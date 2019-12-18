 По факту гибели мирного жителя Марьинки начато производство по статье "теракт"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
"Под процессуальным руководством Волновахского местной прокуратуры проводится досудебное расследование уголовного производства по признакам ч. 3 ст. 258 (террористический акт) УК Украины", - говорится в сообщении.
Санкция этой статьи предусматривает наказание от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
По данным следствия, около 12:37 18 декабря с временно оккупированной территории Донецкой области незаконными вооруженными формированиями террористической организации "ДНР" осуществлен прицельный выстрел из снайперского оружия по мирному гражданину - жителю г. Марьинка, который в это время находился во дворе собственного домовладения.
От пулевого ранения в брюшную полость 56-летний мужчина погиб на месте.
Сейчас принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению указанного преступления.
Они что там 1+1 не смотрят что ли?
. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Экономике и ИСТОРИИ ??-..................... .
Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
.
.
========================
від цього нещасному має стати легше?
А от цікаве питання з юридичної площини:"Цемах подал иск как гражданин России, Украины или ОРДЛО? Если как гражданин России, то что он делал с оружием в руках на Донбассе? Если как гражданин Украины, то почему его выдали России? Если как тело из ОРДЛО, то иск не могли принять."МН17: Цемах подав позов проти України і Нідерландів до ЄСПЛ, - адвокат
теж дило почнут?