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 Политика Украины
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Все про:переговоры (3736) Сайдик (197) нормандская четверка (1048) Трехсторонняя контактная группа (172)

 Сайдик призвал стороны конфликта на Донбассе выполнять решения саммита "нормандской четверки"

Стороны конфликта на Донбассе должны проявить политическую волю для выполнения решений, принятых "нормандской четверкой", заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

"Наша сегодняшняя дискуссия прошла в основном под влиянием решений достигнутых на встрече лидеров "нормандской четверки" в Париже. По итогам саммита перед ТКГ были поставлены определенные задачи. Успешное выполнение этих поручений зависит как от политической воли сторон, так и от наличия взаимного доверия", - сказал Сайдик журналистам в среду в Минске.

Он также сообщил, что в ТКГ в среду принято повторно заявление сторон о приверженности полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня.

Кроме того, продолжил он, рабочая группа по безопасности начала дискуссию по определению дополнительных трех участков разведения.

"Политическая подгруппа обсуждала правовые аспекты статуса ОРДО и ОРЛО", добавил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3166196
 
 
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какие "решения"? разве там что то "решили"?
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Так. Лялька Коломойського вирішила легалізовувати колабораціоністів.
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Тобто можна нічого не робити, бо у Парижі не дійшли згоди🤗
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"Стороны конфликта на Донбассе" - так, тихою сапою, лялька Коломойського виводить рашку з під санкцій і впевнено легалізовує лугандонських катів- колабораціоністів.
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С Сайдік закликав сторони конфлікту на Донбасі виконувати рішення саміту "нормандської четвірки" - Цензор.НЕТ 8444 ранно как то сказано,а что говорит по этому поводу захватчик - наблюдатель кремлёвский гопник?
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Илларионов: На Нормандской встрече Украина проиграла России со счетом 26:0

https://www.youtube.com/watch?v=HWbZje954tQ
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Наша сегодняшняя дискуссия прошла в основном под влиянием решений достигнутых на встрече лидеров "нормандской четверки" в Париже. По итогам саммита перед ТКГ были поставлены определенные задачи. Успешное выполнение этих поручений зависит как от политической воли сторон, так и от наличия взаимного доверияИсточник: https://censor.net.ua/n3166196

От стада зелохов что то скрывают
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