 Нам не удалось достигнуть прогресса, - Пристайко о вопросе обмена удерживаемых лиц

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала "Украина 24" в среду вечером..
"Что я вижу на сегодня, к большому сожалению, списки обновить в другой подгруппе, договориться не удалось. Я вижу на сегодня, что нам не удалось достичь этого прогресса", - сказал Пристайко
Руководитель внешнеполитического ведомства уточнил, что речь идет о переговорах, которые проходят в настоящее время в Минске.
Председатель колхоза отчитывается на собрании перед членами коллектива:
``В прошлом году мы посеяли 30 га пшеницы!``
Собрание: ``О-О-О``
Председатель: ``Всё съел проклятый долгоносик!``
Собрание: ``У-У-У``
Председатель: ``В этом году мы посеяли 50 га пшеницы.``
Собрание: ``О-О-О``
Председатель: ``Всё съел проклятый долгоносик!``
Собрание: ``У-У-У``
Председатель: ``В следующем году мы посеем 100 га пшеницы!
``Нехай подавится проклятый долгоносик!!!``
Это ж была козырная карта зелеского после любования глащами *****?
Ну хоть ВСУ отведёте без условностей, как обещали?
"Я просто другой человек, я быстрый человек. Я думал, что раз-раз и договорились...
Нет, здесь по-другому, - другая, скажем так, биомеханика", - отметил Зеленский.https://censor.net.ua/news/3164422/ya_dumal_chto_razraz_i_dogovorilis_no_zdes_podrugomu_zelenskiyi_o_peregovorah_s_putinym