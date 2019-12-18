 Переговоров в нормандском формате недостаточно для снятия санкций с России, - Меркель

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, отвечая на вопросы депутатов в Бундестаге 18 декабря, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Можно сказать, что многолетнее затишье (в Минском процессе) мы оставили позади, но этого недостаточно, чтобы мы могли снять санкции", - сказала Меркель.
По ее словам, перед саммитом ЕС, на котором санкции были продлены до июля 2020 года, они с президентом Франции Эмманюэлем Макрона проинформировали глав государств и правительств ЕС о ходе и итогах саммита в нормандском формате.
Шо за дела? - Украинских уступок пока не хватает для снятия санкций с росии.
Нодо бы бубочке с ермакам и поднапрячься
Где снятие санкций с Россеи, как вы тут с весны орали?
Что Беня напрасно слугу посылал в Париж??