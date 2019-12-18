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 Переговоров в нормандском формате недостаточно для снятия санкций с России, - Меркель

Переговоры в рамках Минского процесса продвинулись вперед, но их результатов недостаточно для снятия с России санкций.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, отвечая на вопросы депутатов в Бундестаге 18 декабря, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Можно сказать, что многолетнее затишье (в Минском процессе) мы оставили позади, но этого недостаточно, чтобы мы могли снять санкции", - сказала Меркель.

По ее словам, перед саммитом ЕС, на котором санкции были продлены до июля 2020 года, они с президентом Франции Эмманюэлем Макрона проинформировали глав государств и правительств ЕС о ходе и итогах саммита в нормандском формате.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидеры стран-членов ЕС одобрили продление санкций против РФ на полгода, - президент Евросовета Мишель

Источник: https://censor.net.ua/n3166149
 
   
 Топ комментарии
 
Да шо ж это творится то... Уже которая по счету зрада зрадная лопается, как мыльный пузырь?
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В период СыСыСэРа европейцы не имели частной собственности в оном, как ныне на Россее у них заводы, фабрики и иной бизнес.
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Для тех, кто с броней во лбу и тех, кто соевый идиот:"недостаточно для снятия с России санкций".
Где снятие санкций с Россеи, как вы тут с весны орали?
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Переговоры в рамках Минского процесса продвинулись вперед, но их результатов недостаточно для снятия с России санкций.
Шо за дела? - Украинских уступок пока не хватает для снятия санкций с росии.
Нодо бы бубочке с ермакам и поднапрячься
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А может бы ты хотел, что бы ***** после пяти лет правления диплоплута Парашенка смьтал удочки? Еще долго Зеленскому придется разгребать это гамно.
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О каких санкциях говорит эта старая карга??? Когда в СССР в 80х ввели санкции за Афганистан то на прилавках через год даже трусы не продавались, а за тем что продавалось были километровые очереди!
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В период СыСыСэРа европейцы не имели частной собственности в оном, как ныне на Россее у них заводы, фабрики и иной бизнес.
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Да шо ж это творится то... Уже которая по счету зрада зрадная лопается, как мыльный пузырь?
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Так ты определись-зрада лопается или то что вверху написано?
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Для тех, кто с броней во лбу и тех, кто соевый идиот:"недостаточно для снятия с России санкций".
Где снятие санкций с Россеи, как вы тут с весны орали?
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Теперь путин от злости и отчаяния захочет снова напасть на Украину?
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рыжему дураку лапли плетут. Нижняя палата уже НАШ!
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Это как понимать??
Что Беня напрасно слугу посылал в Париж??
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Вот как запустят 2 ветку до Берлина сразу отбой...
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А Пуйло думал, если он покажется на саммите рядом с президентом оккупированной им страны, сразу снимутся санкции?
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Меркель и Макрон увидели Путина и поняли - старику не долго уж осталось. Всё случится ещё при их жизни. Поэтому, чтобы не было потом мучительно стыдно, Меркель с Макроном решили быть б'ольшими патриотами Украины, чем бубочка...
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