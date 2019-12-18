 По факту гибели мирного жителя Марьинки начато производство по статье "теракт"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"Под процессуальным руководством Волновахского местной прокуратуры проводится досудебное расследование уголовного производства по признакам ч. 3 ст. 258 (террористический акт) УК Украины", - говорится в сообщении.

Санкция этой статьи предусматривает наказание от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

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По данным следствия, около 12:37 18 декабря с временно оккупированной территории Донецкой области незаконными вооруженными формированиями террористической организации "ДНР" осуществлен прицельный выстрел из снайперского оружия по мирному гражданину - жителю г. Марьинка, который в это время находился во дворе собственного домовладения.

От пулевого ранения в брюшную полость 56-летний мужчина погиб на месте.

Сейчас принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению указанного преступления.

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