержке демократического пути Украины, свободной от российской агрессии. Конгресс не должен позволять этой или любой другой администрации снова незаконно задержать подобную поддержку", - говорится в заявлении конгрессвумен, представителя демократов Марси Каптур.

Источник: https://censor.net.ua/n3166202
 
   
 Топ комментарии
 
Цих грошей вистачить на місяць для зарплат СН.
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Сегодня почитается память святителя Николая! Мира и добра Всем!
Палата представителей Конгресса США поддержала выделение Украине $698 млн помощи в 2020 году - Цензор.НЕТ 5119
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Сюда, видимо, входит не только 300 млн. именно военной поддержки. Ну что ж, спасибо дяде Сэму. Не все там такие, как Трамп...
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Сюда, видимо, входит не только 300 млн. именно военной поддержки. Ну что ж, спасибо дяде Сэму. Не все там такие, как Трамп...
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Цих грошей вистачить на місяць для зарплат СН.
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А хто ж їх дасть у зелені липкі руки? На них закуплять озброєння, та його і передадуть.
😄
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Надеюсь, порохоботам-брехунам и зрадогонам с них ничего не перепадет.
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Лучше бы дали оружием. Ато Рюкзаков уже руки потирает как раз все на рюкзаки и потратит.
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А кто тебе сказал, что дадут не оружием? Американцы как раз помощь эту как правило не деньками выделяют, а на выделенные деньги поставляют нам то, что нам нужно - те же радары для контрбатарейной борьбы, джавелины и тд
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Після пародії кварталу Трамп може і не підписати, так його ще не принижували. Зрозуміло, що кварталівські кловани роблять це навмисно, щоб гроші брали на расєі, а в Америці.
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Дякую, що заспокоїли. Саме на це я сподіваюсь. 😊
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Да, трудно представить, что Кошевой настолько туп, чтобы самому додуматься попаясничать над Трампом. Скорее это очередная заказуха от Коломоя. Этот может
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Тамбовский волк стараецца, отрабатывает фсбшный хлеб.
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"$698 млн помощи"_____________Украине, при воре поросенки столько точно не давали в год!
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Серьезно - даром? Общее впечатление было, что таки за деньги.
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и правильно не давали - поросенок и свины крали и девальвировали г ривну!!!
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В лайках ,вся смена лаптескрепных отметилась...,финансист наверное в другую смену пашет,говорят,что у вас там щи скрепные подорожали... Палата представників Конгресу США підтримала виділення Україні $698 млн допомоги в 2020 році - Цензор.НЕТ 2191
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Прямо у винторогих перекрёстное опыление в лайках... ,сами с собой беседуют,сами друг дружке вопросы задают,сами и отвечают и лайкают один одгого,главное в ихних высерах,-пороха обосрать,дурачьё козлорогое... Палата представників Конгресу США підтримала виділення Україні $698 млн допомоги в 2020 році - Цензор.НЕТ 3853
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Боже храни Америку !

Если Моника Зеленски не сдаст Украину путину, то только благодаря Америке
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Больной порохосран. Если США увеличила помощь в 3 раза то к Зеле доверие как раз есть, а к вашему идолу мародеру не было
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песики заныли - значит гавнорошен кончается!!!! Палата представників Конгресу США підтримала виділення Україні $698 млн допомоги в 2020 році - Цензор.НЕТ 5626 Палата представників Конгресу США підтримала виділення Україні $698 млн допомоги в 2020 році - Цензор.НЕТ 5626 Палата представників Конгресу США підтримала виділення Україні $698 млн допомоги в 2020 році - Цензор.НЕТ 5626
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Всi на майдан ! Это шо ж получается, только барыгу убрали и помощь сразу в 3 раза выросла. Усi патриотичнi патрiоти должны срочно митинг устроить, чтобы и петрище к этим деньгам допустили
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Сегодня почитается память святителя Николая! Мира и добра Всем!

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Порохоботам по барабану.Скоро заспамят
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Чуда захотелось на шару? А вот фиг вам! Мечтайте дальше
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Що за кацапські витрибеньки? Що за Нікалай???
Миколай - оце наш Святий!

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Я думаю когда кышнут чубатого за шашни с мордвой помощь увеличится в несколько раз. И наконец то в Харьковской или Херсонской области появится американская ракетная база .
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Путч, [18.12.19 14:38]
Схема Зеленського ціною ₴30 000 000 000 на рік.

Журналіст Сергій Іванов пише : Просто зараз в Києві відбувається конференція Kyiv iGaming Affiliate Conference | #KIConf19 з питань легалізації грального бізнесу в Україні. Висновок щодо того, хто найбільше зацікавлений у контролі цього ринку, можно просто глянувши на партнерів цього заходу.
Паралельно з конференцією відбувається засідання профільного комітету ВР, на якому представники Офісу президента та керівник фракції Давід Арахамія гнуть депутатів через коліно аби вони схвалили законопроект, який фактично подарує росіянам ринок з обігом 30 млрд грн щороку.

Те, що контроль над гральним ринком віддадуть росіянам підтверджує і зливний бачок слуг «Темный рыцарь»:
Спонсорами и партнерами этого форума, среди прочего, выступают такие компании как Русский Аффилейт, igorka.ru, Acryptoinvest и GoldRoyal (переименованный зонтик forex-investo.ru), российский blockchain-венчур Byzantium, компания по управлению игровыми станциями Rabib.ru, AFF1.ru, cpabaton.ru, медиа-гемблинг спонсор мероприятия - портал LoginCasino (свидетельство о регистрации СМИ РФ No. ФСС77-64811) и другие российские компании, сайты и предприятия.
Фактически, это мероприятие проводит российская ассоциация игорного бизнеса.‼️
На підтвердження цих слів пізніше додамо фото із конференції з питань легалізації грального бізнесу, де чорним по білому написані спонсори заходу 🤦🏼‍♀️🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♂️
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Офигеть!ПО и ботам не показывайте-замутят "Зраду".Хотя и Палата дымов так проголосовала заявку Госдепа на выделение $698 млн.,что при этом не забыла попиариться!А там ведь Конгресс во вторник также усилил давление на Сирию, Россию и Китай,только усложнив для администрации Трампа сокращение обязательств перед союзниками от Европы до Азии.В рамках законопроекта об оборонной политике, принятого Сенатом, законодатели наложат санкции на сирийские войска и другие лица, ответственные за злодеяния, совершенные во время гражданской войны в Сирии, и будут финансировать расследования военных преступлений и судебное преследование России и Китая, что обязывает США поддерживать Украину в военном отношении.https://billingsgazette.com/news/national/govt-and-politics/congress-takes-aim-at-syrian-war-crimes-russian-aggression/article_ad1c7dac-c3b7-50db-aff5-c3cf29915c8a.html
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18 декабря американский Сенат утвердил проект закона об оборонных расходах США на 2020 год. Общая их сумма составит 738 миллиардов долларов. Ранее оборонный бюджет был поддержан Палатой представителей. Чтобы законопроект стал законом, президент должен подписать его до полуночи 20 декабря. Законопроект утверждает создание отдельного Космического командования - шестой по счету род войск. Зарплаты военнослужащих будут повышены на 3,1%. На закупку вооружений выделяется 146 миллиардов долларов. 1,87 миллиардов пойдут на приобретение самолетов и вертолетов, в том числе 98 F-35, 74 UH-60 Black Hawk, 12 заправщиков KC-46A, сообщает сайт Defense News. 23,9 миллиарда долларов выделены на строительство новых кораблей, среди которых авианосец, три ракетных эсминца класса Arleigh Burke, три подводные лодки класса Virginia, десантный вертолетоносец. 1,7 миллиардов выделены на переоснащение танков Abrams.
Financial Times отмечает, что в документе говорится о санкциях в отношении компаний, причастных к строительству российских трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Оборонный бюджет США является крупнейшим в мире. По данным Международного института стратегических исследований в 2018 году на втором месте находилась КНР - 168 миллиардов, на третьем - Саудовская Аравия - 82 миллиарда долларов.Четвертое место заняла Россия (63 миллиарда долларов). За ней идут Индия, Великобритания, Франция, Япония, Германия и Южная Корея. На первом месте в рейтинге военных расходов на душу населения находится Израиль. Оборонный бюджет этого государства с населением 8 миллионов - 21,6 миллиарда долларов и общее 14 место военных расходов в мире.
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А перед выборами кто-то врал о том, что без Порошка США нам помогать перестанет...а помощь - наоборот увеличилась значительно.
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Ослы стеклянной посудой 3-и года в слона за помощь оружием Ukraine и бросают,даже вину за побитую посуду на слона вешают.Не удивлюсь-ослы проголосуют 229-ю голосами за импичмент Трампу,но сенат морковку-то у них отберёт бьістро,если,конечно не захочет "отблагодарить"-более ж₴сткого Пенса поставить рулить дваждьі по 4-и года.Вот тогда и взвоют дьімьі,что наделали.
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Примечательно что США дают деньги только на войну.
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Почему бы не дать на развитие Украины? А потому что американцы очень прагматичны.
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Для начала нужно подавить агрессию россии против Украины, потом остальное, это очевидно.
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Американцам выгоден текущий конфликт. С его помощью они решают свои финансовые проблемы. И кацапы получили выгоду от конфликта, отхапав кусок нашей страны. А украинцы, дауны, то пытаются помириться с кацапами, то смотрят в рот дяде Сэму. Ну, не дебилы?
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Гавноед, все идет к тому, что рашка, как недострана, исчезнет с карты Азии. А ты все о "хохлах" блеешь. Палата представників Конгресу США підтримала виділення Україні $698 млн допомоги в 2020 році - Цензор.НЕТ 6547
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Коли США дає гроші на війну, в Україні звільніються вдасні гроші на розвиток.
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Зеленский получил гораздо бОльшую военную поддержку. Причем от обеих партий. При том, что Порошенко-Луценко играли против Украины. Да и здесь порохоботы мочат Зеленского больше, чем Путина, подрыв страны изнутри
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Як не в курсі,об Зєлю в Штатах сраки витирають.Допомога виділяється завдяки роботі команди Порошенка серед конгресменів,а також в інтересах США для протидії зростаючого впливу рф.
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США руководствуется своими национальными интересами и им выгодно, чтобы Украина была независима и РФ не захватила Украину. Чтобы этого не произошло, для этого нужно помощь поднять экономику Украины! Нужно не просто поддерживать противостояние, а нужно, чтобы народ имел финансовую стабильность и свободу. Тогда такой народ никогда не захочет с Россией быть!
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не понял... америка тоже бандеровская? одобряем , одобряем.
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