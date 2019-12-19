 Кабмин ограничивает проведение платежей до конца текущего бюджетного года

Часть соответствующего документа опубликовал в Facebook Андрей Петрусенко, информирует Цензор.НЕТ.

Так, "с целью соблюдения предельного объема дефицита общего фонда государственного бюджета, определенного Законом Украины "О государственном бюджете Украины на 2019 год", Маркарова должна "обеспечить осуществление в соответствии с законодательством временно, до конца текущего бюджетного года, прекращения Казначейством проведения платежей и регистрации бюджетных обязательств относительно расходов и предоставления кредитов общего фонда государственного бюджета".

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Одновременно документ не касается защищенных расходов.