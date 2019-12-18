 Зеленский подписал закон о верификации и мониторинге выплат пенсий и субсидий

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Закон регулирует осуществление верификации и мониторинга государственных выплат в Украине. Это будет способствовать развитию справедливой системы социального обеспечения, повышению адресности государственных выплат, оптимизации бюджетных расходов путем проверки информации, которая влияет на определение права и размер государственных выплат.
Согласно закону, верификация государственных выплат осуществляется с помощью информационно-аналитической платформы путем применения комплекса мероприятий по сбору, проведения анализа и сравнения параметров информации, полученной от субъектов ее предоставления, за каждым реципиентом с последующим определением соответствия информации установленным законодательством требованиям, влияющие на определение права на получение и размер государственных выплат, а также выявления несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах даны.
Порядок осуществления верификации и мониторинга государственных выплат устанавливает Кабинет Министров Украины.
Перечень государственных выплат, подлежащих верификации, утверждает орган, осуществляющий верификацию и мониторинг государственных выплат, по согласованию с центральными органами исполнительной власти, формирующие и реализующие государственную политику в сфере предоставления соответствующих государственных выплат.
Также закон определяет основные этапы верификации и перечень информации, которая используется для осуществления верификации и мониторинга государственных выплат.
Кроме того, в документе установлены механизмы возврата неправомерно полученной государственной выплаты.
Шоб ни копеечки мимо игорь валерьича.
"орган, осуществляющий верификацию и мониторинг государственных выплат" Источник: https://censor.net.ua/n3166175
Хто більш занесе, той і буде сидіти на цих потоках чи як? Нічого не зрозумів, але сподіваюсь, що то буде не "орган для гри на піваніні"
-Більше за все я боявся долбо@обів...
Зєлібобам рекомендовано до читання.
Его приглашали в саму! рассию давно.
во как! на саму обосРаху. )) це тато шмарклi про Монiку.
Кроме того, в документе установлены механизмы возврата неправомерно полученной государственной выплаты. Источник: https://censor.net.ua/n3166175
Сподіваюсь це відібрати житло і викинути зебіла на мороз?