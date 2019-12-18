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Все про:взятка (4811) Житомирщина (779) правоохранительные органы (700) следователь (118) ГБР (791)

 На Житомирщине следователь полиции задержана при получении 900 долл. взятки, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали при получении взятки следователя одного из отделов полиции Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

На Житомирщине следователь полиции задержана при получении 900 долл. взятки, - ГБР 01

По предварительной информации: следователь требовала и получила взятку от физического лица-предпринимателя. Взамен она обещала закрыть уголовное производство, снять арест и вернуть транспортное средство предпринимателю.

Следователя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения 900 долларов.

Смотрите: Следователь полиции задержан в Киеве при получении 35 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО

На Житомирщине следователь полиции задержана при получении 900 долл. взятки, - ГБР 02

Сейчас решается вопрос сообщение задержанной о подозрении и избрании меры пресечения.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Также смотрите: В Кривом Роге 23-летний следователь полиции попался на торговле служебной информацией, - ГБР. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3166189
 
 
 Топ комментарии
 
мда... коррупция в стране неискоренима, к сожалению...никому не удастся это сделать без смертной казни
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потужна рехформа - новые гниды, стари обличья.
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А я это

https://www.youtube.com/watch?v=Kf96eiDafyM&list=PL6mXlWgvuzAs_DrGNV3yr_YSVfqbWJcx0&index=10&t=0s

сейчас посмотрел и оно гораздо важнее, чем 800 Долларов США...
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Кирилл Шрайбер
2 ч. ·

10 тысяч погибших на Украине... За что?
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Политинформация в современной российской армии. Записал на телефон сын друга, который сейчас служит.https://soundcloud.com/halionp/10-tysyach-pogibshikh-na-ukraine-za-chto?fbclid=****************************************************-HO_ywd9k
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Да чего там ведь такое же каждый день и не раз и будет дальше, да здравствует Сингапур ,Таиланд и даже Китай где законы куда лучше и надёжнее исполняются со всеми вытекающими последствиями а следующие претенденты просто вкуривают и понимают, что их ожидает
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Это такса на сегодня.Но передают по цепочке, чтобы следующий тоже мог взять свою штуку баксов...
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когда уже они по лохтореям по всей Украине пройдутся, с которых имеют с миллионые оборотов, а не будут изображать эту бурную деятельность на штуку баксов?
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потужна рехформа - новые гниды, стари обличья.
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мда... коррупция в стране неискоренима, к сожалению...никому не удастся это сделать без смертной казни
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Страх за неотвратимость наказания .И жестокость ( не жесткость ! ) по отношению к преступнику . И даже это не может окончательно победить коррупцию ( в Китае смертная казнь )
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При Зе, вообще ещё больший бардак происходит с этой коррупцией. "Слава" президенту!!!
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