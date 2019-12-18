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 На Виннитчине при продаже наркотиков задержан прапорщик, - военная прокуратура. ФОТО

В Винницкой области правоохранители задержали "на горячем" военнослужащего во время сбыта наркотиков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

На Виннитчине при продаже наркотиков задержан прапорщик, - военная прокуратура 01

В ходе проведения контроля за совершением преступления в форме оперативной закупки 25 июня и 13 декабря 2019 правоохранители задокументировали факты продажи прапорщиком амфетамина. 18 декабря во время очередного незаконного сбыта наркотических средств военнослужащий был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

На Виннитчине при продаже наркотиков задержан прапорщик, - военная прокуратура 02

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На Виннитчине при продаже наркотиков задержан прапорщик, - военная прокуратура 03

Проводятся обыски по месту жительства прапорщика и его сообщников. Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины и ходатайство в суд об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Источник: https://censor.net.ua/n3166186
 
 
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Я вчора бачив наркомана
- Він йшов по вулиці кудись.
Сьогодні я таке побачив -
Вони його кудись вели


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І як в цій схемі замішаний прапорщик-наркобарига з Вінниччини?
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Из бюджета миллиарды, а они наркотой торгуют.
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ниче, будут штаб-сержанты и такие безобразия прекратятся. Іржаві, пофарбованні жовто-блакитні мости задоволені змінами.
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