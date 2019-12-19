 Кабмин ограничивает проведение платежей до конца текущего бюджетного года

Часть соответствующего документа опубликовал в Facebook Андрей Петрусенко, информирует Цензор.НЕТ.
Так, "с целью соблюдения предельного объема дефицита общего фонда государственного бюджета, определенного Законом Украины "О государственном бюджете Украины на 2019 год", Маркарова должна "обеспечить осуществление в соответствии с законодательством временно, до конца текущего бюджетного года, прекращения Казначейством проведения платежей и регистрации бюджетных обязательств относительно расходов и предоставления кредитов общего фонда государственного бюджета".
Одновременно документ не касается защищенных расходов.
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@GoshaGo06574197
а в ворде он - ничего не создал? там тоже - текстовая разверстка))
денег нет в бюджете...- приостановили платежи по не сильно важным статьям расходов...
оставили только защищенные статьи расходов, без которых гос-во умрет...
Короче наступает задница...
Продадут сотню стратегических предприятий за не дорого и дальше фсе...
Выход один... - убрать Беню, Богдана, Шефира и бежать к МВФ с поклонами....
Начать проводить реформы, подчинить всех закону...
Но мы же понимаем что это некому делать...
🤔
то и со сбербанком - перевели на жкх до нг - тем все простили - платите заново ))
Но в первую очередь у этих гениев вообще нет и не было изначально ни малейшего представления о том, что такое государство и как оно работает, они же все из грантоедских соросовских фондов, в реальной экономике не работали, вот и докерувались.
Зеизбиратели, вы довольны?