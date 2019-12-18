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 Представителей Красного Креста впервые пустят на оккупированный Донбасс, - Пристайко

До конца недели представители Международного комитета Красного Креста смогут впервые получить доступ к оккупированным территориям Донбасса.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Рассчитываем, что уже на этой неделе Красный Крест получит доступ к временно оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей. Этот шаг будет означать прогресс в Минском процессе, который по другим направлениям до сих пор не наблюдается", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Минске не удалось определить дату нового перемирия, договорились продлить объявленное в июле, - Пристайко

Представителей Красного Креста впервые пустят на оккупированный Донбасс, - Пристайко 01

Также читайте: Нам не удалось достигнуть прогресса, - Пристайко о вопросе обмена удерживаемых лиц

Источник: https://censor.net.ua/n3166194
 
 
 Топ комментарии
 
Xoрошая новость. Пусть узнают: кто убил Романа Беспалого; для суда в Гааге очень пригодится эта информация.
Важно помнить что "ЛНР" и "ДНР" - международные террористы.
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Бачили усі, як Червоний Хрест допускали лише туди, де терористи дозволяли. Тобто брехня з усіх боків продовжується.
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Да-да-да! И морду вареньем намажут! Плавали- знаем!
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Впервые, они там были в 2014-ом и 2015-ом.
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Xoрошая новость. Пусть узнают: кто убил Романа Беспалого; для суда в Гааге очень пригодится эта информация.
Важно помнить что "ЛНР" и "ДНР" - международные террористы.
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Бачили усі, як Червоний Хрест допускали лише туди, де терористи дозволяли. Тобто брехня з усіх боків продовжується.
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и еще...
подгонят толпу ваты и она будет стонать - "Хотим в расеюшку, нас укры ущемляли всю нашу жизнь"
А те расскажут зап.прессе...
Нам это надо?
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Звичайно, що так вони будуть робити. Люди там повністю залежні від російських терористичних військ.
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Ага, уже разогнались. Наивные.Просто киздец какой то.
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Ужас. Говорят что фильмы с утехами расползлись по массе порносайтов. Мучили её несколько лет, негодяи. К тому же, там есть документальное подтверждение что таки да, среди карателей много негров Представителей Красного Креста впервые пустят на оккупированный Донбасс, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4662
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Не юродствуй. Представників Червоного Хреста вперше пустять на окупований Донбас, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3469
Помни: "слюхами Земля полнится" (С) Представників Червоного Хреста вперше пустять на окупований Донбас, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4438
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Но она была не из красного креста, а по другой части
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Сказки для лохов. Их пустят только туда куда оркам надо а не туда где нужно
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Дебильная Приставка, объясни мне, жителю Донецка, кого это я часто вижу по дорогам на белых джипах с большими красными крестами.
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