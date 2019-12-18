 Нардеп от "СН" Вагнер хочет взять на поруки фигурантку дела об убийстве Шеремета Дугарь

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.



"Решила взять на поруки Яну Дугарь, боевого медика 25-й бригады Десантно-штурмовых войск. Яна, рискуя своей собственной жизнью, спасла десятки жизней наших защитников. Украина отметила работу Яны государственными наградами. Такие люди, как Яна Дугарь, имеют полное право на уважение и защиту от общества", – написала она.



По мнению нардепа, суд должен отметить Дугарь меру пресечения в виде домашнего ареста.



"Дугарь – сирота. У нее нет ни ресурсов, ни возможностей влиять на следствие. Дугарь – порядочный человек. Она не будет уклоняться от следствия. Дугарь – защитник Украины. Защитники Украины не изменяют своему государству, покидая его в тяжелые времена", – добавила Вагнер.





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Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".