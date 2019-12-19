EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  284  19
Материалы по теме:
Все про:Конгресс США (530) помощь (3159)

 Палата представителей Конгресса США поддержала выделение Украине $698 млн помощи в 2020 году

Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение финансовой помощи в сумме $698 млн, которые поступит в Украине в 2020 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Отмечается, что это решение должен еще рассмотреть Сенат США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты, - Минобороны рассказало, что Украина планирует получить в рамках помощи от США

"В настоящее время, когда весь мир озадачен политизацией вопроса финансовой поддержки Украины со стороны администрации США, эти новые меры со стороны последовательного Конгресса дают сигнал о надежной и мощной двухпартийной поддержке демократического пути Украины, свободной от российской агрессии. Конгресс не должен позволять этой или любой другой администрации снова незаконно задержать подобную поддержку", - говорится в заявлении конгрессвумен, представителя демократов Марси Каптур.

Источник: https://censor.net.ua/n3166202
 
   
 Топ комментарии
 
Цих грошей вистачить на місяць для зарплат СН.
 показать весь комментарий
 
"$698 млн помощи"_____________Украине, при воре поросенки столько точно не давали в год!
 показать весь комментарий
 
Сюда, видимо, входит не только 300 млн. именно военной поддержки. Ну что ж, спасибо дяде Сэму. Не все там такие, как Трамп...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сюда, видимо, входит не только 300 млн. именно военной поддержки. Ну что ж, спасибо дяде Сэму. Не все там такие, как Трамп...
 показать весь комментарий
 
 
Цих грошей вистачить на місяць для зарплат СН.
 показать весь комментарий
 
 
А хто ж їх дасть у зелені липкі руки? На них закуплять озброєння, та його і передадуть.
😄
 показать весь комментарий
 
 
Лучше бы дали оружием. Ато Рюкзаков уже руки потирает как раз все на рюкзаки и потратит.
 показать весь комментарий
 
Після пародії кварталу Трамп може і не підписати, так його ще не принижували. Зрозуміло, що кварталівські кловани роблять це навмисно, щоб гроші брали на расєі, а в Америці.
 показать весь комментарий
 
Дякую, що заспокоїли. Саме на це я сподіваюсь. 😊
 показать весь комментарий
 
 
"$698 млн помощи"_____________Украине, при воре поросенки столько точно не давали в год!
 показать весь комментарий
 
 
А какая ряха красная была у свыни,когда трамп сказал,шо джавелины передали Украине даром.Так хотело,падло,копыта нагреть,а тут такой облом.
 показать весь комментарий
 
Боже храни Америку !

Если Моника Зеленски не сдаст Украину путину, то только благодаря Америке
 показать весь комментарий
 
 
Всi на майдан ! Это шо ж получается, только барыгу убрали и помощь сразу в 3 раза выросла. Усi патриотичнi патрiоти должны срочно митинг устроить, чтобы и петрище к этим деньгам допустили
 показать весь комментарий
 
 
Сегодня почитается память святителя Николая! Мира и добра Всем!

 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх