 Полиция обнародовала подробности выноса мины из квартиры, в которой жил подозреваемый по делу об убийстве Шеремета Антоненко. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В рамках расследования уголовного производства правоохранители получили информацию о том, что подозреваемый попросил забрать из шкафа пакет.
Полицейские установили хронологию событий: воспользовавшись своим правом позвонить адвокату, Андрей Антоненко в 15:10 прислал сообщение неизвестному лицу с просьбой забрать пакет в шкафу, в 15:12 написал пост в социальной сети о своем задержании, а в 15:14 позвонил родственнику, чтобы удостовериться, что он забрал вещь из квартиры.
13 декабря 2019 г. следователи провели неотложные следственные действия. В результате во время обыска в офисе, который расположен на первом этаже дома, где жил подозреваемый, обнаружили предмет, похожий на противопехотную мину МОН-50.
Очевидцы в своих объяснениях указали, что сосед с третьего этажа (брат жены Антоненко, проживающий совместно с ним) оставил на хранение предмет, назвав его роутером. Указанный предмет был спрятан в купюроприемник терминала.
"Назначена комплексная экспертиза, в том числе молекулярная", - говорится в сообщении.
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Как туда можно спрятать мину? Да ещё и учитывая шо банкомат вообще то принадлежит банку и как то защищён от взлома.
Полная бредятина!
У меня почему то не показыаает.
Но основываясь на тексте полная куйня!
Даже если он вынес мину, на×√я её ныкать в банкомате азбирая и собирая устройство рискуя попасться охране банка или быть замеченным посторонними не говоря уже о том шо надо знать как это сделать вместо того что бы просто выбросить её?
А вот про то, почему не просто выкинуть-прикопать улику, это конечно вопрос.
Очень надежное место где можно спрятать мину.
После задержания Антоненко сделал один телефонный звонок своему адвокату.
Сообщение брату писали мента.
Запись разговора склейка.
Брат думал что выполняет просьбу Антоненко.
В пакете подброшенном ментами пеовоначально была не мина,а какой то другой предмет ( предположительно какой то носитель информации) поэтому брат был уверен что прячет какую то информацию.
Поскольку ключи от банкомата были только у "свидетеля" он соучастник подставы.
Потом предмет который принес брат подменили на мину.
Это все косвенные улики подтверждающие подставу.
Главный аргумент авякина.
А вот истошная медиа-раскрутка истерии про "мину" только доказывает что больше у них ничего нет. Просто тупо схватили первого попавшегося и ваяют с него террориста. Точно так же кацапы в Крыму лепили террористов из Сенцова и Балуха.
что Антоненко участвовал в незаконном обороте оружия
(как впрочем большинство волонтеров) и возможно торговал им...
...и если пошарить по сусекам, то у многих участников АТО
можно найти подобные "сувениры" некоторые даже сами
не понимаю зачем они их тащат домой...
Давай пи...дуй в суд со своими высерами. Там уже не знают, что делать с бредом Собакова и Антонины, а ты им новую порцию дерьма на лопате принесешь. Вот они обрадуются)))
4 ч. ·
Даже после брифинга в МВД на котором прямо сказали что доказательств по Рифу/Юле/Яне нет, некоторые упоротыши продолжают бегать с информацией что у Рифа изьяли мину.
Давайте я вам обьясню что это за мина.
МВД продемонстрировало макет мины МОН-50. Сам Антоненко как её охарактеризовал по информации озвученной Аваковым? Зеленая штука которую надо забрать из квартиры.
Естественно когда против тебя лепят обвинение из лещенко и палок, то ты наверное захочешь вынести макет мины из дома так как понимаешь что её используют для манипуляций в следствии.
Антоненко судя по всему так предпологал и не ошибся.
Сам Аваков охарактеризовал макет мины как?
"Эта зеленая штука - мина МОН-50 в разобраном состоянии, развинчена крышка, изьята часть тротила (тут Арсен Борисович трошки спистел, этот процесс называется охолощение, так боевая мина становится макетом) и проведены определенные работы. Конечно проведены определенные работы, они всегда проводятся когда переводят боевое оружие в макет.
Так же Аваков заявил что "считает странным что музыкант хранил этот предмет (уже не мину, предмет, угу) у себя дома.
Так вот. Чтоб хотелось сказать.
Кроме того что Антоненко музыкант, он еще военнослужащий Сил Специальных Операций. Макеты мины МОН-50 используются для обучения бойцов. При помощи макетов ССОшников учат ставить различные "растяжки", правильно прицеливать мину (мина имеет прицел и от того насколько правильно она поставлена, зависит сможет ли она поразить цели для поражения которых установлена).
Вывод
Весь этот кипеш с МОН-50 нужен для одного - для информнаброса плебсу, который не видит разницы между учебной МОН-50 и боевой и не знает зачем контрактнику ССО нужен макет боевой мины.
Это информ-атака. Просто для создания негативного образа Рифа. Точно так же как создали негативный образ Яне прокрутив аудиозапись звонка где она сказала что у неё дома "набор сапера". Так же как создали негативный имидж Юле Кузьменко прокрутив диалог о "Градами по Киеву". ССОшник, военный медик и волонтер/десткий кардиохирург спасшая большое количество детских жизней. Против них сделана информатака. Не можем посадить, так хоть очерним, ага.
И знаете что странно. Об этом пишу я, об этом пишет еще ряд блогеров. Но в основном те люди что показательно ходили в футболках "Кто убил Павла Шеремета" показательно держат нейтралитет в этой ситуации. Как будто им уже не особо интересно вдаваться в детали убийства человека, про которого они лили пару лет назад крокодильи слезы.
Как по мне, это не журналисты. Это макеты журналистов. Которые к сожалению продаются так же недорого, как и охолощенные мины МОН-50.
P.S. Ниже я выложил две фотографии. На одной из них Риф лежит на фоне своей экипировки. Эта фотография выложена в его фейсбуке. И на ней вы можете увидеть тот же самый макет МОН-50. Он его не прятал, как видите от посторонних глаз.
На втором фото вы можете увидеть обьявления по продаже макетов МОН-50. Макетов, благодаря которым вы можете оказаться в СИЗО, а генеральный прокурор вас окрестит убийцами еще до решения суда.
Для дебилов, которые начнут орать "зачем ему макет": вот фото Антоненко с этой "миной" на официальной (!) странице Командования Сил Спец. Операций ЗСУ (!!!) : https://www.facebook.com/usofcom/posts/2544811499083812
==="Назначена комплексная экспертиза, в том числе молекулярная" ===
Будет интересно, если его пальчики окажутся на этой мине. Половина которой чуть не убила бизнесмена.
Якщо коротко, експертиза від Бірча складена 1 жовтня 2019 р. на 22 сторінках, де він вказав, що усвідомлює, що експертиза буде використана в якості доказу в суді, і він несе кримінальну відповідальність за неправдивість даних у ній.
І тут з'являється МВС і каже, що це неправильна експертиза, тому що було мало відеоматеріалу і вже є більш нова. Серйозно? Вони ж запевняли, що записи отримані у 2016 р. Щось авакян остаточно забрехався..
Але вони сядуть.
Тихо прийшов...
І находився на довічне.