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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17950) Портнов (501) Головань Игорь (21)

 Портнов признал, что инициированное им дело против Порошенко за минские соглашения - политическое и не имеет правовых перспектив, - адвокат

Адвокат Игорь Головань, представляющий интересы 5 президента Украины заявил о том, что инициированное Андреем Портновым дело против Порошенко за минские соглашения - политическое и не имеет правовых перспектив.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом адвокат написал в блоге.

Он отметил: "Начинающий журналист Андрей Портнов 15 декабря устроил в эфире телеканала "112 Украина" сеанс саморазоблачения.

Он прямо заявил, что подал заявление о якобы совершении Пятым Президентом Украины государственной измены не из-за наличия юридических оснований, а потому, что Порошенко "начал собирать майданы".

Подавая заявление, Портнов понимал, что никаких правонарушений Петр Порошенко не совершал, а потому ни одного приговора по заявлению Портнова принято быть не может.

Цитата:

Портнов: (...) Государственное бюро расследований зарегистрировало и начало досудебное расследование по ст. 111, именно государственная измена. Поэтому я считаю, что в рамках этого уголовного дела, даже если не удастся выйти на приговор (на него, понятно, наверное, не удастся выйти), но почему бы не исследовать, кто, при каких обстоятельствах подписывал, кто кому советовал пункт добавлять (...)

Тем самым Портнов признал, что настоящей целью подачи заявления было создание негативного информационного повода относительно Петра Порошенко, попытка помешать и его деятельности, а также сбор информации об обстоятельствах согласования Минских договоренностей.

Портнов не мог не знать, что:

- Президент Порошенко не подписывал и не согласовывал ни одного документа, который бы противоречил национальным интересам Украины. В то же время, в соответствии с нормой п. 3 ч. 1 ст. 106 Конституции Украины, Президент Украины представляет государство в международных отношениях, осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью государства, ведет переговоры и заключает международные договоры Украины. То есть, это дискреционными полномочия Президента как главы государства. В этом контексте являются ложными утверждения господина Портнова о том, что Минские соглашения как-то мешают действующему Президенту отстаивать интересы Украины, поскольку действующий Президент имеет такие же полномочия, как и предыдущий, и не ограничен в праве управлять внешнеполитической деятельностью государства.

- Если бы подписание и одобрение Минских договоренностей действительно было бы государственной изменой и противоречило интересам государства, то их следовало бы считать преступными. Тогда, согласно ст. 60 Конституции Украины, никто не должен их выполнять. Однако, 9 декабря 2019 Президент Зеленский подписал Общие согласованные выводы Парижского саммита в нормандской формате, в которых подтвердил, в частности, что Украина полностью отдана полной имплементации Минского протокола от 5 сентября 2014 года, Минского меморандума от 19 сентября 2014 и Минского комплекса мероприятий от 12 февраля 2015.

Как и первое заявление Портнова к ГБР по "делу моряков", заявление о Минские договоренности цель ослабления позиций Украины на международной арене в интересах государства-агрессора.

Поскольку в действиях Портнова возможно наличие состава преступления, предусмотренного статьями 383 (заведомо ложное сообщение о совершении преступления) и 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля) УК Украины, подал Генеральному прокурору заявление, которое публикую".

Портнов признал, что инициированное им дело против Порошенко за минские соглашения - политическое и не имеет правовых перспектив, - адвокат 01
Портнов признал, что инициированное им дело против Порошенко за минские соглашения - политическое и не имеет правовых перспектив, - адвокат 02
Портнов признал, что инициированное им дело против Порошенко за минские соглашения - политическое и не имеет правовых перспектив, - адвокат 03
Портнов признал, что инициированное им дело против Порошенко за минские соглашения - политическое и не имеет правовых перспектив, - адвокат 04

Источник: https://censor.net.ua/n3166195
 
 
 Топ комментарии
 
А у зябликов память как у золотых рыбок. Он же в мае должен был сбежать, а в июне сесть, не?
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Тепер тролю Денізу треба ще раз погодитися з Портновим🤗
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Лапша для соевой биомассы.
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Соя ты была тупой биомассой, ты и останешся ею.
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Жирный боров пытается высосать хоть что-то что бы отбелить сойку
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Ты про этого борова или про Стефанчука?
Портнов визнав, що ініційована ним справа проти Порошенка за мінські угоди - політична і не має правових перспектив, - адвокат - Цензор.НЕТ 4826
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Тепер тролю Денізу треба ще раз погодитися з Портновим🤗
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Петюнчик вже не знає, кому платити, аби відмазали )))
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Наверное он платил официальным лицам США, ЕС, Франции и Германии, которые все 5 лет твердили чуть ли не каждый месяц, что минским соглашениям НЕТ альтернативы. Выписывайте повестки
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адвокату верить - тоже что преступнику)))
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Це будеш говорити про свого адвоката🤗
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А тут есть Зе🔎 под ником адв ну и дальше
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Портнушечка-душечка сможет заехать на цугундер, где её уже будут ждать любвеобильные зэки. Портнов признал, что инициированное им дело против Порошенко за минские соглашения - политическое и не имеет правовых перспектив, - адвокат - Цензор.НЕТ 9311
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Петра Лексеевича невозможно арестовать, посадить, привлечь или повредить ему еще каким нибудь способом..
Заговорен...., и пуля наверное его не берет....
Так что будет он в новостях до самой нашей старости...
Придется смирится.... Портнов признал, что инициированное им дело против Порошенко за минские соглашения - политическое и не имеет правовых перспектив, - адвокат - Цензор.НЕТ 819
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А у зябликов память как у золотых рыбок. Он же в мае должен был сбежать, а в июне сесть, не?
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Ilsawn0hr - ну да..., месяцев 5 уже как должен был срок мотать...

Но по ходу Зе вместо него сесть придется....
Все к этому идет...
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ага патриота миллиардера преследуют
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портянка, ты за Портянку?
Не удивительно, ордынцы за него жопы свои рвут.
Кстати, дай название программы которая вам ботам генерирует дебильные ники.
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ляшко ты шо ли
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Первый признак вонючей лахты - упоминания ляшка ни к селу ни к городу. Типа это оскорбление. Совсем у Пригожина с кадрами туго стало
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О, ***, зедротам задурили голову. Скоро у них единственная цель в жизни будут - ждать посадки Пороха. Ведь, как оказалось, состава преступления нет и по Панамским счетам. Так что ждем массовых самоубийств ибо жизнь теряет смысл без перспективы посадки Пороха.
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Я такого одного знаю, у него вся цель жизни что Петю посадили. И пох на цены, коммуналку и тд
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