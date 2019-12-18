 Украина подписала соглашение о безвизе с Северной Македонией

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц в Twitter.



"В Северную Македонию без виз уже на постоянной основе: отменено как кратко-, так и долгосрочные (иммиграционные) визы", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Северная Македония одобрила безвизовый режим с Украиной

Согласно документу, граждане Украины смогут посещать Северную Македонию без виз в течение 180 дней при условии, что одно пребывание не будет превышать 90 дней подряд.



Также отменяются долгосрочные визы на пребывание в стране более 90 дней с целью учебы, трудоустройства, воссоединения семьи и иммиграции, но граждане смогут оформлять долгосрочные визы других категорий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Монголия подписали соглашение о безвизе. ФОТО