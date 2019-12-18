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Все про:газопровод (705) экология (1202) Северный поток (552)

 Экологи Германии выступили против достройки "Северного потока-2"

Экологические организации в Германии добиваются запрета на продление строительства газопровода "Северный поток – 2" зимой и весной 2020 года, поскольку строительство может помешать миллиону перелетных птиц в регионе,

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в сюжете Deutsche Welle.

В материале отмечается, что после получения разрешения от Дании на прокладку труб в ее территориальных водах для того, чтобы проложить оставшуюся часть газопровода, компании-оператору проекта Nord Stream 2 AG нужно продлить разрешение на строительство в Германии еще на несколько месяцев.

"Увеличение времени строительства в первую очередь сказывается на перелетных птицах. Участок трубопровода, который сейчас строится, находится в зоне европейского птичьего заповедника. В ближайшие несколько месяцев туда прилетят более миллиона морских птиц. Именно поэтому изначально планировалось завершить строительство к концу декабря, чтобы не наносить вред перелетным птицам", - представитель немецкой неправительственной организации "Союз охраны природы и биоразнообразия" (NABU) Ким Детлофф.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия не одобряет санкции США против "Северного потока-2", - Меркель

Ранее эта организация уже оспаривала разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в суде.

При этом экологи отмечают, что поскольку осталось построить лишь 7-8% трубопровода, бороться со строительством "Северного потока – 2" становится все сложнее.

Важность сроков завершения строительства газопровода возросла в связи с одобрением 17 декабря сенатом США санкций в отношении газопровода, которые должны вскоре вступить в силу после подписания президентом. После этого, как ожидается, в течение 60 дней будет подготовлен отчет о нарушителях соответствующего закона, а затем им будет предоставлена возможность в течение 30 дней выйти из проекта. Решение о введении санкций будет приниматься в отношении тех, кто из него не выйдет.

Также читайте: "Северный поток-2" достроят, невзирая на санкции США, - Песков

Источник: https://censor.net.ua/n3166192
 
   
 Топ комментарии
 
Экологи Германии выступили против//

А еще Дуня Педалькина выступила против.. Результат аналогичный.
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Да что ж такое - уже все за нас, одни мы - против
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Екологія справа тонка. Права молюсків і всьо такоє.
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Экологи Германии выступили против//

А еще Дуня Педалькина выступила против.. Результат аналогичный.
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90 дней отсрочки? Ну это реально адские санкции...
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Они вообще вредные. Даже Гренландию зажали Трампу продать. Да и Нильс у них с гусями куда-то летал постоянно. Короче мутные какие-то.
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Нильс нормально все делал. С помощью волшебной дудочки завел стадо крыс под воду, то есть утопил. То же самое сейчас проделывает ***** с росисянами.
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І коли ж чекати переселення в підводне царство останнього зайвохромосомного?
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піди, проблюйся деінде в іншому місці, алконавте
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Все залежить від ККД тієі "чарівноі дудочки", на якій ***** своі мотиви виграє.
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может помешать миллиону перелетных птиц в регионе Экологи Германии выступили против достройки "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 8095 В перелетных значатся птицы из восточнее Одера.
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Кроты могут пострадать. Оказывается они и зимой не спят. Как не приеду на дачу, так новая кучка.
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То у тебя соседские алкаши на участке опорожняются. Ты бы эти кучки потыкал чы шо.
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У нас нет алкашей, все серьезные люди.
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Говорят же - нет алкашей, какие ментовские?
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литвин, твоя невозмутимость великолепна. Спокойно так с тонким юмором, без обид, матов. Настоящий тролль культурного понимания между народами.
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заставить зеленых дураков топить против их спонсора путина, - это высший пилотаж=)))
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Это не те зелёные, которые полезные дураки Газпрома, это залётные какие-то, которые вряд ли что решают. Сейчас их поставят на место.
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Да что ж такое - уже все за нас, одни мы - против
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Це радує! Мільярди закопані,а під кінець одні палки в колеса путлєра!Гляди,під весну,після птахів,і риба на нерест піде,кине ікру,не дай Бог не там де треба...І знову екологи до суду... Вот така фуйня малята з цим газопроводом..
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Пісі міст підйобує,а оптиміст каже,що сміється той,хто сміється останнім...
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Как то все происходит не сурьезно, вкидают разную х........ и мол народ смотри, что происходит, да быть Потоку - 2, быть и не х..... мусолить эту тему. Ну. мы не та страна, что бы решать такие проблемы. Последние мы в странах Европы. Великие, могучие, но последние. И это правда, хотя и горько об этом вспоминать.
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Умничай Сопля, умничай, тебе в этой стране жить.
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Екологія справа тонка. Права молюсків і всьо такоє.
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Грету на сп-2 не выпускают. Кукловоды полезных зелёных евроидиотов мочат голландскую газодобычу, атомную и угольную энергетику. В интересах лоббистов сп-2. Было бы странно, чтоб система дала сбой.
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И вот спрашивается: ну, при чём тут старый, добрый дядюшка Сэм ??? Но мы-то с вами знаем... Екологи Німеччини виступили проти добудови "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 2263
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В "дядькові Сему" після Трампа можуть прийти до влади зеленочні фундаменталісти, там то прогрес екології ломанеться, от тільки експорт вуглеводнів з США чутка всохне не встигши толком розпочатись Екологи Німеччини виступили проти добудови "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 9030
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