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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4047) субсидия (525)

 Зеленский подписал закон о верификации и мониторинге выплат пенсий и субсидий

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О верификации и мониторинге государственных выплат", который Верховная Рада приняла 3 декабря 2019 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Закон регулирует осуществление верификации и мониторинга государственных выплат в Украине. Это будет способствовать развитию справедливой системы социального обеспечения, повышению адресности государственных выплат, оптимизации бюджетных расходов путем проверки информации, которая влияет на определение права и размер государственных выплат.

Согласно закону, верификация государственных выплат осуществляется с помощью информационно-аналитической платформы путем применения комплекса мероприятий по сбору, проведения анализа и сравнения параметров информации, полученной от субъектов ее предоставления, за каждым реципиентом с последующим определением соответствия информации установленным законодательством требованиям, влияющие на определение права на получение и размер государственных выплат, а также выявления несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах даны.

Порядок осуществления верификации и мониторинга государственных выплат устанавливает Кабинет Министров Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада приняла закон о верификации пенсий и субсидий с учетом предложений Зеленского

Перечень государственных выплат, подлежащих верификации, утверждает орган, осуществляющий верификацию и мониторинг государственных выплат, по согласованию с центральными органами исполнительной власти, формирующие и реализующие государственную политику в сфере предоставления соответствующих государственных выплат.

Также закон определяет основные этапы верификации и перечень информации, которая используется для осуществления верификации и мониторинга государственных выплат.

Читайте: Уменьшения размера субсидий в этом году точно не будет, - Гончарук

Кроме того, в документе установлены механизмы возврата неправомерно полученной государственной выплаты.

Источник: https://censor.net.ua/n3166175
 
 
 Топ комментарии
 
Пойдут по квартирам комиссары считать телевизоры и хрусталь у зебобиков.
Шоб ни копеечки мимо игорь валерьича. Зеленский подписал закон о верификации и мониторинге выплат пенсий и субсидий - Цензор.НЕТ 1035
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А мені подобається! Зебіли повинні страждати! І саме від свого бубочки.
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Пойдут по квартирам комиссары считать телевизоры и хрусталь у зебобиков.
Шоб ни копеечки мимо игорь валерьича. Зеленский подписал закон о верификации и мониторинге выплат пенсий и субсидий - Цензор.НЕТ 1035
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А мені подобається! Зебіли повинні страждати! І саме від свого бубочки.
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И у кого между хрусталев заныкалась рыба боьшая, синия фарфоровая с детенышами покругу- полная конфискация денежшых средств и ковров настенных с оленями возле кровати.
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Добре, що я в дитинстві таку розбив))) Правда, я і субсидію не отримую, і за Зе не голосував Зеленський підписав закон про верифікації та моніторинг виплат пенсій і субсидій - Цензор.НЕТ 1031
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Обережніше волайте, бо побачать золоті зуби...
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Ги-ги-ги! Шикаладбаригапарахаботи-и-и-и! Аби лиш не Порошенко!
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ну парашены хотели абынэюлька,а получилы абынепэтька
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Вам 95-кывартала мало было? Штраусов захотелось ? Он у нас парень простой,по клавишам,да по клавишам. Абальденно звучит,зебонутые в ах уе.
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Только для участников Куликовской битвы.
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В прошлую зиму, зимняя субсидия была 1474гр. В этом году пересчитали и вот пришла первая зимняя с пенсией за декабрь=1260гр. Пенсия с декабря на 10гр увеличилась, у жены дали 30 гр стала пенсия 1642гр. Но слово верификация мне конечно нравится. Как бы легче стало---по европейски.
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вы получаете мало, потому, как жирные коты получают много и по 2 пенсии. Зеленський підписав закон про верифікації та моніторинг виплат пенсій і субсидій - Цензор.НЕТ 3127
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А який це орган?
"орган, осуществляющий верификацию и мониторинг государственных выплат" Источник: https://censor.net.ua/n3166175

Хто більш занесе, той і буде сидіти на цих потоках чи як? Нічого не зрозумів, але сподіваюсь, що то буде не "орган для гри на піваніні"
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Марно сподіваєтесь. ЗЕчмо керувати може тілько так . І потоками , і на роялі...
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Вибачте, чи доповнюю, чи сам собі відповідаю?. І виходить у нього "отака ......ня,малята".
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это всё.. если у пенсионера найдут холодильник моложе 10 лет пенсии и субсидии ему не видать (
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Средняя продолжительность жизни при Джугашвили была чуть больше 45 лет,не дождавших пенсий дохли что мухи.
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Так у колхозников тогда ни пенсий, ни паспортов не было. А их было большинство населения СССР.
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-Чого ти боявся на війні більше за все?
-Більше за все я боявся долбо@обів...
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зебіли зробили себе разом, тепер поврізають субсидіїї, епоха бідності закінчилась Зеленский подписал закон о верификации и мониторинге выплат пенсий и субсидий - Цензор.НЕТ 4406
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Зебіли, своі жовті цацки на майдан не несіть, нова влада зуби вам розхитає по місцю проживання...😀😀😀
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как отец я защищаю своего сына. Он быстро все хватает. Он умный человек.
Его приглашали в саму! рассию давно.

во как! на саму обосРаху. )) це тато шмарклi про Монiку.
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Вместо повышения пенсий будет их понижение. Факт.
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А разные доплаты типа за интенсивность, переработку, на жильё, премии, за работу с компьютером и т.д. всяким бездельникам на шее народа тоже будут верифицировать? А выплаты за восстановление на должности по решению суда , за решение ЕСПЧ и т.д. тоже будут изымать из виновных или из бюджета?
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"ай маладец"©
Кроме того, в документе установлены механизмы возврата неправомерно полученной государственной выплаты. Источник: https://censor.net.ua/n3166175

Сподіваюсь це відібрати житло і викинути зебіла на мороз?
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Вам 95-кывартала мало было? Штраусов захотелось ? Он у нас парень простой,по клавишам,да по клавишам. Абальденно звучит,зебонутые в ах уе.
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