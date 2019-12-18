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Все про:взятка (4811) Днепропетровщина (1437) Нацполиция (10590) правоохранительные органы (700)

 Замначальника отделения полиции Марганца вымогал 1,5 долл. взятки за возврат автомобиля. ФОТО

Заместителю начальника Марганецкого отделения полиции Днепропетровской области объявлено о подозрении за вымогательство и получение взятки. За 1,5 тысячи долларов полицейский пообещал местной жительнице вернуть отобранный у нее автомобиль и не фальсифицировать уголовное производство.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Замначальника отделения полиции Марганца вымогал 1,5 долл. взятки за возврат автомобиля 01

В Днепропетровское управление Департамента внутренней безопасности НПУ обратилась жительница города Марганец. 22-летняя заявительница пожаловалась на отдельных сотрудников полиции города, которые безосновательно отобрали у нее только что купленный автомобиль и пригрозили привлечь к уголовной ответственности за сбыт наркотиков. За возврат транспортного средства и избежание фальсификации дела заявитель должна была отдать 1,5 тысячи долларов..

Правоохранителями была задокументирована причастность к противоправным действиям отдельных сотрудников Марганецкого ОП, среди которых - один из заместителей начальника городской полиции.

Смотрите: Полицейский с братом требовали $4 тыс. взятки у студентов во Львове, - ГБР. ФОТОрепортаж

36-летний капитан полиции во время встречи с заявительницей вернул ему документы на автомобиль, сообщив место его нахождения, и согласился уменьшить сумму взятки до тысячи долларов. Девушка выполнила все условия полицейского и передала ему деньги.

Оперативники внутренней безопасности НПУ, Управление Службы безопасности Украины и следователи ГБР провели санкционированные обыски по адресам, связанным с фигурантами дела, и в административном здании полиции Марганца. Заместителю начальника отделения полиции вручено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины. Продолжаются следственные действия в отношении других сотрудников подразделения полиции. 

Смотрите: Следователь полиции в Киеве задержан за взятки при возвращении гражданам автомобилей, - СБУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3166171
 
   
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Исправьте заголовок, а то смешно получается.
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В Киеве точно такая же сумма, 1500 дол., требуют в каждом случае, чтобы начались серьезные поиски угнанного автомобиля. А иначе, - показывает следователь на заваленный стол бумагами, - будешь ждать еще лет пять, пока разгребу остальные дела. Увы... Реформы только на бумаге. Нас опять обманывают. А негодяи потихоньку (миллионами в год!) богатеют и вывозят награбленное в теплые страны.
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Сколько лет делал реформы Ли Куан Ю? На сколько процентов больше был рост ВВП в Грузии при Саакашвили по сравнению с соседними Азербайджаном и Арменией?
Что такое реформы? Кто воплощает в жизнь реформы?
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для кримінальної відповідальності досить.
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Не досить. Треба 192 грн і більше, але адвокатові це знати необов'язково
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Это по краже. По взятке может быть иное число))
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та він не знає...крадіжку переплутав і то з цифрою наплутав.
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Машаній, а відкрий таємницю, що за цифра 192 грн?
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Машаній, ну давай же!
бо я скажу, що ст. 368 КК мінімальний розмір не встановлює...
тут може бути застосована малозначність, і то не факт, залежить від конкретних обставин справи.
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а Что не так в г.Марганце? это 10 минут на машине от Никополя.
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1,5 долл. взятки за возврат автомобиля. мало хотя бы 2 бакса)))))))))
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*Двушка * ..раритет ..Хай центами краще бере ! Замначальника отделения полиции Марганца вымогал 1,5 долл. взятки за возврат автомобиля - Цензор.НЕТ 8666
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1,5 долл+натура, причому долари щоб було за що поторгуватися
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Это нормально . Когда полицию содержит Аваков . По минимуму .
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Судя по заголовку, он просил всего лишь Стопарь водки. 😀😀😀А его визави оказался редкостным Жлобом.😀😀😀😀😀
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Може, на цигарки мужику не вистачало... Або після вчорашнього сурми горять - треба було терміново узяти пиваса...
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Даже путлер в своё время оценил дамочек как 10 долларовых шлюх, а вы тут замначальниа полиции совсем в дешёвку какую-то записали
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В цьому є елемент бласфемії та сатанік еротики Замначальника отделения полиции Марганца вымогал 1,5 долл. взятки за возврат автомобиля - Цензор.НЕТ 4764 Замначальника отделения полиции Марганца вымогал 1,5 долл. взятки за возврат автомобиля - Цензор.НЕТ 5792
А ось тут вже краще вимкнути уяву... бо цицьками по макітрі - це хард порн )))))))))))

Замначальника отделения полиции Марганца вымогал 1,5 долл. взятки за возврат автомобиля - Цензор.НЕТ 2600
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Слабак ! И автомобиль не отжал и с баблом пролетел да и наркота пропала- ушла как вещдок. А звякнул бы Авакову с предложением отстегнуть 146% от 1.5К то и повышение по службе не обломилось бы.
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Замначальника отделения полиции Марганца вымогал 1,5 долл. взятки за возврат автомобиля
шо ето за взятка в полтора доллара?
стыдоба...
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Нічого дивного аваківська падаль у вигляді поліції деградує шаленими темпами..замість реформи маємо лайно в формі..і та по всій Україні. Садасти, хабарники, вбивці, шахраї при міністрі Авакові наплодили цю установу
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зато взятку в особо крупном размере не пришьют
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Як би за 1,5$ був би ідеал, а 1500$ - частка по вертикалі на кішеню хенералів.
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Марганец ?!! вкатите мусорам клизму из марганцовки !! ))
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