 Есть недопоступления в госбюджет, ряд программ до конца года не будет профинансирован, - Гончарук

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Информация о том, что у нас есть определенные недопоступления в государственный бюджет, это правда. Действительно, определенные программы до конца года не будут профинансированы", - сказал он во время открытия Офиса противодействия рейдерству.
Что касается причин невыполнения доходной части госбюджета, то премьер назвал укрепление гривни, снижение объемов потребления газа, а также "неидеально спроектированный" бюджет на 2019 год.
Источник: https://censor.net.ua/n3166156
+ ще тих 8млр. баксів, які раніше крав Порошенко
За ними другие приходят,
они будут тоже трудны. (с)
А как же поборотые коррупция и контрабанда?!!
Неужели профит с этого... испарился в неизвестность?
Срочно шабуню нарядить в костюм унитаза и отправить пикетировать.
И так все время
Там все по Украински .
На строительство шоссе ушло несколько месцев, дорога служит подъездом к коттеджному городку "Имение. Жемчужина Италии", где проживает Зеленский. Отметим также, что по новой дороге ездит только президент и его команда, для остальных граждан проезд перекрыт шлагбаумом.
А то, при " ворах и мародерах" денег в бюджете было больше, чем при "новых борцунах с коррупцией".
Виш че захотел...!
Я ще не зустрічав, щоб слово "жопа" так оригінально заміщували - " нєдопоступлєнія".
Податкова неофіційно просить, наголошую просить заплатити суб'єктів господарської діяльності заплатити податки наперед, ті що мали бути сплачені в 2020 році... Денюх нема.
Так шо чекайте дешевої комуналки, дешевого розмитнення блях, безкоштовної медицини, освіти та багато всього дешевого та безкоштовного.
Обманул деток то получается...
Дыбилами и ворами оказались эти взрослые...