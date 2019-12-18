 Нам не удалось достигнуть прогресса, - Пристайко о вопросе обмена удерживаемых лиц

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала "Украина 24" в среду вечером..

"Что я вижу на сегодня, к большому сожалению, списки обновить в другой подгруппе, договориться не удалось. Я вижу на сегодня, что нам не удалось достичь этого прогресса", - сказал Пристайко

Руководитель внешнеполитического ведомства уточнил, что речь идет о переговорах, которые проходят в настоящее время в Минске.

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