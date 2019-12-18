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 Последний в Украине памятник Калинину снесли на Днепропетровщине

Последний в Украине памятник большевику Михаилу Калинину демонтировали в селе Широкое Софиевского района Днепропетровской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Радио Свобода сообщил руководитель общественной организации "Свитанок" Вадим Поздняков.

По его словам, это сделали местные коммунальщики в ответ на многочисленные обращения активистов.

"Местная власть обещала сделать это до 1 сентября, но из-за бюрократических проволочек процесс затянулся более чем три месяца", - сказал Вадим Поздняков.

Активисты обещали сами демонтировать памятник Калинину в Днепропетровской области в следующем году, если это не сделает местная власть.

Михаил Калинин - российский революционер, советский государственный и партийный деятель. С 1919 года и до своей смерти в 1946-м Калинин занимал высокие должности (в органах государственной власти РСФСР, а затем и в СССР.

Накануне сообщалось, что один из последних памятников Ленину демонтировали на Одесчине. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3166183
 
   
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Біднесенький всєя расєйській староста Последний в Украине памятник Калинину снесли на Днепропетровщине - Цензор.НЕТ 3457
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Гады! Фожизды! Биндеравцы праклятые! Он вам Украину подарил, а...

Что-что?.. Не этот? 😄
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Ну все!..... Теперь-то все и попрет..... Без Михаила-то Ивановича!!!!!
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Это тот , чью жену хотел дрюкнуть Сралин . К стате , Путин- по тебе Ленин скучает . Пора менять .Говно сранное .
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