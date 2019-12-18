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 Политика Украины
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Все про:субсидия (525) Министерство социальной политики (664) Юлия Соколовская (18)

 В 2020 году начнет работу Государственная социальная служба, которая будет контролировать предоставление соцвыплат, - Соколовская

Сегодня на заседании Кабинета Министров было одобрено постановление "Некоторые вопросы Государственной социальной службы Украины", что дает возможность начать ее работу в 2020 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Как отметила министр социальной политики Юлия Соколовская, Государственная социальная служба будет отвечать за реализацию государственной политики в сфере контроля за предоставлением социальных выплат, соблюдением требований законодательства при предоставлении социальной поддержки.

"Служба станет цивилизованным и прогрессивным инструментом для того, чтобы все были убеждены, что помощь получают те, кто нуждаются, и средства социальной сферы не является предметом для мошенничества и манипуляций", - подчеркнула Соколовская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о верификации и мониторинге выплат пенсий и субсидий

Министр заверила, что введение действенного контроля со стороны государства позволит усилить адресность государственных выплат и предоставлять их наиболее незащищенным слоям населения.

Источник: https://censor.net.ua/n3166191
 
 
 Топ комментарии
 
Нехай ця служба перевіряє астрономічні зарплати судей та високопосадовців, а не жалюгідні пенсії українців.
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Кабмин принял решение привлечь дополнительно 10 млрд грн заимствований для бесперебойного финансирования страны в январе 2020 года

знаете что это значит? эти уроды полезут в ЗВР
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правильно. урезать соцвыплаты и тех кто их получает!
теперь от вазелина отвернутся инвалиды и одинокие мамочки
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Нехай ця служба перевіряє астрономічні зарплати судей та високопосадовців, а не жалюгідні пенсії українців.
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А кто проверяет ублюдков корупционеров судей , прокуроров , министров , депутатов ? Лучше бы создали расстрельный орган и расстрелять тысяч 50 чиновников , а не увольнять .Всю Кончу -Заспу и Козын можно смело уничтожать = там ворьё на ворье .
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Якщо зроблять "растрельний орган", то розстріляють незахищених. Чиновники залишаться на місцях.
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Кабмин принял решение привлечь дополнительно 10 млрд грн заимствований для бесперебойного финансирования страны в январе 2020 года

знаете что это значит? эти уроды полезут в ЗВР
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Стрелок - "...знаете что это значит? эти уроды полезут в ЗВР". Проанализировал твой коммент, на 100 проц. ты прав
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надо больше чиновников...а то народ совсем распоясался
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Наюсь это сарказм, так по приколу. " Країна в смартфоні"
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Зелефилы, идёте завтра по призыву Арахамии поддерживать обиденного яЗеленского?

Покажете мастер-класс порохоботам, как нужно поддерживать своего президента?

Киев завтра парализован?😉
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Alexandr Slavich - зелофилі вместе со своим кумиром зеленім говном уже спят. В 2020 году начнет работу Государственная социальная служба, которая будет контролировать предоставление соцвыплат, - Соколовская - Цензор.НЕТ 655
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Тільки що в новинах показали курку, що грає дзьобом на піаніно. Чогось президент згадався... Чого б то? Він же ж не дзьобом.😉
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У курки хера не має. Там гузно, як власне у тк.зв. прєзидента ротяка В 2020 году начнет работу Государственная социальная служба, которая будет контролировать предоставление соцвыплат, - Соколовская - Цензор.НЕТ 1836
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Ну шо блин, бедного украинца опять проверять, как он выживает при европейских ценах и африканских доходах? А олигархов и чиновников некому проверять, как всегда, у них эпоха богатства ни при какой власти не заканчивается.
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субсидии это происки соевого барыги...эпоха бидности закончилась, а значит народ сможет платить и без подачек государства
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И все кто обижает Бубочку - биомасса. (с.папа Бубочки)
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Георгий Тука

@tuka_george

·1 ч

Наперстки крутятся с удвоенной скоростью!
Соболев: - На Аграрном комитете раздали правки к Закону о земле и в таблице уже указано: «учтена», «не учтена», «учтена частично»...
Более 600 страниц.
Еще ДО заседания
Комитета!!!
Красавцы!.. В 2020 году начнет работу Государственная социальная служба, которая будет контролировать предоставление соцвыплат, - Соколовская - Цензор.НЕТ 2373
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Георгий Тука

@tuka_george

·4 ч

Що, наперстки продовжуються? Недоторканість зняли так, що Генеральний прокурор, відтепер, є одноосібним володарем депутатської цноти.
Але ж, ЗНЯЛИ!
Що, референдум хочете?
Вам щось не подобається?
Та, яке ваше діло?
Ви що, депутати?!!
То, сидіть і не пердіть!.. В 2020 году начнет работу Государственная социальная служба, которая будет контролировать предоставление соцвыплат, - Соколовская - Цензор.НЕТ 5603
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И опять мы будем платить за контролирование контролирующих, и опять окажется, что толи контролирующих мало, толи зарплата у них недостаточна
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