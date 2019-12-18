 В 2020 году начнет работу Государственная социальная служба, которая будет контролировать предоставление соцвыплат, - Соколовская

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Как отметила министр социальной политики Юлия Соколовская, Государственная социальная служба будет отвечать за реализацию государственной политики в сфере контроля за предоставлением социальных выплат, соблюдением требований законодательства при предоставлении социальной поддержки.
"Служба станет цивилизованным и прогрессивным инструментом для того, чтобы все были убеждены, что помощь получают те, кто нуждаются, и средства социальной сферы не является предметом для мошенничества и манипуляций", - подчеркнула Соколовская.
Министр заверила, что введение действенного контроля со стороны государства позволит усилить адресность государственных выплат и предоставлять их наиболее незащищенным слоям населения.
теперь от вазелина отвернутся инвалиды и одинокие мамочки
знаете что это значит? эти уроды полезут в ЗВР
Покажете мастер-класс порохоботам, как нужно поддерживать своего президента?
Киев завтра парализован?😉
Георгий Тука
@tuka_george
·1 ч
Наперстки крутятся с удвоенной скоростью!
Соболев: - На Аграрном комитете раздали правки к Закону о земле и в таблице уже указано: «учтена», «не учтена», «учтена частично»...
Более 600 страниц.
Еще ДО заседания
Комитета!!!
Красавцы!..
Георгий Тука
@tuka_george
·4 ч
Що, наперстки продовжуються? Недоторканість зняли так, що Генеральний прокурор, відтепер, є одноосібним володарем депутатської цноти.
Але ж, ЗНЯЛИ!
Що, референдум хочете?
Вам щось не подобається?
Та, яке ваше діло?
Ви що, депутати?!!
То, сидіть і не пердіть!..