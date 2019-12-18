 Есть недопоступления в госбюджет, ряд программ до конца года не будет профинансирован, - Гончарук

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Информация о том, что у нас есть определенные недопоступления в государственный бюджет, это правда. Действительно, определенные программы до конца года не будут профинансированы", - сказал он во время открытия Офиса противодействия рейдерству.

Что касается причин невыполнения доходной части госбюджета, то премьер назвал укрепление гривни, снижение объемов потребления газа, а также "неидеально спроектированный" бюджет на 2019 год.

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