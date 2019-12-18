 Зеленский подписал закон, упрощающий процедуру объединения территориальных общин

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что цель закона - активизация и упорядочение процесса формирования способных территориальных общин.
Как рассказали в ОП, необходимость принятия закона обусловлена тем, что областные советы не всегда вовремя и правильно принимают решения об одобрении перспективных планов формирования территорий общин областей, часто политизируя этот процесс с целью сохранения своего влияния на потенциальных избирателей.
"В результате игнорирования критериев формирования способных территориальных общин областными советами одобряются перспективные планы формирования территорий общин, которыми предусматривается возможность образования объединенных территориальных общин, способны оказывать жителям качественные и доступные публичные и другие услуги", - пояснили в ОП.
Закон дополняет перечень условий добровольного объединения территориальных общин требованием об осуществлении этого процесса в соответствии с перспективными планами формирования территорий общин АР Крым и областей.
Напомним, закон по упрощению процедуры утверждения перспективных планов формирования территорий общин Автономной Республики Крым и областей" № 348-IX украинский парламент принял 5 декабря 2019 года.
Напомним, по состоянию на 10 ноября 2019 года в Украине сформированы 1002 объединенные территориальные громады. В них проживает более 11 миллионов человек.
https://youtu.be/eUe2qW61I3A
Это единственный независимый журналист,парашенко тут ни при чем.
А в цей час місцева влада жаліється, що гроші, які в них ще недавно були тепер в "Києї"
Депутаты Европейского парламента высказывают мнение, что введение института префектов, как это предусмотрено законопроектом президента Украины Владимира Зеленского о внесении изменений в Конституцию в части самоуправления, может угрожать самой децентрализации.
Такое мнение прозвучало в среду в Страсбурге в рамках заседания парламентского Комитета ассоциации Украина-ЕС.
Об этом передает «Интерфакс-Украина».
В частности, докладчик по Украине, депутат от группы европейских народников Михаэль Галер (Германия) считает, что система префектов «не должна противостоять децентрализации и не должна быть направлена на создание вертикали власти, о которой нам известно из других мест».
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«Я надеюсь, что я ошибаюсь в этом отношении, но я настоятельно рекомендую коллегам (депутатам Верховной Рады Украины) перед тем, как быстро принять конституционные поправки, провести глубокое обсуждение.
Конституция - это не то, что меняется за очень короткий промежуток времени.
Это мой совет и обращение - глубоко рассматривать любые изменения в Конституцию», - призвал он присутствующих из Украины парламентариев.
В противном случае, такие действия «могут повернуть вспять» уже проделанные реформы, что «не будет выглядеть хорошо».
«Я надеюсь, что учреждение института префектов не противоречит или делает децентрализацию своего рода вышедшей из употребления.
Так не должно быть. Децентрализация и самоуправление на местном уровне важны для того, чтобы люди получили результаты реформы», - добавил Галер.
Вице-президент делегации ЕП в Комитет ассоциации, депутат от группы зеленых Виола фон Крамон в свою очередь назвала предложение ввести институт префектов «очень опасным развитием».
«Я категорически против этого, потому что я вижу, что успех децентрализации может быть в опасности.
Я против этой исполнительной власти на уровне области», - заявила она.
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Фон Крамон также подчеркнула, что «не видит необходимости спешить с этими конституционными изменениями».
«Я бы хотела видеть соответствующую процедуру, но (не хотела бы видеть) никакой исполнительной власти из офиса президента в регионы.
Потому что это демобилизует, децентрализует самоуправление», - уверена политик.