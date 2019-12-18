 В результате вражеских обстрелов на Донбассе ранен боец ОС, погиб житель Марьинки, - пресс-центр

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, один обстрел позиций украинских защитников российскими оккупационными войсками зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - рядом с Новолуганским (из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела по укреплениям Объединенных сил: недалеко от Березового (из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), Водяного (из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия) и Марьинки (из стрелкового оружия).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": От пули российских оккупантов в Марьинке погиб гражданский, - штаб ОС. ФОТО

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Кроме того, в Марьинке в результате огня вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия был ранен гражданский, который по дороге в больницу скончался.

Напомним, 17 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил.

Также смотрите: Старший солдат 28-й ОМБр Василий Лисицын погиб 17 декабря на Донбассе, - пресс-центр ООС. ФОТО