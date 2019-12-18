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 Политика Украины
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 Нам не удалось достигнуть прогресса, - Пристайко о вопросе обмена удерживаемых лиц

Участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе не достигли прогресса в вопросе обмена удерживаемыми лицами,

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала "Украина 24" в среду вечером..

"Что я вижу на сегодня, к большому сожалению, списки обновить в другой подгруппе, договориться не удалось. Я вижу на сегодня, что нам не удалось достичь этого прогресса", - сказал Пристайко 

Руководитель внешнеполитического ведомства уточнил, что речь идет о переговорах, которые проходят в настоящее время в Минске.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заседание подгрупп на переговорах в Минске по Донбассу продолжались более 7 часов, - МИД РБ

Источник: https://censor.net.ua/n3166182
 
 
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Ну хоть по Парижу зе с супругою погуляв. И то хлеб.
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возвращайте ВСУ на прежние позиции, взрывайте мост и восстанавливайте укрепления.... - вас кинули...
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Будет примерно так.
Председатель колхоза отчитывается на собрании перед членами коллектива:
``В прошлом году мы посеяли 30 га пшеницы!``
Собрание: ``О-О-О``
Председатель: ``Всё съел проклятый долгоносик!``
Собрание: ``У-У-У``
Председатель: ``В этом году мы посеяли 50 га пшеницы.``
Собрание: ``О-О-О``
Председатель: ``Всё съел проклятый долгоносик!``
Собрание: ``У-У-У``
Председатель: ``В следующем году мы посеем 100 га пшеницы!
``Нехай подавится проклятый долгоносик!!!``
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Ну, то відводьте вже війська до Львова - все будєт ок. Чи, що там ви мусити поробити?
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може краще до твого Воронєжу відвести ? га троліна кацапська?
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Как жиж таг?

Это ж была козырная карта зелеского после любования глащами *****?

Ну хоть ВСУ отведёте без условностей, как обещали?
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я же говорил что только стена и ров с крокодилами!!!
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У нас была и стена и ров с такими крокодилами, - шо гивино военство с пятнашки, платило по 25 тыщ ржублей шоб не попасть на передок под Авдеевку. Все просрано...
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это дело никогда не поздно повторить!
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А представте, що б було, якби в Парижі Україну представляв " якийсь дврачок"©?
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Плохо домашнее задание выполнили? Еще что нибудь сдать надо?
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а нелохи обычно от так думают
"Я просто другой человек, я быстрый человек. Я думал, что раз-раз и договорились...
Нет, здесь по-другому, - другая, скажем так, биомеханика", - отметил Зеленский.https://censor.net.ua/news/3164422/ya_dumal_chto_razraz_i_dogovorilis_no_zdes_podrugomu_zelenskiyi_o_peregovorah_s_putinym
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что-то такое предполагали все здравомыслящие люди..., приписывать себе в заслуги "мы начали разговаривать" перед людьми, которые 5 лет ждут этого обмена, как бы это помягче сказать, неприлично, что ли...
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Якщо не домовились про обмін, то посилайте нахрін і сєпарів і козлорилий - більше нема про що говорити з тими уродами...
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Не страшны дурные вести, начинаем бег на месте..
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Невже хтось вірив у те, що було сказане в Парижі від путлера??? Якщо перефразувати вислів про боротьбу добра зі злом, то вийде що Україна програє (в короткостроковій перспективі) лише тому, що намагається дотримуватись правил та законів. Але довгострокові прогнози на боці нашої країни... От тільки чи доживемо ми та наша країна до цього?
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Так, це питання...Але ... Читаємо "Горький лук" - (Чипполино-цибулину) : Стоїмо і ї..ашимо.
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спасибо Григорий за новую кгричалку! прямо какое то дежавю !!!! помню помню нечто подобное! это что витки истории что ли? шо опять в ростов будем отправлять?
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Ясный пень. не хотите с макшанией подписать бамагу на транзит газу- обмена не будет и прекращения обстрелов ВСУ не будет. А наши немецкие фрау поддержуют в этом макак макшанских. Трубу им строят.
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Тобто єдине, про що домовилися не буде виконуватися. Пам'ятаєте тупі запитання зебілів про те, що нібито порохоботи не хочуть звільнення полонених?
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