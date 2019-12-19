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 Политика Украины
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Все про:децентрализация (466) Лозинский Роман (2)

 Комитет ВР по местному самоуправлению не поддержал изменения в Конституцию по децентрализации, предложенные Зеленским. ВИДЕО

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной рады не поддержал законопроект №2598 о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке депутат от партии "Голос" Роман Лозинский.

По его словам, законопроектом предлагалась возможность объединения/ликвидации областей простым большинством Рады, отмена особого статуса Севастополя, безлимитные полномочия префекта, а также останавливать президенту полномочия мэров без решения судов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если это децентрализация, то я тогда - китайский летчик, - Филатов о предложенных Зеленским изменениях Конституции

Решение поддержали 11 членов комитета из 28. 6 членов воздержались от голосования, 2 были против, 3 не голосовали. Еще 6 депутатов отсутствовали во время голосования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опубликован текст законопроекта Зеленского с изменениями в Конституцию по децентрализации: Префекты, округа и местные референдумы

Полное видео заседания комитета

Источник: https://censor.net.ua/n3166198
 
 
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Тобто СН не ідтримали законопроект президента. Щось почалося?
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Да понты это всё.Бубочка и Янэка перещеголяет.Дайте время.Тихой сапой идём в мацквабад.
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Якщо чесно, то Зе янука "перещеголяв", бо янук робив вигляд, що закон працює. Тепер створюють порожні справи про які починають говорити у західних країнах.
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короче, в ВР стали все смелее и смелее посылать Зелю нах...
Трусковецкая магия закончилась...
А приедут депутаты после каникул..., вообще все поменяется...
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Ай бросьте! Беня занесет бабло и всё склеится как цимес .
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Зеля, ты обещал ещё раз Раду распустить? Давай, один раз нарушил Конституцию, распустив Раду незаконно, второй раз уже не так страшно. Один раз ещё не пид*рас. Комитет ВР по местному самоуправлению не поддержал изменения в Конституцию по децентрализации, предложенные Зеленским - Цензор.НЕТ 5077
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