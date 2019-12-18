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 Разумков посетил в больнице правоохранителей, пострадавших при столкновениях под Верховной Радой 17 декабря

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков посетил в Центральном госпитале МВД полицейских и нацгвардейцев, пострадавших во время столкновений у здания парламента 17 декабря.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР, Разумков пожелал правоохранителям скорейшего выздоровления и поблагодарил за службу.

"Хочется, чтобы вы несли службу только в режиме патрулирования и надевали спецэкипировку разве что во время учений. Важно, чтобы в обществе было понимание, что закон - один для всех, и человек в форме следит за выполнением этого закона и заслуживает уважения", - отметил Дмитрий Разумков.

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Напомним, 17 декабря под ВР митинговали против рынка земли. Там произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое журналистов. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.

Митингующие под парламентом установили палатки, что привело к новым столкновениям - есть пострадавшие и задержанные. В полиции позже сообщили, что задержаны наиболее активные участники акции, палатки демонтированы и конфискованы.

Во время массовых акций в центре Киева 17 декабря пострадали 23 сотрудника правоохранительных органов, при этом 12 полицейских и пятеро гвардейцев были доставлены в медицинские учреждения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3166160
 
 
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Ну, и сейчас же, наверное, помчится проведывать тех, кого мусора утюжили? Разумков посетил в больнице правоохранителей, пострадавших при столкновениях под Верховной Радой 17 декабря - Цензор.НЕТ 3498
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Как же ж задолбал жтот борига пиариться на всём подряд.

Как это не борига? А кто?😉
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Возможно. Я не в курсе.

И вообще парахаботы-камсамольцы каверкают слава.😉
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поблагодарил цепных псов стоящих на охране его Разумковой задницы..
Наверное посоветовал в следующий раз быть пожестче с недовольными... - брать пример с московских ментов...
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Volodymyr Ariev

@VolodymyrAriev

·9 ч

Пам'ятай.те, добре розлючена «біомаса» може загнати до Ростова будь-якого проффесора. Разом з синами.
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Ну это если пиндосы опять 5 лярдов выдадут )))))
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Ноколотые опельсины! Чай с норкотикоми! Пиченьки гасдепы!

Люся, ты? "Я не узнаю Вас в гриме."©
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Именно.
Совершают сатанинские обряды по отыгрыванию.
Замочили мужика и написали что у него сердечеый приступ.
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Какой 2013 год? Тебе крови мало то пошли своего сына.
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вникни в написанное, а потом пиши свое, смысл написанного в том, что скоро оправдают тех, кто в 2013 году убивал протестующих на Майдане
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А слабо региональному выкормышу встретиться с фермерами???
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А Ви раптом не ватник, сєпар... Ато несете всяку хєрню, аля скабєєва - Соловйов...
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А Петр Лексеевич в таких случаях ленточки торжественные резал.
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...подарки на НГ привез, борода из ваты? Разумков посетил в больнице правоохранителей, пострадавших при столкновениях под Верховной Радой 17 декабря - Цензор.НЕТ 9361
Разумков посетил в больнице правоохранителей, пострадавших при столкновениях под Верховной Радой 17 декабря - Цензор.НЕТ 7275
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Зелені, яника беркут+ гроші+ тітушки+ москалі не врятували. А про вас і говорити нема що - ніхто не вийде на захист, хіба пост в фейсбуці напишуть...
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