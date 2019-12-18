 Представителей Красного Креста впервые пустят на оккупированный Донбасс, - Пристайко

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Рассчитываем, что уже на этой неделе Красный Крест получит доступ к временно оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей. Этот шаг будет означать прогресс в Минском процессе, который по другим направлениям до сих пор не наблюдается", - сказал он.

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