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 Политика Украины
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Все про:Крым (22190) ООН (2900)

 Генассамблея ООН поддержала резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях оккупации

Генеральная ассамблея ООН поддержала внесенный украинской стороной проект резолюции о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает посольство Украины в ООН в твиттере.

Как сообщается в микроблоге посольства в соцсети Twitter, в поддержку резолюции проголосовало 65 стран, 23 выступили против.

В поддержку резолюции выступили, в частности, страны ЕС, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Швейцария, Япония, Израиль, Молдова, Грузия, Черногория, Албания, Северная Македония,

Против, кроме РФ, проголосовали Китай, Индия, Беларусь, Сербия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Армения, КНДР, Венесуэла, Сирия.

Большинство стран воздержались – всего 83. В их числе Босния и Герцеговина, Ливия, Египет, Иордания, Ирак, Бразилия, Мексика, Монголия, Пакистан, Южная Корея, Южная Африка, Таиланд, Индонезия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генассамблея ООН сегодня рассмотрит резолюцию по Крыму

Генассамблея ООН поддержала резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях оккупации 01

Источник: https://censor.net.ua/n3166170
 
   
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Комітет Сенату США схвалив "санкції з пекла" проти Росії
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Все регрессивное человечество во главе с паРашей.
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Щас петяботы начнут примазаться к Зеленскому и визжать шо це зробили вони разом)))
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Комітет Сенату США схвалив "санкції з пекла" проти Росії
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*****, паходу, скажет кацапам, што это, ****, **********************... Генасамблея ООН підтримала резолюцію про захист прав людини в Криму в умовах окупації - Цензор.НЕТ 5639
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РЕЗОЛЮЦИЮ О ЕГО СТАТУСЕ УЖЕ ДАВНО ПРИНЯЛИ
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успАкойся кацап

Аркадий Бабченко
3 ч. ·

А перепись идиотов удалась на славу, однако. Есть такая ольгинская продукция, Лев Щаранский называется. Раньше на этом аккаунте работал человек, который знал свое дело более тонко. А теперь то ли финансирование урезали, то ли еще что - в общем, женщину с этой луцезаправки вынули и посадили какого-то ДБЛ БЛД. И вот большого ума товарищ уже вторые сутки носится по интернету с писаной торбой о том, что Бабченко выгнали из Израиля.
Херово работаете, ребят. Очень херово.
За что вам Пригожин только деньги платит.
Я бы на его месте уже ******* вас начал.
Очень плохо. Очень.
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Щас петяботы начнут примазаться к Зеленскому и визжать шо це зробили вони разом)))
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Нет, это Зе во время 4-го съе*а от военкома взял хороший разбег в 2014 и добежал аж до Мацквы штаб-квартиры ООН и подал там проект резолюции.
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а есть хоть одна подписанная Зеленским повесточка, от которой он якобы сбежал? Генасамблея ООН підтримала резолюцію про захист прав людини в Криму в умовах окупації - Цензор.НЕТ 1069если бы таковая имелась, то вы порохоботы орали бы об этом во все горло полгода назад, но видимо таковой нет. Повестка в военкомат дается ВСЕГДА под личную роспись, ни мамы, ни папы, ни бабушки, ни соседа дяди Тараса, а только и только под личную роспись! Повестка, которую закидывают в почтовый ящик или оставляют в проемах двери, отправляется в мусорку Генасамблея ООН підтримала резолюцію про захист прав людини в Криму в умовах окупації - Цензор.НЕТ 1069так что не надо брехать соевый
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Вы так смело кинулись "обличать брехню"... Чувства юмора у Вас ноль, а ума еще меньше.
1. Где я писал про подпись?
2. Зеле звонила мать в прямом эфире по поводу повестки и Зе гордо заявил ""Ну а что делать, я военнообязанный. Если надо - пойду воевать", Больше читайте здесь:
https://tsn.ua/ru/glamur/vladimiru-zelenskomu-prishla-povestka-v-armiyu-355841.html
Потому что это очень нравится избирателям. А сам втихаря думал "Подписи нет - пускай вместо меня другие идут служить". Эту часть закона и он и Вы отлично изучили, а то, что военнообязаный обязан становиться на воинский учет по месту фактического проживания и он и Вы забыли. Почему-то.
3 Зе заявлял, что с начала конфликта не был в России, но "Схемы" установили, что минимум 4 раза в 2014 Зе был в Москве. Брехло он. Нет ему веры.
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а кто вообще такие эти схемы? Генасамблея ООН підтримала резолюцію про захист прав людини в Криму в умовах окупації - Цензор.НЕТ 4546 ну допустим даже был Зеленский в России в 2014. А кто его выпустил туда, а? не погранцы ли петины?Генасамблея ООН підтримала резолюцію про захист прав людини в Криму в умовах окупації - Цензор.НЕТ 6950 Генасамблея ООН підтримала резолюцію про захист прав людини в Криму в умовах окупації - Цензор.НЕТ 4546А знаешь что будет за нарушение воинского учета? Огромный штраф аж в 500 гривен
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А,как же без пети.Он даже перед выборами о крыме вспомнил
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..быстрее бы уже до большой порки дело бы пошло...до эмбарго на торговлю например..одни озабоченности бл..... Генассамблея ООН поддержала резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях оккупации - Цензор.НЕТ 1858...
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эмбарго на транзит газа? так в чем дело?
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...баллонами в рюкзаках носить будете скоро или в презервативах через Бацка-стан по воздуху, если он такое позорище еще и разрешит, ...а так свой конец трубы себе в анус и качайте)))..
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Вангую, что против проголосовали:
1. *********
2. Белоруссия
3. Казахстан,
4. Армения
.... Науру, Зимбабве, Венесуэла, Куба, Никарагуа....
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Все регрессивное человечество во главе с паРашей.
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Со стороны Воронежа ничего не слыхать, хто в курсе ???
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Лучшие умы Воронежа бьются на загадкой "Почему ядерная бомба всегда попадает точно в эпицентр?"
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Крым сам выбрал себе кбэшный ГУЛАГ,в концлагере жить не запретишь.Рюсский мир аднака
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Цап-царапыч всея рюсскай помойки скоро дуба вреже,найдут очередного двойника.Путлер вечен.
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За Крым мы будем воевать . Не одну войну Московия там не выиграла . . Заселяйтесь Москали .
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Сами отдадут. Зачем сынами и дочерьми Украины жизнями разбрасываться.
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Берите пример с китая. Россияне им сами сибирь отдают.
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Виталий Портников
7 ч. ·

Зеленський задовольнив свою безглузду примху за наш з вами рахунок. Зустрівся з Путіним. Переконався, що закінчення війни ніяк не пов'язане з особистою зустріччю з Путіним. І тепер виживання нашої країни буде залежати від того, чи готовий він це прийняти і зрозуміти.
Якщо готовий - тоді йому доведеться переоцінити і перспективи власного президентства, і перспективи власного життя. Усвідомити, що він - президент країни, яка чинить опір агресору. І що запорука хоча б відносного миру - продовжувати чинити опір, а не "просто перестати стріляти".
А якщо не готовий - тоді він продовжить піддаватися на шантаж, виконувати путінські «хотілки», тільки щоб ще раз зустрітися з російським президентом і спробувати його причарувати і умовити. І з кожним новим виконанням нової путінського умови Україна буде наближатися все ближче до прірви.
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Странно что Индия попала в один список с невменяемыми...
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Та не перший раз.
По Криму голосует всегда против.
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Зеленский, что же ты делаешь? При Порошенко такого не было
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"...при Лолите от Украины потребовали ..." - "при Лолите требованием Украины было преподавать украинский язык в младших классах школ Крыма"
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Ось ці країни фактично голосували проти територіальної цілісності України -Вірменія, Білорусь, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Еретрії, Гвінея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М'янма, Нікарагуа, Філіппіни, Росія, Сербія, Судан, Сирія, Уганда, Венесуела та Зімбабве.
А з деякими з цих країн є чинні договори про дружбу та стратегічне партнерство,чому так?
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Тому, що у них є точно такі ж договори із кацапами і ці договори їм дорожчі...
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