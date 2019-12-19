 Комитет ВР по местному самоуправлению не поддержал изменения в Конституцию по децентрализации, предложенные Зеленским. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке депутат от партии "Голос" Роман Лозинский.

По его словам, законопроектом предлагалась возможность объединения/ликвидации областей простым большинством Рады, отмена особого статуса Севастополя, безлимитные полномочия префекта, а также останавливать президенту полномочия мэров без решения судов.

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Решение поддержали 11 членов комитета из 28. 6 членов воздержались от голосования, 2 были против, 3 не голосовали. Еще 6 депутатов отсутствовали во время голосования.

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Полное видео заседания комитета