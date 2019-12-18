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Все про:Македония (60) безвизовый режим (1417)

 Украина подписала соглашение о безвизе с Северной Македонией

Украина подписала соглашение об упрощении визового режима с Северной Македонией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц в Twitter.

"В Северную Македонию без виз уже на постоянной основе: отменено как кратко-, так и долгосрочные (иммиграционные) визы", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Северная Македония одобрила безвизовый режим с Украиной

Согласно документу, граждане Украины смогут посещать Северную Македонию без виз в течение 180 дней при условии, что одно пребывание не будет превышать 90 дней подряд.

Также отменяются долгосрочные визы на пребывание в стране более 90 дней с целью учебы, трудоустройства, воссоединения семьи и иммиграции, но граждане смогут оформлять долгосрочные визы других категорий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Монголия подписали соглашение о безвизе. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3166169
 
   
 Топ комментарии
 
А я, блин, всю жизнь мечтал побывать, именно, в Южной Македонии. Какой облом!...
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Люто плюсую . Чим більше буде відкритих країн , тим менше людей поїде в закриті , які зберігають візовий режим і досі . І ті , з часом теж скасують візи . Світ стає глобальним , візи - це анахронізм . Ну хіба що для кацапів вони потрібні . А людям вони не потрібні .
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А я, блин, всю жизнь мечтал побывать, именно, в Южной Македонии. Какой облом!...
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Так южная - це в Греції, там давно вже безвіз))))
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Повірте знайдеться 10% довбойобів ( ті що голосували за комуністів і жопоблрк) які туди поїдуть, робити-жити...
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І їх там приймуть як гамериканських шпійонів у тюрму...
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.....сегодня сдал док. на паспорт , будет готовый 22 сичня , но в МАКЕДОНИЮ не еду , не хоца !!!! поеду в ПАРИЖ там есть нефтяная вышка в центре города , мечтал с детства с неё ПЛЮНУТЬ !!!
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Бывал я в ваших парижах - ничего интересного там нет. Ну телевышка эта торчит в центре, а толку? Негров, арабов - море! В палатках живут вдоль автострады. Вот Ницца - другое дело. Особенно если зимой приехать. Всё зеленое кругом, птички поют, цитрусовые на улице растут. Красота!
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да ???((((( ну тогда остается ее только ОБОССАТЬ ((((( и уехать в Цюрих !!!
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Вот это идея! Только там людей много обычно и она ограждена по периметру. Проклятые буржуины ну кругом простой народ обложили, даже нассать на эту телебашню не получится!
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Та с израилем вроде тоже безвиз, но писало шо пинают оттудова только так, прям в аэропорту(наверное продав перед этим сувениров и накормив бутербродами по 20 баксов)))
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80% взрослого населения Украины не поедет, нищие к сожалению, а хотелось бы посмотреть, как Европа живёт.
Когда Германия объединилась бабушка приехала к внуку погостить, который там на работу устроился, зашла в магазин колбас, а там 254 вида разных колбас, бабка так и грохнулась потеряв сознание, когда очнулась, все плакала и приговаривала, мы же их победили. А у нас все было по талонам, готовили к развалу СССР.
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Не знаю, чи 80%, але за цей рік у Туреччину злітали 1,5 млн. туристів і ще мільйон в Єгипет... За минулий рік - теж десь такі самі цифри.

А ще ж купа народу їздила відпочивати у Чорногорію, Хорватію, Грецію, Болгарію і тд ітп...
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Чета кацапов вспучило. Немножко обидно да, что только Беларусь и Северная Корея. Негечо вам там делать долбоклюям.
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Люто плюсую . Чим більше буде відкритих країн , тим менше людей поїде в закриті , які зберігають візовий режим і досі . І ті , з часом теж скасують візи . Світ стає глобальним , візи - це анахронізм . Ну хіба що для кацапів вони потрібні . А людям вони не потрібні .
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