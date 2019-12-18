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Все про:КГГА (2286) обыск (1399) СБУ (14156)

 СБУ проводит обыски в КГГА из-за возможных злоупотреблений

Сотрудники СБУ проводят обыски в помещении Киевской городской государственной администрации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом стало известно Общественному движению ЧЕСТНО.

Так, в течение последних двух дней в нескольких департаментах КГГА проводятся обыски Службой безопасности Украины.

"Сотрудниками Службы безопасности Украины разоблачены должностные лица Департамента градостроительства и архитектуры, Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА и Департамента ГАСК в городе Киеве на злоупотреблениях в пользу третьих лиц", - прокомментировала начальник Управления взаимодействия со средствами массовой информации и общественностью СБУ Елена Гитлянская .

По распределению обязанностей деятельность упомянутых Департаментов курирует заместитель председателя КГГА фигурант нескольких антикоррупционных расследований Вячеслав Непоп.

По состоянию на 18 декабря 2019 обыски продолжаются еще в нескольких департаментах, названия которых СБУ не разглашает.

В отношении должностных лиц департаментов готовят для вручения уведомления о подозрении о совершении преступления.

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Источник: https://censor.net.ua/n3166180
 
   
 Топ комментарии
 
разоблачены должностные лица Департамента на злоупотреблениях в пользу третьих лиц"
Источник: https://censor.net.ua/n3166180
Пятые лица поручили четвертым разобраться с третьими...
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У режима ЗЕсепаров не вышло отстранить Кличко, теперь как крысы срут по мелочи в бессильной злобе. Понимаю режим ЗЕмародёров..Киев реально сладкий кусочек...
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Столар з Пєдаліком напружились СБУ проводит обыски в КГГА из-за возможных злоупотреблений - Цензор.НЕТ 8978
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Просто в ГАСКе тоже причастны к убийству Шеремета
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СБУ, вроде, хочет дистанцироваться, от "дела бородачей"...
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разоблачены должностные лица Департамента на злоупотреблениях в пользу третьих лиц"
Источник: https://censor.net.ua/n3166180
Пятые лица поручили четвертым разобраться с третьими...
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Сьездите еще на Труханов с обыском. К Ткаченку СБУ проводит обыски в КГГА из-за возможных злоупотреблений - Цензор.НЕТ 9523
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У режима ЗЕсепаров не вышло отстранить Кличко, теперь как крысы срут по мелочи в бессильной злобе. Понимаю режим ЗЕмародёров..Киев реально сладкий кусочек...
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спешат сделать выборы или псевдовыборы увидели как рейтинг вниз так и начались наезды зе масса іде в наступ
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Да в тому кгга де не копни повсюди зловживання! Печально, мабуть чергова показуха!
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А в ОПі вони такі обшуки не хочуть провести? Чи в ДБР?
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А почему сбу не проводит обыски у предателя Украины зеленского
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Их противостояние еще до этого круга не дошло...
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Єслі ти честний,тебя,в каждий момент обискать можно!!! из-за возможных злоупотреблений
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Странные дела творятся сейчас в Украине. Убийством (терактом) иностранца Шеремета занимается МВД, хотя говорят о дестабилизации обстановки в стране. А взяточниками в Департаментах занимается СБУ.
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Як в древньому анекдоті про екзамен на лягавого - До_бись до вуличного стовпа СБУ проводит обыски в КГГА из-за возможных злоупотреблений - Цензор.НЕТ 3286
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