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Все про:Дрогобыч (37) Кабмин (11433) Львовщина (1796) обвал (157) ОГА (1562)

 Кабмин выделит средства для пострадавших в результате обвала дома в Дрогобыче, - первый замглавы Львовской ОГА Лозинский

Правительство 18 декабря рассмотрело вопрос о выделении средств для пострадавших жителей 59 квартир обрушившегося дома в Дрогобыче Львовской области.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель председателя Львовской ОГА Василий Лозинский, информирует Цензор.НЕТ.

"️Сегодня на заседании Кабинета министров Украины наконец рассмотрен вопрос о выделении средств из резервного фонда государственного бюджета Украины для жителей 59 квартир, пострадавших в результате обрушения дома в городе Дрогобыче", - написал Лозинский.

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Он добавил, что в ОГА теперь ожидают официального опубликования документа и согласования всех перечней.

Кабмин выделит средства для пострадавших в результате обвала дома в Дрогобыче, - первый замглавы Львовской ОГА Лозинский 01

Напомним, что 28 августа в 2:00 46 минут в г. Дрогобыч по ул. Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж.

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Изначально предполагали, что причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Дом полностью отключили от газо-, электро- и водоснабжения. Но позже в ГСЧС заявили, что взрыв маловероятен.

Источник: https://censor.net.ua/n3166188
 
 
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Бував я в Дрогобичі у 90-х роках. На той час там була тотальна бідність і місцевих жителів можна було лише жаліти. Мабуть і будинки не перевірялися.
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Были бы страховые компании , а не жулики, и не надо было бы с бюджета выплачивать в таких случаях....В Германии нет такого, только страховка.
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