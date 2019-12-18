 На Житомирщине следователь полиции задержана при получении 900 долл. взятки, - ГБР. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации: следователь требовала и получила взятку от физического лица-предпринимателя. Взамен она обещала закрыть уголовное производство, снять арест и вернуть транспортное средство предпринимателю.
Следователя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения 900 долларов.
Сейчас решается вопрос сообщение задержанной о подозрении и избрании меры пресечения.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
2 ч. ·
10 тысяч погибших на Украине... За что?
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Политинформация в современной российской армии. Записал на телефон сын друга, который сейчас служит.https://soundcloud.com/halionp/10-tysyach-pogibshikh-na-ukraine-za-chto?fbclid=****************************************************-HO_ywd9k
https://www.youtube.com/watch?v=Kf96eiDafyM&list=PL6mXlWgvuzAs_DrGNV3yr_YSVfqbWJcx0&index=10&t=0s
сейчас посмотрел и оно гораздо важнее, чем 800 Долларов США...