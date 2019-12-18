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Все про:Нацполиция (10590) Антоненко Андрей (20)

 Полиция обнародовала подробности выноса мины из квартиры, в которой жил подозреваемый по делу об убийстве Шеремета Антоненко. ВИДЕО

Перед обыском в квартире подозреваемый по делу об убийстве Шеремета Антоненко попросил брата жены вынести из помещения мину.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В рамках расследования уголовного производства правоохранители получили информацию о том, что подозреваемый попросил забрать из шкафа пакет.

Полицейские установили хронологию событий: воспользовавшись своим правом позвонить адвокату, Андрей Антоненко в 15:10 прислал сообщение неизвестному лицу с просьбой забрать пакет в шкафу, в 15:12 написал пост в социальной сети о своем задержании, а в 15:14 позвонил родственнику, чтобы удостовериться, что он забрал вещь из квартиры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это все ложь! Полная", - Антоненко прокомментировал обвинения в убийстве Шеремета. ДОКУМЕНТ

13 декабря 2019 г. следователи провели неотложные следственные действия. В результате во время обыска в офисе, который расположен на первом этаже дома, где жил подозреваемый, обнаружили предмет, похожий на противопехотную мину МОН-50.
Очевидцы в своих объяснениях указали, что сосед с третьего этажа (брат жены Антоненко, проживающий совместно с ним) оставил на хранение предмет, назвав его роутером. Указанный предмет был спрятан в купюроприемник терминала.

"Назначена комплексная экспертиза, в том числе молекулярная", - говорится в сообщении.

Также читайте: Подозреваемый по делу об убийстве Шеремета Антоненко был вынужден отказаться давать показания следствию, - адвокаты

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Читайте: "Срочно иди в квартиру и забери оттуда эту зеленую штуку", - Аваков рассказал, что Антоненко во время задержания поручил вынести из квартиры мину

Источник: https://censor.net.ua/n3166166
 
   
 Топ комментарии
 
А подробности того как полиция заносила мину в квартиру когда опубликуют?
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А если у меня дома будет винтовка, значи ли это, чтоя убил Кеннеди?
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Мені от ще що цікаво. Як слідство пояснить, що підозрювані розібрали міну направленої дії, щоб зробити міну направленої дії.

Напуркуа такі танці з бубном?
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Я думаю все себе представляют шо такое купюроприёмник?
Как туда можно спрятать мину? Да ещё и учитывая шо банкомат вообще то принадлежит банку и как то защищён от взлома.
Полная бредятина!
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сразу видно кто не смотрел видео, но рассуждает о нем
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Не смотрел.
У меня почему то не показыаает.

Но основываясь на тексте полная куйня!
Даже если он вынес мину, на×√я её ныкать в банкомате азбирая и собирая устройство рискуя попасться охране банка или быть замеченным посторонними не говоря уже о том шо надо знать как это сделать вместо того что бы просто выбросить её?
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Это был тестовый образец, который стоял в офисе где трудился этот брат жены и с которым колдовали программеры и техники.
А вот про то, почему не просто выкинуть-прикопать улику, это конечно вопрос.
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Ну это просто чушь уже пошла.
Очень надежное место где можно спрятать мину.
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Тестовый банкомат над которым колдует группа людей.
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Значит поехали.
После задержания Антоненко сделал один телефонный звонок своему адвокату.
Сообщение брату писали мента.
Запись разговора склейка.
Брат думал что выполняет просьбу Антоненко.
В пакете подброшенном ментами пеовоначально была не мина,а какой то другой предмет ( предположительно какой то носитель информации) поэтому брат был уверен что прячет какую то информацию.

Поскольку ключи от банкомата были только у "свидетеля" он соучастник подставы.
Потом предмет который принес брат подменили на мину.

Это все косвенные улики подтверждающие подставу.
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"Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать."(с)

Главный аргумент авякина.
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Загалом, як на мене то вбогішого й безмозкішого шоу не уявити!!! Цікаво,було дивитися,як,армянський бовдур робить дурнями присутніх
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Це стало зрозуміло трохи пізніше, коли деталі притягнутого за вуха звинувачення стали відомі.
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Бо вони звикли до овощєй, здається.
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Даже наличие мины, даже если допустить что она его, не делает Рифа убийцей Шеремета.
А вот истошная медиа-раскрутка истерии про "мину" только доказывает что больше у них ничего нет. Просто тупо схватили первого попавшегося и ваяют с него террориста. Точно так же кацапы в Крыму лепили террористов из Сенцова и Балуха.
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Міну зробили головним винуватцем!!! Я кажу не підорваний устрій, а гіпотетичну міну,сумнівного походження...
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Це вже стає прикметою лажі від поліції. - якщо загинув на мітингу проти продажу землі наголошують що "тричі-судимий". Тут доказів вйок - беруть на горло криками про монку.
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Знаю одного гарного детектива,й той літературний - Шерлок Холмс!... Інші паразитують на існуванні інституції й небажанні оточуючих визнати,що сприймають бажане за Дійсність.Люди бажають вірити !!!
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Режим ЗЕсепаров специально, осознано шьёт дело ЗЕлёными нитками против АТОшников, волонтёров.
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среди волонтеров есть немало кто сколотил состояние на пожертвах, а среди атошников много криминалитета и людей с повернутой психикой. Не надо лепить из них святош.
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Пшло на..х, ольгинское чмо. Здесь речь идет о конкретном человеке, а не о том образе, который из него пытаются слепить
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А среди сепаров все святые да?? Почему сепаров вообще не трогают??? Ах да..Ефремова же выпустили..
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Не думав, що колись тобі лайкну, Олеже
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Всё это доказательство говорит только о том,
что Антоненко участвовал в незаконном обороте оружия
(как впрочем большинство волонтеров) и возможно торговал им...
...и если пошарить по сусекам, то у многих участников АТО
можно найти подобные "сувениры" некоторые даже сами
не понимаю зачем они их тащат домой...
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Сейчас такое время шо кулемет припрятанный в яру под смерекой будет совсем не лишним..
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Ты смотри, сколько "прокуроров" повылазило. "Антоненко участвовал в незаконном обороте оружия(как впрочем большинство волонтеров) и возможно торговал им..." Прямо готовое обвинение. Поліція оприлюднила подробиці виносу міни з квартири, в якій жив підозрюваний у справі про вбивство Шеремета Антоненко - Цензор.НЕТ 758
Давай пи...дуй в суд со своими высерами. Там уже не знают, что делать с бредом Собакова и Антонины, а ты им новую порцию дерьма на лопате принесешь. Вот они обрадуются)))
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Самое интересное шо многие из этих обвинителей и разоблачителей волонтёров строчат под левыми не украинскими флажками...
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Serg Marco с Андрій Антоненко.
4 ч. ·

Даже после брифинга в МВД на котором прямо сказали что доказательств по Рифу/Юле/Яне нет, некоторые упоротыши продолжают бегать с информацией что у Рифа изьяли мину.
Давайте я вам обьясню что это за мина.
МВД продемонстрировало макет мины МОН-50. Сам Антоненко как её охарактеризовал по информации озвученной Аваковым? Зеленая штука которую надо забрать из квартиры.
Естественно когда против тебя лепят обвинение из лещенко и палок, то ты наверное захочешь вынести макет мины из дома так как понимаешь что её используют для манипуляций в следствии.
Антоненко судя по всему так предпологал и не ошибся.
Сам Аваков охарактеризовал макет мины как?
"Эта зеленая штука - мина МОН-50 в разобраном состоянии, развинчена крышка, изьята часть тротила (тут Арсен Борисович трошки спистел, этот процесс называется охолощение, так боевая мина становится макетом) и проведены определенные работы. Конечно проведены определенные работы, они всегда проводятся когда переводят боевое оружие в макет.
Так же Аваков заявил что "считает странным что музыкант хранил этот предмет (уже не мину, предмет, угу) у себя дома.
Так вот. Чтоб хотелось сказать.
Кроме того что Антоненко музыкант, он еще военнослужащий Сил Специальных Операций. Макеты мины МОН-50 используются для обучения бойцов. При помощи макетов ССОшников учат ставить различные "растяжки", правильно прицеливать мину (мина имеет прицел и от того насколько правильно она поставлена, зависит сможет ли она поразить цели для поражения которых установлена).
Вывод
Весь этот кипеш с МОН-50 нужен для одного - для информнаброса плебсу, который не видит разницы между учебной МОН-50 и боевой и не знает зачем контрактнику ССО нужен макет боевой мины.
Это информ-атака. Просто для создания негативного образа Рифа. Точно так же как создали негативный образ Яне прокрутив аудиозапись звонка где она сказала что у неё дома "набор сапера". Так же как создали негативный имидж Юле Кузьменко прокрутив диалог о "Градами по Киеву". ССОшник, военный медик и волонтер/десткий кардиохирург спасшая большое количество детских жизней. Против них сделана информатака. Не можем посадить, так хоть очерним, ага.
И знаете что странно. Об этом пишу я, об этом пишет еще ряд блогеров. Но в основном те люди что показательно ходили в футболках "Кто убил Павла Шеремета" показательно держат нейтралитет в этой ситуации. Как будто им уже не особо интересно вдаваться в детали убийства человека, про которого они лили пару лет назад крокодильи слезы.
Как по мне, это не журналисты. Это макеты журналистов. Которые к сожалению продаются так же недорого, как и охолощенные мины МОН-50.
P.S. Ниже я выложил две фотографии. На одной из них Риф лежит на фоне своей экипировки. Эта фотография выложена в его фейсбуке. И на ней вы можете увидеть тот же самый макет МОН-50. Он его не прятал, как видите от посторонних глаз.
На втором фото вы можете увидеть обьявления по продаже макетов МОН-50. Макетов, благодаря которым вы можете оказаться в СИЗО, а генеральный прокурор вас окрестит убийцами еще до решения суда.Поліція оприлюднила подробиці виносу міни з квартири, в якій жив підозрюваний у справі про вбивство Шеремета Антоненко - Цензор.НЕТ 6668Поліція оприлюднила подробиці виносу міни з квартири, в якій жив підозрюваний у справі про вбивство Шеремета Антоненко - Цензор.НЕТ 1100
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Это макет, а не мина.
Для дебилов, которые начнут орать "зачем ему макет": вот фото Антоненко с этой "миной" на официальной (!) странице Командования Сил Спец. Операций ЗСУ (!!!) : https://www.facebook.com/usofcom/posts/2544811499083812
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Антоненко отказался сотрудничать со следствием пока все суды и силовики не станут безгрешными. А как он это определит? Думаю, это означает, что парень как-то таки замазан, но адвокат убедил его, что у следствия не так много улик. Но
==="Назначена комплексная экспертиза, в том числе молекулярная" ===
Будет интересно, если его пальчики окажутся на этой мине. Половина которой чуть не убила бизнесмена.
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Щоб зрозуміти відмову Антоненка від дачі свідчень треба хоч раз побути під слідством мусорів. Будь яке слово, будь який підпис під протоколом вони використають в суді проти підслідного. Краще відмовитись від дачі свідчень.
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Шапошніков спростовує брехню МВС про висновки Бірча, які грунтувались на начебто неповному відео.
Якщо коротко, експертиза від Бірча складена 1 жовтня 2019 р. на 22 сторінках, де він вказав, що усвідомлює, що експертиза буде використана в якості доказу в суді, і він несе кримінальну відповідальність за неправдивість даних у ній.
І тут з'являється МВС і каже, що це неправильна експертиза, тому що було мало відеоматеріалу і вже є більш нова. Серйозно? Вони ж запевняли, що записи отримані у 2016 р. Щось авакян остаточно забрехався..
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Звиздишь, як дихаєшь! Розумію... робота така.
Але вони сядуть.
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Забрехался винторогая постилка кремлёвская...
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Ну допустим мина, 263 статья УК, где явные доказательства убийства?
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А так співав.....
Тихо прийшов...
І находився на довічне.
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Соевые с рускими - братья навек! Одни и те же аргументы - "где вашидоказательства? это не доказательства! вы все врете!"
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