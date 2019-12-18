 СБУ проводит обыски в КГГА из-за возможных злоупотреблений

Как передает Цензор.НЕТ, об этом стало известно Общественному движению ЧЕСТНО.
Так, в течение последних двух дней в нескольких департаментах КГГА проводятся обыски Службой безопасности Украины.
"Сотрудниками Службы безопасности Украины разоблачены должностные лица Департамента градостроительства и архитектуры, Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА и Департамента ГАСК в городе Киеве на злоупотреблениях в пользу третьих лиц", - прокомментировала начальник Управления взаимодействия со средствами массовой информации и общественностью СБУ Елена Гитлянская .
По распределению обязанностей деятельность упомянутых Департаментов курирует заместитель председателя КГГА фигурант нескольких антикоррупционных расследований Вячеслав Непоп.
По состоянию на 18 декабря 2019 обыски продолжаются еще в нескольких департаментах, названия которых СБУ не разглашает.
В отношении должностных лиц департаментов готовят для вручения уведомления о подозрении о совершении преступления.
Источник: https://censor.net.ua/n3166180
Пятые лица поручили четвертым разобраться с третьими...