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Все про:армия (7609) Генштаб ВС (1022) потери (1746)

 С начала года боевые потери украинской армии в зоне ООС составили 97 погибших

Боевые потери украинской армии на Донбассе с начала 2019 года составили 97 погибших.

Об этом говорится в ответе Генштаба ВСУ на запрос BBC News Украина, информирует Цензор.НЕТ.

Также с начала года в зоне операции Ббъединенных сил в результате боев ранены 499 украинских военнослужащих. Еще 78 бойцов получили другие повреждения. 

"Другие погибшие (умершие) - 77 человек", - добавляют в Генштабе о небоевых потерях.

Все эти данные - по состоянию на 17 декабря 2019 года.

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В 2018 году на Донбассе, по данным Генштаба, боевые потери украинской армии составили 110 военных, а в 2017 году - 198 бойцов.

В Генштабе также уточнили потери за все время войны на Донбассе.

С начала боевых действий в 2014 году на Востоке потери армии составляют: безвозвратные потери - 2 608 человек, остальные погибшие (умершие) - 1 087 человек, санитарные потери (раненые) - 9 805 человек, повреждения получили - 2 251 человек.

Также читайте: Количество жертв военной агрессии РФ на Донбассе превысило 13 тысяч человек, более 3 тысяч из них - мирные жители, - ООН. ИНФОГРАФИКА

Эти данные не учитывают погибших на Донбассе бойцов подразделений МВД и Нацгвардии, СБУ, а также добровольческих подразделений, таких как ДУК "Правый сектор" и Украинская добровольческая армия.

Источник: https://censor.net.ua/n3166178
 
 
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Цензор,а как вообще ты смог подать эту инфу? Я тебя читаю с дня революции и до сих пор . Ведь ты сам пишешь про потери вэтой войне. И в среднем выходит как минимум от 2 до 4 погибших и то сприходом зели стало меньше,видать путяшка уважает зелю. А почему? В году 365 днкй войны!!!
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Свині зелені розплодились в них все добре і вони хочуть миру.
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Там сейчас мой младший , вернитесь все . И спасибо , Вам .
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