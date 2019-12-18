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 Нардеп от "СН" Вагнер хочет взять на поруки фигурантку дела об убийстве Шеремета Дугарь

18 декабря народный депутат от "Слуги народа" Виктория Вагнер заявила, что решила взять на поруки Яну Дугарь, которая является подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

"Решила взять на поруки Яну Дугарь, боевого медика 25-й бригады Десантно-штурмовых войск. Яна, рискуя своей собственной жизнью, спасла десятки жизней наших защитников. Украина отметила работу Яны государственными наградами. Такие люди, как Яна Дугарь, имеют полное право на уважение и защиту от общества", – написала она.

По мнению нардепа, суд должен отметить Дугарь меру пресечения в виде домашнего ареста.

"Дугарь – сирота. У нее нет ни ресурсов, ни возможностей влиять на следствие. Дугарь – порядочный человек. Она не будет уклоняться от следствия. Дугарь – защитник Украины. Защитники Украины не изменяют своему государству, покидая его в тяжелые времена", – добавила Вагнер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мой муж погиб под Иловайском не для того, чтобы я амнистировала его убийц, - нардеп от СН Вагнер о том, почему не поддержала закон о спецстатусе Донбасса

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Также на Цензор.НЕТ: Защита супругов Грищенко требует от МВД опровергнуть слова об их причастности к убийству Шеремета. ДОКУМЕНТ

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3166151
 
   
 Топ комментарии
 
Співчуваю зебілам, у яких зараз мізки закиплять...😀
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А у них там всі плани ситуативні. Котяться, як дурень згори.
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Почався піар від СН. Я не здивуюся, якщо Яна Дугарь не просила цю Вагнер взяти її на поруки.
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Сама решила или серватерия щели начала пытаться делать мину при плохой игре Нардеп от "СН" Вагнер хочет взять на поруки фигурантку дела об убийстве Шеремета Дугарь - Цензор.НЕТ 1219
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А у них там всі плани ситуативні. Котяться, як дурень згори.
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скорее у придатка к кнопке сыграли остатки совести.
Но в итоге пойдет вслед за другими такими же "самостоятельными"
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Кругом одни вагнеры.
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Короче,как обычно-менты насрали,навоняли,щеки раздули... и сливаются по тихой воде.
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Почався піар від СН. Я не здивуюся, якщо Яна Дугарь не просила цю Вагнер взяти її на поруки.
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Та там же «хьітро».

Мова не про те, що Яну затримали свавільно, а що вона «сірата»...
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Все рівно це вже з їхнього боку відступ🤗
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Показати наріту, які вони СН всепрощаючі, от навіть «вбивцю» їм жалько.
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Співчуваю зебілам, у яких зараз мізки закиплять...😀
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Зеленский же на брифинге на всю страну заявил что убийцы найдены осталось найти заказчиков.
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Зеленский на всю страну даже портки спускал...
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Вы бы лучше ТСК по Авакову решили, зелень безмозглая!
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а ти разве не видела как твой "найвеличнишій лидер" цю Яну з говном мешал на пресс-конференции?
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Судя по тому, что ее муж защищал Украину и погиб под Иловайском, а сама Виктория не голосовала за особый статус Донбасса, человек она, похоже, положительно наш. Жаль, что ее фамилия ассоциируется с ЧВК *********** вагнера. Но, как говорится, не фамилия красит человека, а наоборот.
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А з Ріхардом Вагнером нема асоціацій?
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А сенс брати Дугарь на поруки, якщо арешт відсутній!? Що це по суті змінює? Може краще було б дати по шиї "своєму" 100% прокурору, щоб покращилося кровопостачання мізків і з"явилося більше розуму?..
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Вечер был; сверкали звёзды;
На дворе мороз трещал;
Шёл по улице малютка -
Посинел и весь дрожал.

- Боже! - говорил малютка, -
Я прозяб и есть хочу;
Кто ж согреет и накормит,
Боже добрый, сироту?

Шла дорогой Вика Вагнер -
Услыхала сироту;
Приютила и согрела
И поесть дала ему.
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"Нардеп от "СН" Вагнер хочет взять на поруки фигурантку дела об убийстве Шеремета Дугар"_____________а посидеть в СИЗО за "фигуранта" депутат, не хочет? не??
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Опортуністка клята, в шию іі з партіі!!!... "Может она тайно посещает магазины "Рошен"...

Я правильно сказав?
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мне фиолетово и шо она "посещает" и шо ты "сказал"!
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Тебе должно быть зелено, или ты тоже отступник?
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Современная ода Виктории Вагнер ("Украшают тебя добродетели...") - Николай Некрасов
Не обидишь ты даром и гадины, Ты помочь и злодею готова, И червонцы твои не украдены У сирот беззащитных и вдов. В дружбу к сильному влезть не желаешь ты, Чтоб успеху делишек помочь... 🐸
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Зеля азербайджанськю нафтою вмиваєтся, Лєнка десь в Баки позує! Тато, тобто немолодий поц молодь українську гудить! Щось сімейка розігралася не на жарт! А в цей час Петро десь в Іспаніїї вже, чи може на півдорозі до неї! Якось про земельний майдан підзабув навіть! Це, в зв"язку з прийняттям якихось змін до закону про зняття депутатської недоторканості. А вся брудна робота - пану Авакову, рюкзачних справ майстру! Та нічого, йому не звикати!
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Прекрасно! Начинают вскрываться новые консервы со старым посолом!
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нигде в мире нет больше такой херни как поруки кроме Украины
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