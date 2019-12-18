 Представителей Красного Креста впервые пустят на оккупированный Донбасс, - Пристайко

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Рассчитываем, что уже на этой неделе Красный Крест получит доступ к временно оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей. Этот шаг будет означать прогресс в Минском процессе, который по другим направлениям до сих пор не наблюдается", - сказал он.
Важно помнить что "ЛНР" и "ДНР" - международные террористы.
подгонят толпу ваты и она будет стонать - "Хотим в расеюшку, нас укры ущемляли всю нашу жизнь"
А те расскажут зап.прессе...
Нам это надо?
Помни: "слюхами Земля полнится" (С)