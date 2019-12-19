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 Экономика
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Все про:госбюджет (721) Кабмин (11433) Слюз (24) Маркарова (107) Гончарук_Алексей (388)

 Кабмин ограничивает проведение платежей до конца текущего бюджетного года

По результатам совещания правительства 17 декабря премьер-министр Алексей Гончарук сделал ряд поручений, в частности главе минфина Оксане Маркаровой и главе Госказначейства Татьяне Слюз.

Часть соответствующего документа опубликовал в Facebook Андрей Петрусенко, информирует Цензор.НЕТ.

Так, "с целью соблюдения предельного объема дефицита общего фонда государственного бюджета, определенного Законом Украины "О государственном бюджете Украины на 2019 год", Маркарова должна "обеспечить осуществление в соответствии с законодательством временно, до конца текущего бюджетного года, прекращения Казначейством проведения платежей и регистрации бюджетных обязательств относительно расходов и предоставления кредитов общего фонда государственного бюджета".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есть недопоступления в госбюджет, ряд программ до конца года не будет профинансирован, - Гончарук

Одновременно документ не касается защищенных расходов.

Кабмин ограничивает проведение платежей до конца текущего бюджетного года 01

Источник: https://censor.net.ua/n3166201
 
 
 Топ комментарии
 
Ну и что?? ЗЕбилы вон давно жрут билетики на Шапито 95, ещё и радуюца...
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Ali Hasan - все просто...

денег нет в бюджете...- приостановили платежи по не сильно важным статьям расходов...
оставили только защищенные статьи расходов, без которых гос-во умрет...
Короче наступает задница...
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Я там нічого не отримував. Тому вас у спам.
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Чекайте з 2020 року шось подобноє у нас.

Кабмин ограничивает проведение платежей до конца текущего бюджетного года - Цензор.НЕТ 2893

(C)
@GoshaGo06574197
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в общем, "узеленские" и тут обгадились.. денег нет и не будет
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"на языке НТМЛ создал нейросеть" Кабмин ограничивает проведение платежей до конца текущего бюджетного года - Цензор.НЕТ 2431...
а в ворде он - ничего не создал? там тоже - текстовая разверстка))
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Фінансисти можуть пояснити наслідки цього рішення?
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для вас порохососов новости плохие - гавнорошен кончается ))
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Ну и что?? ЗЕбилы вон давно жрут билетики на Шапито 95, ещё и радуюца...
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Я там нічого не отримував. Тому вас у спам.
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Ali Hasan - все просто...

денег нет в бюджете...- приостановили платежи по не сильно важным статьям расходов...
оставили только защищенные статьи расходов, без которых гос-во умрет...
Короче наступает задница...
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Тоді зрозуміло чому СН влаштували страйк із президентським законопроектом🤗
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Ali Hasan - МВФ денег под Беню не дает, а внутренние ценные бумаги уже не сильно покупают, а скоро вообще прекратят с учетом того что закон по продаже земли или не примут, или примут не в том виде как хотелось корпорациям...

Продадут сотню стратегических предприятий за не дорого и дальше фсе...
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Ali Hasan - может быть Венесуэла - 2...

Выход один... - убрать Беню, Богдана, Шефира и бежать к МВФ с поклонами....
Начать проводить реформы, подчинить всех закону...
Но мы же понимаем что это некому делать...
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Тепер я розумію звідки Петро взяв в 2014: "АТО має закінчитись за декілька тижнів ", "долар не має коштувати вище 10" та багато чого іншого...
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кто бабки не получил тот опоздал))) Кабмин ограничивает проведение платежей до конца текущего бюджетного года - Цензор.НЕТ 1810
то и со сбербанком - перевели на жкх до нг - тем все простили - платите заново ))
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Так что, зарплату перед новогодними праздниками не получим?
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Якщо зарплата йде з незахищеної програми, то не отримаєте.
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А зарплату Юзик ЗЕбилам раздаст пригласительными на шоу Рассмеши Гомика..их ЗЕбилы и будут жрать.
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вот вам и доллар по 23! "дешевый" доллар - минус десятки миллиардов в бюджет(акцизы, налоги, проценты)!
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Вот тебе и раз. Проклятые барыги воровали, коррупцию разводили, а деньги в бюджете были, пенсии и зарплаты поднимали регулярно, а как только народ поменял их на новые честные лица, через три месяца уже и все деньги в казне закончились. И как же это так? Премьер сказал, что он уже коррупцию победил прямо всю, всякие схемы и графики рисует, а денег все равно нет.
Но в первую очередь у этих гениев вообще нет и не было изначально ни малейшего представления о том, что такое государство и как оно работает, они же все из грантоедских соросовских фондов, в реальной экономике не работали, вот и докерувались.
Зеизбиратели, вы довольны?
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сорос сомнительных деловых качеств спекулянт и эти его "ученики" кроме "забрать излишки" у народа и пустить их на спекуляции других идей не имеют. работать и что-то создавать зе-слуги не собираются в принципе.
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"а деньги в бюджете были, пенсии и зарплаты поднимали регулярно" ________олно из двух - или мы идиоты все забывшие или, простите вы мягко говоря - не совсем нормальная!
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Вне всякого сомнения, первое, без "всё забывшие".
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