 Разумков посетил в больнице правоохранителей, пострадавших при столкновениях под Верховной Радой 17 декабря

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР, Разумков пожелал правоохранителям скорейшего выздоровления и поблагодарил за службу.

"Хочется, чтобы вы несли службу только в режиме патрулирования и надевали спецэкипировку разве что во время учений. Важно, чтобы в обществе было понимание, что закон - один для всех, и человек в форме следит за выполнением этого закона и заслуживает уважения", - отметил Дмитрий Разумков.

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Напомним, 17 декабря под ВР митинговали против рынка земли. Там произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое журналистов. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.

Митингующие под парламентом установили палатки, что привело к новым столкновениям - есть пострадавшие и задержанные. В полиции позже сообщили, что задержаны наиболее активные участники акции, палатки демонтированы и конфискованы.

Во время массовых акций в центре Киева 17 декабря пострадали 23 сотрудника правоохранительных органов, при этом 12 полицейских и пятеро гвардейцев были доставлены в медицинские учреждения.

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