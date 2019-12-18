 Дело матери, оставившей на 11 дней в закрытой комнате двух малышей, один из которых умер от голода, отправили на повторное рассмотрение, - прокуратура Киева

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева, суд первой инстанции не нашел оснований считать действия обвиняемой как умышленное убийство малолетнего ребенка, а квалифицировал их как оставление в опасности. По этой статье суд назначил горе-матери наказание в виде 8 лет лишения свободы.

"Категорически не соглашаясь с квалификацией преступления и с назначенным наказанием за его мягкость, столичная прокуратура обжаловала приговор в апелляционном порядке.

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По результатам рассмотрения апелляционной жалобы прокурора Киевский апелляционный суд отменил приговор Голосеевского райсуда столицы, а уголовное производство направил на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе суда.

Кроме того, на этом же заседании Киевский апелляционный суд продлил обвиняемой меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Напомним, в декабре 2016 года 21-летняя жительница Киева на 11 дней оставила годовалого сына и 2-летнюю дочь без пищи и воды в закрытой квартире. Мальчик умер, а девочку удалось спасти.

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Для женщины прокуратура требовала пожизненного заключения, однако суд приговорил ее к 8 годам лишения свободы.