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 Политика Украины, Экономика
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Все про:госбюджет (721) Гончарук_Алексей (388)

 Есть недопоступления в госбюджет, ряд программ до конца года не будет профинансирован, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук подтвердил информацию о проблемах с выполнением доходной части государственного бюджета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Информация о том, что у нас есть определенные недопоступления в государственный бюджет, это правда. Действительно, определенные программы до конца года не будут профинансированы", - сказал он во время открытия Офиса противодействия рейдерству.

Что касается причин невыполнения доходной части госбюджета, то премьер назвал укрепление гривни, снижение объемов потребления газа, а также "неидеально спроектированный" бюджет на 2019 год.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о Госбюджете-2020

Источник: https://censor.net.ua/n3166156
 
 
 Топ комментарии
 
Это що ж получається,людонькі,Порох крав менше ніж ці прої..али?
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Не подсказывайте. Они и так ноомально всё угандонивают.
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Зато Беня в шоколаде... эпоха бедности для него точно закончилась... и его "программы" финансируются в полном обьеме...
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Кто крадет ест номер . Даже могут тебе премию дать. СООБЩАЙ!
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Так як так, - попєрєдніки не крадуть, а грошей в бюджеті менше ніж було при них?
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Винават "неидеально спроектированный" бюджет на 2019 год."
Источник: https://censor.net.ua/n3166156
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Так скільки конкретно грошей ...іздили?
+ ще тих 8млр. баксів, які раніше крав Порошенко
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Скільки там мільярдів тютюнові компанії не доплатили ?
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Суровые годы уходят (с Порошенко),
За ними другие приходят,
они будут тоже трудны. (с)
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Нелопоступление?
А как же поборотые коррупция и контрабанда?!!
Неужели профит с этого... испарился в неизвестность?
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Не подсказывайте. Они и так ноомально всё угандонивают.
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"Они просто пи...дят наши деньги". Не помню, кто сказал, но точно из новых лиц.😉
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А как жиж ко-ко-корупцийов? А как жиж борыги-мародёры?

Срочно шабуню нарядить в костюм унитаза и отправить пикетировать.
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Зеленое ворье ворует как не в себя...
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Закройте Парашенковские схемы и будет вам счастье.
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Баран это красивое животное и вожак дурных овечек. ТАКИХ КАК ТЫ ИНОСРАНЕЦ. Есть недопоступления в госбюджет, ряд программ до конца года не будет профинансирован, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4911
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Баран... это баран.. тупое животное... точно такое же как ты...
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Попей зеленки зебил... и тебя попустит..
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Не видать вам второго пришествия Петра 2 порохолизы . Новый Год на носу, а вы обещали что уже почти все.
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Зато Беня в шоколаде... эпоха бедности для него точно закончилась... и его "программы" финансируются в полном обьеме...
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А як вы хотели,на смену одного олигарха пришел другой
И так все время
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Это що ж получається,людонькі,Порох крав менше ніж ці прої..али?
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Дуак? Как крал Парашенка , даже Янеку удивительно. Он крал красиво и с пафосом.
Там все по Украински .
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Тобто ти ображаєш усіх українців🤔
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Хоча би того, щоб його за його коментарі не деактивували.
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Да тебе не деактывують дебил. Ты им пидходыш. Есть недопоступления в госбюджет, ряд программ до конца года не будет профинансирован, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5996
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даже коментировать высеры дебила не собераюсь!
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...баранина, ты Трускавецкий экономический заканчивал, походу?
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Ти на кого наїхав? На Арсена Борисовича?
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Вот и угадайте - кому урежут, - Минцифры Нефьодова на зеботов или Минсоц на субсидии Есть недопоступления в госбюджет, ряд программ до конца года не будет профинансирован, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4353
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таке враження що то не його "рук" діяння ...він тільки що з Марса ...розігнали всіх роботяг по европам і дивуються що "денег нет" ...ідіоти ...точніше під ідіотів "косять" ...
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Зе-ворье, "вы или крестик снимите, или трусы оденьте"!
А то, при " ворах и мародерах" денег в бюджете было больше, чем при "новых борцунах с коррупцией".
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единственная надежда на продаж земельки вместе с крепостными..
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а нетушки! Крепостные отдельно!!!
Виш че захотел...!
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ФОПы, сучёнки, виноваты. Зуб даю! Зеленского зуб.😉
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За последние три месяца ФОПЫ стали на грань выживания. Такого пистеца еще не было даже когда доллар был 35грн!
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А в цілому, Ольоша недержавного зразку, молодець!

Я ще не зустрічав, щоб слово "жопа" так оригінально заміщували - " нєдопоступлєнія".
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а мы типа дурочки и не поняли зачем твой чмошник в презы подался...
Есть недопоступления в госбюджет, ряд программ до конца года не будет профинансирован, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6726
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До відома зєлібобів.
Податкова неофіційно просить, наголошую просить заплатити суб'єктів господарської діяльності заплатити податки наперед, ті що мали бути сплачені в 2020 році... Денюх нема.
Так шо чекайте дешевої комуналки, дешевого розмитнення блях, безкоштовної медицини, освіти та багато всього дешевого та безкоштовного.
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а деткам на самокате недавно рассказывал, что пришли умные взрослые к власти - команда профи..., что будущее деток в надежных зе-руках...
Обманул деток то получается...
Дыбилами и ворами оказались эти взрослые...
Есть недопоступления в госбюджет, ряд программ до конца года не будет профинансирован, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6959
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А как же обещанный Лёхой-самокатчиком 40% рост ВВП за 5 лет?
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Т.е походу раньше Порох еще свои докладывал раз выполнялся бюджет, а сейчас пришли честные и не выполняется. 😁 Не сходится что то, да Биомасса?))))
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докирувались керманичи..,и с ОВГЗ догралися..., бюджет в ..опе ," денег нет , но вы держитесь.. " жду не дождусь январь и доляр по 8
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