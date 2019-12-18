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 По факту гибели мирного жителя Марьинки начато производство по статье "теракт"

По факту гибели мирного жителя Марьинки Донецкой области результате обстрела со стороны пророссийских боевиков Национальная полиция открыла уголовное производство по статье "террористический акт".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"Под процессуальным руководством Волновахского местной прокуратуры проводится досудебное расследование уголовного производства по признакам ч. 3 ст. 258 (террористический акт) УК Украины", - говорится в сообщении.

Санкция этой статьи предусматривает наказание от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": От пули российских оккупантов в Марьинке погиб гражданский, - штаб ОС. ФОТО

По данным следствия, около 12:37 18 декабря с временно оккупированной территории Донецкой области незаконными вооруженными формированиями террористической организации "ДНР" осуществлен прицельный выстрел из снайперского оружия по мирному гражданину - жителю г. Марьинка, который в это время находился во дворе собственного домовладения.

От пулевого ранения в брюшную полость 56-летний мужчина погиб на месте.

Сейчас принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению указанного преступления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате вражеских обстрелов на Донбассе ранен боец ОС, погиб житель Марьинки, - пресс-центр

Источник: https://censor.net.ua/n3166185
 
 
 Топ комментарии
 
Ну так фуйло амністію вимагає, для "шахтТоров" і "тракторістов".
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це не терористичний акт, а банальні військові дії в рамках міжнародного конфлікту.
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Але зевлада не визнає війну на сході України, тому хоче все списати на теракт.
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Ну так фуйло амністію вимагає, для "шахтТоров" і "тракторістов".
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це не терористичний акт, а банальні військові дії в рамках міжнародного конфлікту.
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на данном поле военных действий включая судовые площадки, терракт самое то, шо доктор Рачке прописал.
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Але зевлада не визнає війну на сході України, тому хоче все списати на теракт.
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Та і хер на цього т.к.зв. "миранаво жытеля". Коллаборант куев, туда йому й дорога
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И кто ж это там до сих пор постреливает, кесли Вова в Париже всё порешал?

Они что там 1+1 не смотрят что ли?
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не не смотрят, все в 24 канал пялятся.
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РосЦякию МЕЛЬДОНИЕВССКУЮ из-за допинга очередной раз не допустили к 0лимпиаде 2020?. ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Экономике и ИСТОРИИ ??-..................... .

Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
.
.
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это случайно не та жертва каторая просила Путина вайска ввести?
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По факту гибели мирного жителя Марьинки Донецкой области результате обстрела со стороны пророссийских боевиков Национальная полиция открыла уголовное производство по статье "террористический акт".

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від цього нещасному має стати легше?
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факт финансирования терроризма может спасти миллионы.
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Сабаков быстро "раскроет" и конечно это будут атошники виновны
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Зєлєнскій з цими терористами успішно веде перемовини,обіцяє їм автономію,фінансування ,амністію і місця в парламенті.
А от цікаве питання з юридичної площини:"Цемах подал иск как гражданин России, Украины или ОРДЛО? Если как гражданин России, то что он делал с оружием в руках на Донбассе? Если как гражданин Украины, то почему его выдали России? Если как тело из ОРДЛО, то иск не могли принять."МН17: Цемах подав позов проти України і Нідерландів до ЄСПЛ, - адвокат
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Кому оно нужно, это производство. Больше нечем заняться. ДОН КИХОТЫ Х........ вы. Играются в виртуальные игры.
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а коли ВСУ вбьють людину в ОРДЛО?
теж дило почнут?
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Херня! ",Не боевые потери", нех статистику портить За фактом загибелі мирного жителя Мар'їнки розпочато провадження за статтею "теракт" - Цензор.НЕТ 1682
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