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 Политика Украины
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 Нам не удалось договориться об обмене пленными, - Пристайко

Участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе не достигли прогресса в вопросе обмена удерживаемыми лицами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала "Украина 24" в среду вечером..

"Что я вижу на сегодня, к большому сожалению, списки обновить в другой подгруппе, договориться не удалось. Я вижу на сегодня, что нам не удалось достичь этого прогресса", - сказал Пристайко 

Руководитель внешнеполитического ведомства уточнил, что речь идет о переговорах, которые проходят в настоящее время в Минске.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заседание подгрупп на переговорах в Минске по Донбассу продолжались более 7 часов, - МИД РБ

Как отмечает BBC, такую же информацию подтвердили российские агентства.

Представители "ДНР" уже сообщили, что стороны договорились действовать по пленным в ускоренном режиме и договариваться в дальнейшем в режиме видеоконференций. Следующее заседание ТКГ должно состояться 16 января.

Как передает агентство "Интерфакс", представитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик рассказал, что для обмена сторонам конфликта надо "сделать ряд шагов".

"Есть разные технические моменты, которые нужно уточнить", - заявил он. Добавив, что стороны провели "обстоятельную работу" и есть желание провести обмен.

Также читайте: Стороны приложили значительные усилия для освобождения удерживаемых лиц до конца текущего года, - Олифер

Напомним, договоренности об обмене удерживаемыми лицами были согласованы на заседании "нормандской четверки" 9 мая в Париже. Ожидалось, что их подтвердят на заседании ТКГ.

Источник: https://censor.net.ua/n3166182
 
 
 Топ комментарии
 
возвращайте ВСУ на прежние позиции, взрывайте мост и восстанавливайте укрепления.... - вас кинули...
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Ну хоть по Парижу зе с супругою погуляв. И то хлеб.
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Зебобики! Все на майдан поддержку вазелина шестого! вас ждут интересный конкурсы и призы!

Нам не удалось достигнуть прогресса, - Пристайко о вопросе обмена удерживаемых лиц - Цензор.НЕТ 337
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ЗЕбидло не выйдет, то только "агрессивное меньшинство" порохоботов выходит. Да и некогда ЗЕбилам -- Скоты по Г+Г сами себя не посмотрят, и диван сам по себе от войны не устанет...
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ага,выйдут они...зелебобикам нужны диваны с колесиками телевизор и попкорн.
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Хроника одного Президента У Зеленского в ускоренном темпе готовят обмен "всех на всех". Точнее "всех кого согласна отдать Россия на всех кого она требует отдать" Список Россия уже прислала. СБУ отказалось выдать 28 человек содержащихся в блоке "Д" (особо важные) для обмена из списка России. Россия отказалась от обмена.
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так. и что из "достижений нормандИ" осталось в пакете?
зато три дня курицы из команды поддержки шопились
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Сбываются предсказания старого вождя племени Баттуало! Да забудьте слово прогресс как минимум до 2022 г. Выборы преза в РФ. И то мало это что значит. За 10 будем 100 отдавать. Но хоть шваль сплавим. То жуткая цена нам за всё. Но отменить невозможно. Надо выдержать нам. Но только став нацией.
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Розмови з терористами нічого не дадуть. А от одна ракета по їх базі могла б зробити багато.
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Так багато зробить, що це зафіксують та знімуть санкції з росії. Потім вони будуть мати право стріляти ракетами по Україні. Ти думав, коли писав цей коментар?
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1.Що зафіксують, що Україна знищує терористів на своїй території? Немає ніяких санкцій, це все міф! 2.Яке вони мають право стріляти ракетами по суверенній незалежній державі? Адже вони офіційно заявляють про громадянський конфлікт і невтручання в українські справи.
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Зачем стрелять? Достаточно закрыть полностью все КПП и никого не пускать на территорию свободной Украины пока полностью не прекратятся обстрелы. Пусть ноют,воют, захлебываются от ненависти. Стоять на своем и все. Поверьте именно это средство и сработает. Если так решительно делали бы еще в 2014г. и война бы прекратилась.
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И это один из хороших вариантов, но заложников он вернуть не поможет.
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Ради украинский пенсий и льгот они не только заложников, но и Пушилина с Пасечником и всей их кодлой нам отдадут в любом виде.
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нужны 2 вещи - забор без калиток и ров 3 метра глубиной,(чтобы все трубы и кабеля рубануть),желательно с полуголодными крокодилами.
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ты конечно прав, но для этого смелость и воля нужны!!! а у нас этими качествами гарантик иего кагал не обладают... и шо ты сделаешь... только стена и ров!
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У нас і попередній гарантик такі якості не мав.
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Так зрада оказалась незрадой, как и многие теперь?
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Ты таксист или парикмахер, если знаешь - как надо всё делать, а если это делается не так, как ты задумал, то это - зрада?
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Ви ж продемонстрували готовність нахилятись??? Зара хутін буде вас гнути на внесення змін у Конституцію... Шмарклі безхребетні...
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***** вертит ЗЕнелохом 42 года как хочет, а ЗЕнелох своим адептам уже вторую тоны лапши на уши вешает...всё обещает ..конец эпохи бедности, эпохи олигархата..А оно всё никак.
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стыдно и неприятно читать как некоторые радуются что с освобождением пленных облом, ибо то ж Зе договаривался...Есть категория ублюдков которым чем хуже, тем лучше...
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У вас навчені зелупонь чорнорота. Ви всі 5 років раділи будь яким невдачам Порошенка.
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ти москаль, як не ховайся, а фсбешні вуха стирчать
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Лахта, сказки рассказывай зебам, которые окончательно конченные...
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Ти - брехун! Жоден опонент Порошенка не радів, коли у нього не вдавалося повернення полонених. Але при чому тут, що робили інші. Ми зараз не про Порошенка чи Зеленського розмовляємо, а про українських заручників.
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Не бреши, никто здесь не радуется, а только дают оценку умственным способностям изберателям Голобородько.
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Это не радость, это горечь. Когда руководство страны не хочет слушать патриотов Украины, а совершает глупые, заведомо ошибочные действия, наплевав на мнение общественности и получает предсказуемый нулевой результат,что мы должны делать - плакать? Украинцы в таких случаях обычно смеются, потому что над дураками грешно не смеяться.
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Так Зе-беня еще предыдущий обмен не отработал, о каком новом речь.
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Я так понимаю, что главные "достижения" Зели в Париже: сожрал жамбона с Макроном и соснул у Ху*ла. Нам не вдалося досягти прогресу, - Пристайко про питання обміну утримуваних осіб - Цензор.НЕТ 1086
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О как.
А нафига тогда в Париж таким кагалом зеленая плесень летала?
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Зелепупики, у вас еще не появилось ощущения, что вас постоянно разводят, как последних лохов? А пора!
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ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ПРОСТО СДЕЛАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ЧТО ПА-РАША НЕДОГОВОРОСПОСОБНА И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ БУДЕТ ПОСЛЕ ТОГО КАК ЗА ПОРЕБРИКОМ ПОМЕНЯЕТСЯ ПРЕЗ. ХВАТИТ ДУРИТЬ ЛЮДЕЙ УЖЕ ИЛЛЮЗИЯМИ ПРО МИР
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Козел, верни государству деньги за поездку в Париж!!! плюс за один день (воскресенье) Канал Г=Г нехочет обсудить сколько ето стояло?
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Потрясающий результат-похерили все о чем ,,договорились,,. Как стреляли так и стреляют. С обменом тоже облом. Только войска отвели? Боги,*лядь,дипломатии.
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