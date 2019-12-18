 Стороны приложили значительные усилия для освобождения удерживаемых лиц до конца текущего года, - Олифер

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала пресс-секретарь второго президента Украины леонида Кучмы дарка Олифер.

Она отметила: "Трехсторонняя контактная группа с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, с учетом рекомендаций, отраженных в совместно согласованных итогам парижского саммита Нормандского формата, в соответствии со своим заявлением от 17 июля 2019 г, повторно заявляет о своей полной преданности полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня, подкрепленного выполнением всех необходимых мероприятий по поддержке режима прекращения огня.

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Стороны очень основательно обсуждали и вопросы обмена удерживаемыми. Они приложили значительные усилия, чтобы способствовать освобождению и обмена лиц, содержащихся в связи с конфликтом, до конца года, и тем самым воплотить в жизнь решения Нормандского саммита по этому вопросу.

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Сегодняшнее заседание ТКГ в Минске было последним в уходящем году. В рамках работы Трехсторонней контактной группы в 2019 году удалось вдвое уменьшить количество обстрелов в Донбассе; уменьшить применение артиллерии, минометов, танков; достигнуты договоренности по разведению сил и средств в районе Станицы Луганской, Золотого, Петровского; восстановлено городов у КПВВ Станица Луганская; начато обсуждение вопроса возвращения украинской государственной и частной собственности на территории ОРДЛО; обеспечивается работа инфраструктуры жизнедеятельности Донбасса, в которой нуждаются мирные жители по обе стороны линии соприкосновения".