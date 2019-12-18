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 Заседание подгрупп на переговорах в Минске по Донбассу продолжались более 7 часов, - МИД РБ

В Минске завершилось заседание подгрупп Трехсторонней контактной группы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом соообщает агентство  "Белта".

Как сообщается, заседание подгрупп длилось более семи часов.

При этом издание отмечает, что встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины все еще продолжается.

Напомним, 18 декабря, началось первое заседание ТКГ после встречи лидеров "нормандской четверки". Планировалось, что сегодня обсудят формулу обмена пленными, вопрос полного и всестороннего прекращения огня, а также новые участки разведения сил на Донбассе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 18 декабря  в Минске состоится первая после переговоров в "нормандском формате" встреча Трехсторонней контактной группы

Источник: https://censor.net.ua/n3166174
 
 
 Топ комментарии
 
Шел 2024 год, зебилы продолжали во всем обвинять Порошенко. "Слуги урода" уже обзавелись яхтами и виллами в Италии и не только. До рейса в Ростов/Тель Авив оставались считанные месяцы.
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ДАЙТЕ УГАДАЮ! ДОГОВОРИЛИСЬ ДОГОВАРИВАТСЯ?
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Вести из Кремля: На компьютерах в Кремле и резиденции президента Путина в Ново-Огарево используется устаревшая операционная система Microsoft - Windows XP
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https://www.theguardian.com/world/2019/dec/17/vladimir-putin-still-uses-obsolete-windows-xp-despite-hacking-risk?utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium=&utm_source=Twitter#Echobox=1576591309
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кучму геть.Он не официальное лицо. Вместо него парашенку назначить
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Они сейчас Сивохо назначат. У них всегда есть вариант удивить народ.
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Свыня офшорная за две секунды договаривалась , бо срало под себя , як худоба .
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Шел 2024 год, зебилы продолжали во всем обвинять Порошенко. "Слуги урода" уже обзавелись яхтами и виллами в Италии и не только. До рейса в Ростов/Тель Авив оставались считанные месяцы.
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А как ему было не @сгать, если по фсей срашке бизнес имеет!
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В слове Ху*ло 4 ошибки, но по существу цитаты добавить нечего.
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7 часов и чё ???? согласились отдать границы ЛУГАНДОНИИ ???
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Середину никак не определят . То ли по Днепру , то ли южные области и лугандон .
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Россия агрессор опять на минском спектакле в качестве наблюдателя?.Зеленский,делай больше ракет Зеля -Воздух и гони эту не честь с нашей земли вместе с минскими прихлебателями.
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За это время зелень продала наверное сепаратистам пол-страны.
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Продает-продает, а продать никак не может.
Вам когда уже пи%деть надоест? Или вам за это платят?
Чуть ли не каждый день новый тролль на Цензоре появляется с новой порцией какашек для забрасывания украинской власти.
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