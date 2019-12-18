 Генассамблея ООН поддержала резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях оккупации

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает посольство Украины в ООН в твиттере.
Как сообщается в микроблоге посольства в соцсети Twitter, в поддержку резолюции проголосовало 65 стран, 23 выступили против.
В поддержку резолюции выступили, в частности, страны ЕС, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Швейцария, Япония, Израиль, Молдова, Грузия, Черногория, Албания, Северная Македония,
Против, кроме РФ, проголосовали Китай, Индия, Беларусь, Сербия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Армения, КНДР, Венесуэла, Сирия.
Большинство стран воздержались – всего 83. В их числе Босния и Герцеговина, Ливия, Египет, Иордания, Ирак, Бразилия, Мексика, Монголия, Пакистан, Южная Корея, Южная Африка, Таиланд, Индонезия.
Аркадий Бабченко
3 ч. ·
А перепись идиотов удалась на славу, однако. Есть такая ольгинская продукция, Лев Щаранский называется. Раньше на этом аккаунте работал человек, который знал свое дело более тонко. А теперь то ли финансирование урезали, то ли еще что - в общем, женщину с этой луцезаправки вынули и посадили какого-то ДБЛ БЛД. И вот большого ума товарищ уже вторые сутки носится по интернету с писаной торбой о том, что Бабченко выгнали из Израиля.
Херово работаете, ребят. Очень херово.
За что вам Пригожин только деньги платит.
Я бы на его месте уже ******* вас начал.
Очень плохо. Очень.
Мацквыштаб-квартиры ООН и подал там проект резолюции.
1. Где я писал про подпись?
2. Зеле звонила мать в прямом эфире по поводу повестки и Зе гордо заявил ""Ну а что делать, я военнообязанный. Если надо - пойду воевать", Больше читайте здесь:
https://tsn.ua/ru/glamur/vladimiru-zelenskomu-prishla-povestka-v-armiyu-355841.html
Потому что это очень нравится избирателям. А сам втихаря думал "Подписи нет - пускай вместо меня другие идут служить". Эту часть закона и он и Вы отлично изучили, а то, что военнообязаный обязан становиться на воинский учет по месту фактического проживания и он и Вы забыли. Почему-то.
3 Зе заявлял, что с начала конфликта не был в России, но "Схемы" установили, что минимум 4 раза в 2014 Зе был в Москве. Брехло он. Нет ему веры.
1. *********
2. Белоруссия
3. Казахстан,
4. Армения
.... Науру, Зимбабве, Венесуэла, Куба, Никарагуа....
7 ч. ·
Зеленський задовольнив свою безглузду примху за наш з вами рахунок. Зустрівся з Путіним. Переконався, що закінчення війни ніяк не пов'язане з особистою зустріччю з Путіним. І тепер виживання нашої країни буде залежати від того, чи готовий він це прийняти і зрозуміти.
Якщо готовий - тоді йому доведеться переоцінити і перспективи власного президентства, і перспективи власного життя. Усвідомити, що він - президент країни, яка чинить опір агресору. І що запорука хоча б відносного миру - продовжувати чинити опір, а не "просто перестати стріляти".
А якщо не готовий - тоді він продовжить піддаватися на шантаж, виконувати путінські «хотілки», тільки щоб ще раз зустрітися з російським президентом і спробувати його причарувати і умовити. І з кожним новим виконанням нової путінського умови Україна буде наближатися все ближче до прірви.
Уже в Сенате против санкций.
Нада быстрее посла назначать!
По Криму голосует всегда против.
А з деякими з цих країн є чинні договори про дружбу та стратегічне партнерство,чому так?