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 "Газпром" подтвердил участие в трехсторонних переговорах по транзиту газа в Берлине 19 декабря, - СМИ

"Газпром" подтвердил свое участие в трехсторонних газовых переговорах с участием представителей Украины и ЕС в Берлине 19 декабря,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил источник в украинском правительстве агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович накануне сообщил, что ожидает по итогам назначенных на 19 декабря переговоров о будущем транзите российского газа по территории Украины в страны ЕС после 2019 года положительного сигнала рынкам и потребителям.

Накануне переговоров он проведет двухстороннюю встречу с министром экономики и энергетики Германии Питером Альтмайером.

Предыдущие политические трехсторонние переговоры состоялись 17 июля 2018 года, 21 января, 19 сентября и 28 октября нынешнего года.

Также читайте: Договоренностей с Россией по транзиту газа пока нет, - "Нафтогаз"

Источник: https://censor.net.ua/n3166154
 
 
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Ещё бы !!! Неустойку и штрафы платить-то не хочется, да, казламордые ??? "Газпром" подтвердил участие в трехсторонних переговорах по транзиту газа в Берлине 19 декабря, - СМИ - Цензор.НЕТ 5549
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Тянут зайця за яйця. Надо будет-вмиг договорятся и подпишут.
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ну а шо?

России грозят дополнительные ограничения со стороны США, которые обещают стать самыми жесткими за всю историю санкционной войны.
Так называемый законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA) в среду был одобрен комитетом Сената США по международным отношениям.
Это значит, что в ближайшее время документ будет рассмотрен Сенатом в полном составе и, с большой долей вероятности, утвержден, передает Bloomberg.
При этом сроки голосования в Сенате пока не определены, так как лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконелл не поддерживает ужесточение санкций и может намеренно затягивать процесс.
Законопроект DASKA называют проектом «санкций из ада», так как он предусматривает ограничения против нового суверенного долга России, против политических деятелей, «олигархов» или их семей, санкции против российских банков, поддерживающих «вмешательство РФ» в выборы за рубежом, и меры против энергетического сектора.
Особое место в законе уделяется санкциям за «агрессию» России против Украины.
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интересно смотреть изменения в риторике ракацапов..
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пока не отдадут деньги по суду или не сделают 40% скидку шлите на йюх этих хитров-ых
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Надеюсь, договорятся полюбовно. Без дешёвого кацапского газа ни о каком снижении тарифов не может быть и речи.
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Гибридная война она такая. Старая любовь она навсегда.
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