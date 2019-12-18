 Дело матери, оставившей на 11 дней в закрытой комнате двух малышей, один из которых умер от голода, отправили на повторное рассмотрение, - прокуратура Киева

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева, суд первой инстанции не нашел оснований считать действия обвиняемой как умышленное убийство малолетнего ребенка, а квалифицировал их как оставление в опасности. По этой статье суд назначил горе-матери наказание в виде 8 лет лишения свободы.
"Категорически не соглашаясь с квалификацией преступления и с назначенным наказанием за его мягкость, столичная прокуратура обжаловала приговор в апелляционном порядке.
По результатам рассмотрения апелляционной жалобы прокурора Киевский апелляционный суд отменил приговор Голосеевского райсуда столицы, а уголовное производство направил на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе суда.
Кроме того, на этом же заседании Киевский апелляционный суд продлил обвиняемой меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
Напомним, в декабре 2016 года 21-летняя жительница Киева на 11 дней оставила годовалого сына и 2-летнюю дочь без пищи и воды в закрытой квартире. Мальчик умер, а девочку удалось спасти.
Для женщины прокуратура требовала пожизненного заключения, однако суд приговорил ее к 8 годам лишения свободы.
Умышленного убийства тут нет. Не смогут доказать, что она специально детей зарыла с целью убийства. Оставление в опасности - обычная статья для подобных случаев. Могут добавить отягчающие обстоятельства или убийство по неосторожности.