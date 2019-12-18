 Полиция обнародовала подробности выноса мины из квартиры, в которой жил подозреваемый по делу об убийстве Шеремета Антоненко. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В рамках расследования уголовного производства правоохранители получили информацию о том, что подозреваемый попросил забрать из шкафа пакет.

Полицейские установили хронологию событий: воспользовавшись своим правом позвонить адвокату, Андрей Антоненко в 15:10 прислал сообщение неизвестному лицу с просьбой забрать пакет в шкафу, в 15:12 написал пост в социальной сети о своем задержании, а в 15:14 позвонил родственнику, чтобы удостовериться, что он забрал вещь из квартиры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это все ложь! Полная", - Антоненко прокомментировал обвинения в убийстве Шеремета. ДОКУМЕНТ

13 декабря 2019 г. следователи провели неотложные следственные действия. В результате во время обыска в офисе, который расположен на первом этаже дома, где жил подозреваемый, обнаружили предмет, похожий на противопехотную мину МОН-50.

Очевидцы в своих объяснениях указали, что сосед с третьего этажа (брат жены Антоненко, проживающий совместно с ним) оставил на хранение предмет, назвав его роутером. Указанный предмет был спрятан в купюроприемник терминала.

"Назначена комплексная экспертиза, в том числе молекулярная", - говорится в сообщении.

Также читайте: Подозреваемый по делу об убийстве Шеремета Антоненко был вынужден отказаться давать показания следствию, - адвокаты

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Читайте: "Срочно иди в квартиру и забери оттуда эту зеленую штуку", - Аваков рассказал, что Антоненко во время задержания поручил вынести из квартиры мину