 Кабмин выделит средства для пострадавших в результате обвала дома в Дрогобыче, - первый замглавы Львовской ОГА Лозинский

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель председателя Львовской ОГА Василий Лозинский, информирует Цензор.НЕТ.

"️Сегодня на заседании Кабинета министров Украины наконец рассмотрен вопрос о выделении средств из резервного фонда государственного бюджета Украины для жителей 59 квартир, пострадавших в результате обрушения дома в городе Дрогобыче", - написал Лозинский.

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Он добавил, что в ОГА теперь ожидают официального опубликования документа и согласования всех перечней.

Напомним, что 28 августа в 2:00 46 минут в г. Дрогобыч по ул. Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж.

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Изначально предполагали, что причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Дом полностью отключили от газо-, электро- и водоснабжения. Но позже в ГСЧС заявили, что взрыв маловероятен.